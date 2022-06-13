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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220613/صحيفة-بريطانية-تكشف-سبب-قيام-الغرب-بحرمان-أوكرانيا-من-المساعدات-1063515475.html
صحيفة بريطانية تكشف سبب قيام الغرب بحرمان أوكرانيا من المساعدات
صحيفة بريطانية تكشف سبب قيام الغرب بحرمان أوكرانيا من المساعدات
أشار تقرير إعلامي بريطاني إلى سبب قيام الغرب بحرمان كييف من المساعدات. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T10:35+0000
2022-06-13T10:35+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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جاء في تقرير لصحيفة "الغارديان" أن كييف تخشى تلاشي الدعم من الدول الغربية حيث تفقد وسائل الإعلام الاهتمام بالصراع.هذا ولا تزال عمليات تسليم الأسلحة تتصدر قائمة مطالب كييف.وبحسب التقرير فإن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يتعرض لانتقادات من قبل مواطنيه بسب وتيرة المساعدات العسكرية.على خلفية العملية الروسية الخاصة لحماية دونباس، التي بدأت في 24 فبراير، تواصل الولايات المتحدة ودول الناتو تزويد كييف بالمعدات العسكرية. وأشارت موسكو مرارا إلى محاولات الغرب إطالة أمد الصراع من خلال تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالسلاح. وحذرت وزارة الدفاع من أن مستودعات الذخيرة ستصبح أهدافا مشروعة في أوكرانيا للقوات المسلحة الروسية.
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أخبار أوكرانيا

صحيفة بريطانية تكشف سبب قيام الغرب بحرمان أوكرانيا من المساعدات

10:35 GMT 13.06.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
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أشار تقرير إعلامي بريطاني إلى سبب قيام الغرب بحرمان كييف من المساعدات.
جاء في تقرير لصحيفة "الغارديان" أن كييف تخشى تلاشي الدعم من الدول الغربية حيث تفقد وسائل الإعلام الاهتمام بالصراع.

وهذا يعكس "تطبيعا" متزايدا للصراع، حيث تشعر الكثير من البلدان بعدم صلتها بالقتال في الشرق. ومع استمرار الأزمة، أصبحت أوكرانيا تعتمد بشكل متزايد على المساعدة العسكرية والاقتصادية من الغرب.

هذا ولا تزال عمليات تسليم الأسلحة تتصدر قائمة مطالب كييف.
وبحسب التقرير فإن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يتعرض لانتقادات من قبل مواطنيه بسب وتيرة المساعدات العسكرية.
على خلفية العملية الروسية الخاصة لحماية دونباس، التي بدأت في 24 فبراير، تواصل الولايات المتحدة ودول الناتو تزويد كييف بالمعدات العسكرية. وأشارت موسكو مرارا إلى محاولات الغرب إطالة أمد الصراع من خلال تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالسلاح. وحذرت وزارة الدفاع من أن مستودعات الذخيرة ستصبح أهدافا مشروعة في أوكرانيا للقوات المسلحة الروسية.
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Военнослужащие НМ ЛНР разгружают гуманитарную помощь для жителей Трехизбенки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:26 GMT
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