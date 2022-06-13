https://arabic.sputniknews.com/20220613/صحيفة-بريطانية-تكشف-سبب-قيام-الغرب-بحرمان-أوكرانيا-من-المساعدات-1063515475.html
صحيفة بريطانية تكشف سبب قيام الغرب بحرمان أوكرانيا من المساعدات
صحيفة بريطانية تكشف سبب قيام الغرب بحرمان أوكرانيا من المساعدات
أشار تقرير إعلامي بريطاني إلى سبب قيام الغرب بحرمان كييف من المساعدات. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T10:35+0000
2022-06-13T10:35+0000
2022-06-13T10:35+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/07/1061937020_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d2581c0f3b1b3d895be37945ce609e31.jpg
جاء في تقرير لصحيفة "الغارديان" أن كييف تخشى تلاشي الدعم من الدول الغربية حيث تفقد وسائل الإعلام الاهتمام بالصراع.هذا ولا تزال عمليات تسليم الأسلحة تتصدر قائمة مطالب كييف.وبحسب التقرير فإن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يتعرض لانتقادات من قبل مواطنيه بسب وتيرة المساعدات العسكرية.على خلفية العملية الروسية الخاصة لحماية دونباس، التي بدأت في 24 فبراير، تواصل الولايات المتحدة ودول الناتو تزويد كييف بالمعدات العسكرية. وأشارت موسكو مرارا إلى محاولات الغرب إطالة أمد الصراع من خلال تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالسلاح. وحذرت وزارة الدفاع من أن مستودعات الذخيرة ستصبح أهدافا مشروعة في أوكرانيا للقوات المسلحة الروسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/07/1061937020_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_a20c51f88c592a60f01c410194e04aab.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
صحيفة بريطانية تكشف سبب قيام الغرب بحرمان أوكرانيا من المساعدات
تابعنا عبر
أشار تقرير إعلامي بريطاني إلى سبب قيام الغرب بحرمان كييف من المساعدات.
جاء في تقرير لصحيفة "الغارديان" أن كييف تخشى تلاشي
الدعم من الدول الغربية حيث تفقد وسائل الإعلام الاهتمام بالصراع.
وهذا يعكس "تطبيعا" متزايدا للصراع، حيث تشعر الكثير من البلدان بعدم صلتها بالقتال في الشرق. ومع استمرار الأزمة، أصبحت أوكرانيا تعتمد بشكل متزايد على المساعدة العسكرية والاقتصادية من الغرب.
هذا ولا تزال عمليات تسليم الأسلحة
تتصدر قائمة مطالب كييف.
وبحسب التقرير فإن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يتعرض لانتقادات من قبل مواطنيه بسب وتيرة المساعدات العسكرية.
على خلفية العملية الروسية الخاصة لحماية دونباس، التي بدأت في 24 فبراير، تواصل الولايات المتحدة ودول الناتو تزويد كييف بالمعدات العسكرية. وأشارت موسكو مرارا إلى محاولات الغرب إطالة أمد الصراع من خلال تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالسلاح. وحذرت وزارة الدفاع من أن مستودعات الذخيرة ستصبح أهدافا مشروعة في أوكرانيا للقوات المسلحة الروسية.