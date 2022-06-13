https://arabic.sputniknews.com/20220613/عدنان-منصور-تبين-للغرب-جليا-أن-كل-مساعداته-لكييف-لن-تغير-المعادلة-في-الميدان-1063520656.html
عدنان منصور: تبين للغرب جليا أن كل مساعداته لكييف لن تغير المعادلة في الميدان
عدنان منصور: تبين للغرب جليا أن كل مساعداته لكييف لن تغير المعادلة في الميدان
اعترف الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بأنه سيتعين على كييف التنازل عن جزء من أراضيها من أجل إحلال السلام. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T12:06+0000
2022-06-13T12:06+0000
2022-06-13T12:06+0000
راديو
حول العالم
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عدنان منصور: تبين للغرب جليا أن كل مساعداته لكييف لن تغير المعادلة في الميدان
عدنان منصور: تبين للغرب جليا أن كل مساعداته لكييف لن تغير المعادلة في الميدان
فيما أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الدول العربية تتعرض لضغوطات من الدول الغربية لرفض العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ولتطويق روسيا.يقول وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:يقول الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، في حديث لبرنامجنا، بهذا الشأن:ويشير علوش إلى أنالتفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
عدنان منصور: تبين للغرب جليا أن كل مساعداته لكييف لن تغير المعادلة في الميدان
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اعترف الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بأنه سيتعين على كييف التنازل عن جزء من أراضيها من أجل إحلال السلام.
فيما أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الدول العربية تتعرض لضغوطات من الدول الغربية لرفض العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ولتطويق روسيا.
يقول وزير الخارجية اللبناني الأسبق عدنان منصور في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
" بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تبين للغرب، بأن لا المال ولا المساعدات العسكرية ولا التقنيات اللوجستية والاستخبارية، التي تقدم للنظام الأوكراني، تستطيع أن تغير المعادلة في الميدان، وبالنسبة لروسيا لا مجال للهزيمة، ولا يمكن لها أن تتراجع إلا بعد أن تحقق كل أهدافها".
يقول الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، في حديث لبرنامجنا، بهذا الشأن:
"الأمريكيون يمارسون ضغوطاً على حلفائهم العرب لدفعهم إلى تبني موقف مناهض لروسيا، لكن كثيرا من الحلفاء يرون مصلحتهم في عدم الانخراط في هذا الصراع. وإن الأمر لا يتعلق فقط بالرغبة في الحفاظ على المصالح العربية مع روسيا، بل كذلك باتجاه الولايات المتحدة لتقليص انخراطها في المنطقة".
"هناك شعور في المنطقة بأن الولايات المتحدة لم تعد راغبة بمواصلة دور القيادة. فالعلاقات مع روسيا والصين أحد وسائل التحوط العربية للتكيف مع الفراغ الناجم عن تراجع الاهتمام الأمريكي في المنطقة".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..