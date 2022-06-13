https://arabic.sputniknews.com/20220613/صحفيون-مغاربة-التطبيع-الإعلامي-مع-إسرائيل-جريمة-1063530529.html
صحفيون مغاربة: التطبيع الإعلامي مع إسرائيل "جريمة"
صحفيون مغاربة: التطبيع الإعلامي مع إسرائيل "جريمة"
وصف صحفيون في المغرب، اليوم الاثنين، التطبيع الإعلامي مع إسرائيل بـ "جريمة في حق الفلسطينيين والمغاربة والإنسانية". 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T15:10+0000
2022-06-13T15:10+0000
2022-06-13T15:11+0000
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ووفقا لوكالة "الأناضول"، جاء في بيان يحمل توقيع عشرات الصحفيين المغاربة، أن "التطبيع الإعلامي مع الاحتلال الصهيوني جريمة في حق الفلسطينيين والمغاربة والإنسانية".وندد البيان بتأسيس مكتب لقناة "i24news" الإسرائيلية في المغرب وتنظيم حفل افتتاح له، مؤخراً، في موقع "شالة" الأثري في العاصمة الرباط، مطالباً بـ"إغلاق مكتب القناة فوراً".وذكر أن افتتاح مكتب القناة "خطوة استفزاز لمشاعر المغاربة المرتبطة قلوبهم في فلسطين قضية وطنية كما هي الصحراء المغربية، قبل استفزازنا كصحافيين منحازين للحقيقة".ونهاية مايو/ أيار الماضي، أعلنت قناة"i24news"، افتتاح مكتبين لها في المملكة المغربية بحفل أقيم في موقع شالة الأثري في الرباط، وذلك في مقطع فيديو بثته القناة على حسابها على "تويتر".وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات بينهما بعد توقفها عام 2000، وأصبح المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.
https://arabic.sputniknews.com/20220601/قناة-إسرائيلية-تفتتح-مكتبين-في-المغرب-1062949350.html
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, تطبيع
صحفيون مغاربة: التطبيع الإعلامي مع إسرائيل "جريمة"
15:10 GMT 13.06.2022 (تم التحديث: 15:11 GMT 13.06.2022) تابعنا عبر
وصف صحفيون في المغرب، اليوم الاثنين، التطبيع الإعلامي مع إسرائيل بـ "جريمة في حق الفلسطينيين والمغاربة والإنسانية".
ووفقا لوكالة
"الأناضول"، جاء في بيان يحمل توقيع عشرات الصحفيين المغاربة، أن "التطبيع الإعلامي مع الاحتلال الصهيوني جريمة في حق الفلسطينيين والمغاربة والإنسانية".
وندد البيان بتأسيس مكتب لقناة "i24news" الإسرائيلية في المغرب وتنظيم حفل افتتاح له، مؤخراً، في موقع "شالة" الأثري في العاصمة الرباط، مطالباً بـ"إغلاق مكتب القناة فوراً".
وذكر أن افتتاح مكتب القناة "خطوة استفزاز لمشاعر المغاربة المرتبطة قلوبهم في فلسطين قضية وطنية كما هي الصحراء المغربية، قبل استفزازنا كصحافيين منحازين للحقيقة".
ونهاية مايو/ أيار الماضي، أعلنت قناة"i24news"، افتتاح مكتبين لها في المملكة المغربية بحفل أقيم في موقع شالة الأثري في الرباط، وذلك في مقطع فيديو بثته القناة على حسابها على "تويتر".
وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات بينهما بعد توقفها عام 2000، وأصبح المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.