https://arabic.sputniknews.com/20220613/صحيفة-ماكرون-وشولتز-ودراغي-يزورون-كييف-في-16-يونيو-1063518425.html
صحيفة: ماكرون وشولتز ودراغي يزورون كييف في 16 يونيو
صحيفة: ماكرون وشولتز ودراغي يزورون كييف في 16 يونيو
ذكرت صحيفة "لا ستامبا" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، يزورون العاصمة الأوكرانية، كييف،... 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T11:26+0000
2022-06-13T11:26+0000
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إيطاليا
أخبار أوكرانيا
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روما- سبوتنيك. وقالت الصحيفة الإيطالية في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إنها توصلت للمعلومات بشأن زيارة القادة الثلاثة من مصادر حكومية.وأوضحت أنها تمكنت من تحديد موعد الزيارة على الرغم من تعليمات الحكومة الإيطالية بالحفاظ على سريتها لدواع أمنية.يتوقع أن يلتقي القادة الثلاثة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لمناقشة إزالة الألغام من الموانئ الأوكرانية وواردات الحبوب.وقد يناقش دراغي أيضا مع نظرائه زيارته إلى إسرائيل والتي تستمر يومين وتبدأ يوم الاثنين.وكانت صحيفة "بيلد أم سونتاغ" الألمانية نشرت عن الزيارة المرتقبة يوم الأحد دون أن تحدد موعدها، نقلا عن مصادر في الحكومة الأوكرانية والفرنسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220608/شولتز-وزيلينسكي-يؤكدان-ضرورة-بذل-كل-جهد-ممكن-لتصدير-الحبوب-من-أوكرانيا-1063266655.html
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إيطاليا, أخبار أوكرانيا
صحيفة: ماكرون وشولتز ودراغي يزورون كييف في 16 يونيو
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ذكرت صحيفة "لا ستامبا" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، يزورون العاصمة الأوكرانية، كييف، في 16 يونيو/ حزيران.
روما- سبوتنيك. وقالت الصحيفة الإيطالية في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إنها توصلت للمعلومات بشأن زيارة القادة الثلاثة من مصادر حكومية.
وأوضحت أنها تمكنت من تحديد موعد الزيارة على الرغم من تعليمات الحكومة الإيطالية بالحفاظ على سريتها لدواع أمنية.
يتوقع أن يلتقي القادة الثلاثة مع الرئيس الأوكراني
فلاديمير زيلينسكي لمناقشة إزالة الألغام من الموانئ الأوكرانية وواردات الحبوب.
وقد يناقش دراغي أيضا مع نظرائه زيارته إلى إسرائيل والتي تستمر يومين وتبدأ يوم الاثنين.
وكانت صحيفة "بيلد أم سونتاغ" الألمانية نشرت عن الزيارة المرتقبة يوم الأحد دون أن تحدد موعدها، نقلا عن مصادر في الحكومة الأوكرانية والفرنسية.