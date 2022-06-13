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https://arabic.sputniknews.com/20220613/عطل-يضرب-أكبر-بورصة-عملات-مشفرة-في-العالم-مع-تعمق-خسائر-بيتكوين-1063534152.html
عطل يضرب أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم مع تعمق خسائر بيتكوين
عطل يضرب أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم مع تعمق خسائر بيتكوين
قالت بورصة العملات المشفرة "بينانس"، اليوم الاثنين، إنها أوقفت مؤقتا عمليات سحب بيتكوين "نظرا لوجود معاملة متعطلة تسببت في تراكم الطلبات". 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T16:34+0000
2022-06-13T16:34+0000
اقتصاد
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وذكر المؤسس والرئيس التنفيذي للبورصة تشانغبنغ تشاو في تغريدة، أن المشكلة بدأت في الساعة 8 صباحا بالتوقيت الشرقي (12 ظهرا بتوقيت غرينتش)، وعند هذه النقطة قال إنه سيتم إصلاح المشكلة في 30 دقيقة.لكن تشاو قال لاحقا إن الأمر سيستغرق "وقتا أطول قليلا من التقدير الأول لإصلاح المشكلة"، وبحلول الساعة 11:25 صباحا في وول ستريت، لم يكن هناك أي تحديث يفيد بأن المشكلة قد تم حلها.وأضاف تشاو في تغريدة أن المشكلة تؤثر فقط على شبكة بيتكوين، وأن المالكين "لا يزال بإمكانهم سحب العملة المشفرة على شبكات أخرى مثل "BEP-20".وأشار إلى أن أموال العملاء بأمان في "صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين"، وهو صندوق أنشأته الشركة في عام 2018 للمساعدة في حماية المستخدمين.تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تراجعت فيه عملة بيتكوين بأكثر من 17%، اليوم الاثنين، إلى ما دون 23000 دولار وهبطت إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 2020."بينانس" هي أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، وتتعامل مع أحجام تداول فورية تزيد على 14 مليار دولار وما يقرب من 50 مليار دولار من المشتقات في يوم واحد، وفقا لبيانات موقع "كوين جيكو".
https://arabic.sputniknews.com/20220613/بيتكوين-تنخفض-دون-25-ألف-دولار-والسوق-يخسر-150-مليارا-من-قيمته-1063518628.html
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اقتصاد

عطل يضرب أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم مع تعمق خسائر بيتكوين

16:34 GMT 13.06.2022
© Fotolia / Witبيتكوين
بيتكوين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© Fotolia / Wit
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قالت بورصة العملات المشفرة "بينانس"، اليوم الاثنين، إنها أوقفت مؤقتا عمليات سحب بيتكوين "نظرا لوجود معاملة متعطلة تسببت في تراكم الطلبات".
وذكر المؤسس والرئيس التنفيذي للبورصة تشانغبنغ تشاو في تغريدة، أن المشكلة بدأت في الساعة 8 صباحا بالتوقيت الشرقي (12 ظهرا بتوقيت غرينتش)، وعند هذه النقطة قال إنه سيتم إصلاح المشكلة في 30 دقيقة.
لكن تشاو قال لاحقا إن الأمر سيستغرق "وقتا أطول قليلا من التقدير الأول لإصلاح المشكلة"، وبحلول الساعة 11:25 صباحا في وول ستريت، لم يكن هناك أي تحديث يفيد بأن المشكلة قد تم حلها.
وأضاف تشاو في تغريدة أن المشكلة تؤثر فقط على شبكة بيتكوين، وأن المالكين "لا يزال بإمكانهم سحب العملة المشفرة على شبكات أخرى مثل "BEP-20".
العملة الرقمية الأم بيتكوين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
بيتكوين تنخفض دون 25 ألف دولار والسوق يخسر 150 مليارا من قيمته
11:31 GMT
وأشار إلى أن أموال العملاء بأمان في "صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين"، وهو صندوق أنشأته الشركة في عام 2018 للمساعدة في حماية المستخدمين.
تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تراجعت فيه عملة بيتكوين بأكثر من 17%، اليوم الاثنين، إلى ما دون 23000 دولار وهبطت إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 2020.
"بينانس" هي أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، وتتعامل مع أحجام تداول فورية تزيد على 14 مليار دولار وما يقرب من 50 مليار دولار من المشتقات في يوم واحد، وفقا لبيانات موقع "كوين جيكو".
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