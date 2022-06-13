https://arabic.sputniknews.com/20220613/صورة-جديدة-من-المريخ-تثير-حيرة-الباحثين-ما-هذه-العين-السوداء-وماذا-تخفي-1063516706.html
صورة جديدة من المريخ تثير حيرة الباحثين... ما هذه العين السوداء وماذا تخفي؟
صورة جديدة من المريخ تثير حيرة الباحثين... ما هذه العين السوداء وماذا تخفي؟
نشرت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) صورة جديدة تظهر حفرة كبيرة ومادة داكنة داخلها، على شكل العين، في النصف الجنوبي لكوكب المريخ. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T10:53+0000
2022-06-13T10:53+0000
2022-06-13T10:53+0000
مجتمع
منوعات
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تقع الحفرة التي يبلغ قطرها 30 كيلومترًا، في منطقة "أونيا تيرا"، المليئة بالفوهات المشابهة الذي يصل قطر بعضها إلى 200 كيلومتر تقريبا، في الكوكب الأحمر.ويُعتقد أن هذه المنطقة تعرضت لتأثيرات هائلة منذ حوالي 4 مليارات سنة، خلال فترة عنيفة من النظام الشمسي المبكر معروفة باسم "القصف الشديد المتأخر".واستحوذت هذه الصورة على اهتمام الخبراء الذين شبهوها بـ"عين الصحراء"، غربي أفريقيا، وسط موريتانيا.وتساعد مثل هذه الصور على دراسة منطقة "أونيا تيرا" بشكل أفضل للحصول على معلومات إضافية حول تكوين المريخ، واكتشاف مواد جديدة مخبأة في باطنه.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات
صورة جديدة من المريخ تثير حيرة الباحثين... ما هذه العين السوداء وماذا تخفي؟
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نشرت وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) صورة جديدة تظهر حفرة كبيرة ومادة داكنة داخلها، على شكل العين، في النصف الجنوبي لكوكب المريخ.
تقع الحفرة التي يبلغ قطرها 30 كيلومترًا
، في منطقة "أونيا تيرا"، المليئة بالفوهات المشابهة الذي يصل قطر بعضها إلى 200 كيلومتر تقريبا، في الكوكب الأحمر.
ويُعتقد أن هذه المنطقة تعرضت لتأثيرات هائلة منذ حوالي 4 مليارات سنة، خلال فترة عنيفة من النظام الشمسي المبكر معروفة باسم "القصف الشديد المتأخر".
ويرجح الباحثون أن هذه الفوهة الجديدة تكونت بفضل أنهار من المياه السائلة التي طافت على سطح المريخ منذ مليارات السنين.
واستحوذت هذه الصورة على اهتمام الخبراء الذين شبهوها بـ"عين الصحراء"، غربي أفريقيا، وسط موريتانيا.
وتساعد مثل هذه الصور على دراسة منطقة "أونيا تيرا" بشكل أفضل للحصول على معلومات إضافية حول تكوين المريخ، واكتشاف مواد جديدة مخبأة في باطنه.