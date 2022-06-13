https://arabic.sputniknews.com/20220613/عدنان-منصور-تبين-للغرب-جليا-أن-كل-مساعداته-لكييف-لن-تغير-المعادلة-في-الميدان-1063520656.html

عدنان منصور: تبين للغرب جليا أن كل مساعداته لكييف لن تغير المعادلة في الميدان

عدنان منصور: تبين للغرب جليا أن كل مساعداته لكييف لن تغير المعادلة في الميدان

اعترف الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بأنه سيتعين على كييف التنازل عن جزء من أراضيها من أجل إحلال السلام. 13.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-13T12:06+0000

2022-06-13T12:06+0000

2022-06-13T12:06+0000

راديو

حول العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0d/1063520465_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_0d90fac4629063a04d4169f7482792ed.png

عدنان منصور: تبين للغرب جليا أن كل مساعداته لكييف لن تغير المعادلة في الميدان عدنان منصور: تبين للغرب جليا أن كل مساعداته لكييف لن تغير المعادلة في الميدان

فيما أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الدول العربية تتعرض لضغوطات من الدول الغربية لرفض العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ولتطويق روسيا.يقول وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:يقول الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، في حديث لبرنامجنا، بهذا الشأن:ويشير علوش إلى أنالتفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

عماد الطفيلي https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png

عماد الطفيلي https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

عماد الطفيلي https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png

راديو, حول العالم, аудио