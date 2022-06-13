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عودة القنصلية الإيطالية للعمل من مدينة بنغازي
عودة القنصلية الإيطالية للعمل من مدينة بنغازي
عادت القنصلية الإيطالية للعمل من مدينة بنغازي الليبية شرقي البلاد، اليوم الاثنين، وبدأت في استئناف منح التأشيرات للمواطنيين الليبيين القاصدين السفر إلى... 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T10:36+0000
2022-06-13T10:36+0000
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وتعد القنصلية الإيطالية أول قنصلية أوروبية تستأنف عملها من مدينة بنغازي، بعد حالة الاستقرار الأمني التي تشهدها البلاد. وفي هذا الإطار، قالت الناشطة السياسية، مريم الحوينط، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "عودة السلك الدبلوماسي للعمل من بنغازي شيء مفرح جدا، كما أتمنى عودة باقي القنصليات الأخرى، على غرار القنصلية الإيطالية". وترى الحوينط أن "هذه العودة وفرت الكثير من المعاناة على الشباب الليبي الذين هم بحاجة للسفر إلى إيطاليا، وهذا دليل أن مدينة تعم بالأمن والأمان لمدينة بنغازي". وأضافت: "أتمنى عودة باقي القنصليات للعمل من المدن الليبية الأخرى".وكان وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أعلن في نيسان/ أبريل 2021، إعادة فتح قنصلية بلاده في بنغازي.
https://arabic.sputniknews.com/20210206/اليونان-تفتح-سفارة-في-طرابلس-وقنصلية-في-بنغازي-1048027911.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, إيطاليا

عودة القنصلية الإيطالية للعمل من مدينة بنغازي

10:36 GMT 13.06.2022
© Sputnik . MAHER ALSHAERYبنغازي
بنغازي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
بنغازي
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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عادت القنصلية الإيطالية للعمل من مدينة بنغازي الليبية شرقي البلاد، اليوم الاثنين، وبدأت في استئناف منح التأشيرات للمواطنيين الليبيين القاصدين السفر إلى ايطاليا.
وتعد القنصلية الإيطالية أول قنصلية أوروبية تستأنف عملها من مدينة بنغازي، بعد حالة الاستقرار الأمني التي تشهدها البلاد.
وفي هذا الإطار، قالت الناشطة السياسية، مريم الحوينط، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "عودة السلك الدبلوماسي للعمل من بنغازي شيء مفرح جدا، كما أتمنى عودة باقي القنصليات الأخرى، على غرار القنصلية الإيطالية".
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6 فبراير 2021, 11:33 GMT
وترى الحوينط أن "هذه العودة وفرت الكثير من المعاناة على الشباب الليبي الذين هم بحاجة للسفر إلى إيطاليا، وهذا دليل أن مدينة تعم بالأمن والأمان لمدينة بنغازي".
وأضافت: "أتمنى عودة باقي القنصليات للعمل من المدن الليبية الأخرى".
وكان وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أعلن في نيسان/ أبريل 2021، إعادة فتح قنصلية بلاده في بنغازي.
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