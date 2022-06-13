https://arabic.sputniknews.com/20220613/سيئول-تسعى-لـتطبيع-التعاون-الأمني-مع-طوكيو-لمواجهة-تهديدات-بيونغ-يانغ-1063508148.html
سيئول تسعى لـ"تطبيع" التعاون الأمني مع طوكيو لمواجهة تهديدات بيونغ يانغ
سيئول تسعى لـ"تطبيع" التعاون الأمني مع طوكيو لمواجهة تهديدات بيونغ يانغ
صرح وزير الدفاع الكوري الجنوبي، لي جونغ-سوب، أن بلاده تسعى إلى "تطبيع" التعاون الأمني مع اليابان، وتعزيز التعاون الثلاثي الذي يشمل الولايات المتحدة، لمواجهة... 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T07:30+0000
2022-06-13T07:30+0000
2022-06-13T07:30+0000
العالم
كوريا الجنوبية
حوار
بحر اليابان
شبه الجزيرة الكورية
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وقال لي جونغ-سوب، خلال الجلسة العامة لمنتدى "حوار شانغريلا" الأمني في سنغافورة: "نعتزم الدخول في حوار جاد مع اليابان ليس فقط لتطبيع التعاون الأمني بين البلدين ولكن أيضا لتعزيز التعاون الثلاثي الذي يشمل الولايات المتحدة".وأشار إلى أن "القضايا العالقة" بين سيئول وطوكيو، تنبع إلى حد كبير من استعمار اليابان لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من عام 1910 إلى عام 1945، وفق وكالة أنباء "يونهاب".كما أوضح أن هدف إدارة الرئيس يون سيوك-يول، يتمثل في نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بطريقة "كاملة ويمكن التحقق منها"، مؤكدا أن "مبدأنا في إقامة سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية سيظل ثابتا وقويا".وقال: "تحقيقا لهذه الغاية، سنضع إجراءات مقابلة واضحة مع المجتمع الدولي لمتابعة نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية".وسلط وزير الدفاع الضوء على سعي سيئول لتحقيق "خطة جريئة يمكن أن تسفر عن تحسينات رائدة لاقتصاد كوريا الشمالية ونوعية حياة مواطنيها".
https://arabic.sputniknews.com/20220612/سيئول-كوريا-الشمالية-أجرت-تجارب-على-إطلاق-المدفعية-في-البحر-1063490118.html
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العالم, كوريا الجنوبية, حوار, بحر اليابان, شبه الجزيرة الكورية
سيئول تسعى لـ"تطبيع" التعاون الأمني مع طوكيو لمواجهة تهديدات بيونغ يانغ
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صرح وزير الدفاع الكوري الجنوبي، لي جونغ-سوب، أن بلاده تسعى إلى "تطبيع" التعاون الأمني مع اليابان، وتعزيز التعاون الثلاثي الذي يشمل الولايات المتحدة، لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية.
وقال لي جونغ-سوب، خلال الجلسة العامة لمنتدى "حوار شانغريلا" الأمني في سنغافورة: "نعتزم الدخول في حوار جاد مع اليابان ليس فقط لتطبيع التعاون الأمني بين البلدين ولكن أيضا لتعزيز التعاون الثلاثي الذي يشمل الولايات المتحدة".
وأشار إلى أن "القضايا العالقة" بين سيئول وطوكيو، تنبع إلى حد كبير من استعمار اليابان لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من عام 1910 إلى عام 1945، وفق وكالة أنباء "يونهاب".
كما أعرب الوزير الكوري الجنوبي عن نية سيئول "جعل الجانبين يجمعان حكمتهما سوية للتوصل إلى حلول معقولة بطريقة تتماشى مع المصالح المشتركة للبلدين".
كما أوضح أن هدف إدارة الرئيس يون سيوك-يول، يتمثل في نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بطريقة "كاملة ويمكن التحقق منها"، مؤكدا أن "مبدأنا في إقامة سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية سيظل ثابتا وقويا".
وقال: "تحقيقا لهذه الغاية، سنضع إجراءات مقابلة واضحة مع المجتمع الدولي لمتابعة نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية".
وسلط وزير الدفاع الضوء على سعي سيئول لتحقيق "خطة جريئة يمكن أن تسفر عن تحسينات رائدة لاقتصاد كوريا الشمالية ونوعية حياة مواطنيها".