https://arabic.sputniknews.com/20220613/سلوفاكيا-تطلب-ضمانات-من-الاتحاد-الأوروبي-في-حال-التخلي-عن-النفط-الروسي-1063516971.html
سلوفاكيا تطلب ضمانات من الاتحاد الأوروبي في حال التخلي عن النفط الروسي
سلوفاكيا تطلب ضمانات من الاتحاد الأوروبي في حال التخلي عن النفط الروسي
أشار تقرير إعلامي إلى أن سلوفاكيا ستحتاج إلى مزيد من الأموال من الاتحاد الأوروبي قبل أن تتمكن من تحديد موعد للتخلي التدريجي عن النفط من روسيا. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T10:59+0000
2022-06-13T10:59+0000
2022-06-13T10:59+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وبحسب التقرير الذي نشر في صحيفة "فاينانشيال تايمز"، فإن سلوفاكيا تحتاج لمزيد من الأموال قبل التخلي عن النفط الروسي، بحسب ما قالته سفيرة سلوفاكيا في الاتحاد الأوروبي بيترا فارجوفا.وأضافت فارجوفا أن بلادها تحتاج لضمانات من بروكسل للتعويض عن الخسائر الناجمة عن الإغلاق المحتمل لخط أنابيب النفط "دروجبا"، مضيفة:ووافق الاتحاد الأوروبي على مساعدة البلدان على التكيف مع النفط "غير الروسي"، ولكن سيتم توزيع الأموال لهذا الغرض من خلال صندوق التعافي (RRF)، الذي تم إنشاؤه للمساعدة أثناء جائحة فيروس كورونا. وبحسب الصحيفة، في إطار RFF ، تعطى الأفضلية لدول جنوب الاتحاد الأوروبي، وليس الدول الشرقية، التي تعتمد بشكل أكبر على الطاقة من روسيا الاتحادية.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي
سلوفاكيا تطلب ضمانات من الاتحاد الأوروبي في حال التخلي عن النفط الروسي
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أشار تقرير إعلامي إلى أن سلوفاكيا ستحتاج إلى مزيد من الأموال من الاتحاد الأوروبي قبل أن تتمكن من تحديد موعد للتخلي التدريجي عن النفط من روسيا.
وبحسب التقرير الذي نشر في صحيفة
"فاينانشيال تايمز"، فإن سلوفاكيا تحتاج لمزيد من الأموال قبل التخلي عن النفط الروسي، بحسب ما قالته سفيرة سلوفاكيا في الاتحاد الأوروبي بيترا فارجوفا.
وأضافت فارجوفا أن بلادها تحتاج لضمانات
من بروكسل للتعويض عن الخسائر الناجمة عن الإغلاق المحتمل لخط أنابيب النفط "دروجبا"، مضيفة:
نحن بحاجة إلى بعض الضمانات من ميزانية الاتحاد الأوروبي بأننا لن نترك بمفردنا بتمويل حكومتنا.
ووافق الاتحاد الأوروبي على مساعدة البلدان على التكيف مع النفط "غير الروسي"، ولكن سيتم توزيع الأموال لهذا الغرض من خلال صندوق التعافي (RRF)، الذي تم إنشاؤه للمساعدة أثناء جائحة فيروس كورونا. وبحسب الصحيفة، في إطار RFF ، تعطى الأفضلية لدول جنوب الاتحاد الأوروبي، وليس الدول الشرقية، التي تعتمد بشكل أكبر على الطاقة من روسيا الاتحادية.