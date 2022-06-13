https://arabic.sputniknews.com/20220613/عطل-يضرب-أكبر-بورصة-عملات-مشفرة-في-العالم-مع-تعمق-خسائر-بيتكوين-1063534152.html

عطل يضرب أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم مع تعمق خسائر بيتكوين

عطل يضرب أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم مع تعمق خسائر بيتكوين

قالت بورصة العملات المشفرة "بينانس"، اليوم الاثنين، إنها أوقفت مؤقتا عمليات سحب بيتكوين "نظرا لوجود معاملة متعطلة تسببت في تراكم الطلبات". 13.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-13T16:34+0000

2022-06-13T16:34+0000

2022-06-13T16:34+0000

اقتصاد

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وذكر المؤسس والرئيس التنفيذي للبورصة تشانغبنغ تشاو في تغريدة، أن المشكلة بدأت في الساعة 8 صباحا بالتوقيت الشرقي (12 ظهرا بتوقيت غرينتش)، وعند هذه النقطة قال إنه سيتم إصلاح المشكلة في 30 دقيقة.لكن تشاو قال لاحقا إن الأمر سيستغرق "وقتا أطول قليلا من التقدير الأول لإصلاح المشكلة"، وبحلول الساعة 11:25 صباحا في وول ستريت، لم يكن هناك أي تحديث يفيد بأن المشكلة قد تم حلها.وأضاف تشاو في تغريدة أن المشكلة تؤثر فقط على شبكة بيتكوين، وأن المالكين "لا يزال بإمكانهم سحب العملة المشفرة على شبكات أخرى مثل "BEP-20".وأشار إلى أن أموال العملاء بأمان في "صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين"، وهو صندوق أنشأته الشركة في عام 2018 للمساعدة في حماية المستخدمين.تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تراجعت فيه عملة بيتكوين بأكثر من 17%، اليوم الاثنين، إلى ما دون 23000 دولار وهبطت إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 2020."بينانس" هي أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، وتتعامل مع أحجام تداول فورية تزيد على 14 مليار دولار وما يقرب من 50 مليار دولار من المشتقات في يوم واحد، وفقا لبيانات موقع "كوين جيكو".

https://arabic.sputniknews.com/20220613/بيتكوين-تنخفض-دون-25-ألف-دولار-والسوق-يخسر-150-مليارا-من-قيمته-1063518628.html

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اقتصاد