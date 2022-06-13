https://arabic.sputniknews.com/20220613/عودة-القنصلية-الإيطالية-للعمل-من-مدينة-بنغازي-1063515590.html
عودة القنصلية الإيطالية للعمل من مدينة بنغازي
عودة القنصلية الإيطالية للعمل من مدينة بنغازي
عادت القنصلية الإيطالية للعمل من مدينة بنغازي الليبية شرقي البلاد، اليوم الاثنين، وبدأت في استئناف منح التأشيرات للمواطنيين الليبيين القاصدين السفر إلى... 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T10:36+0000
2022-06-13T10:36+0000
2022-06-13T10:36+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
إيطاليا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1061388709_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_60b24cbfd39ccf5996dd12548a32cec1.jpg
وتعد القنصلية الإيطالية أول قنصلية أوروبية تستأنف عملها من مدينة بنغازي، بعد حالة الاستقرار الأمني التي تشهدها البلاد. وفي هذا الإطار، قالت الناشطة السياسية، مريم الحوينط، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "عودة السلك الدبلوماسي للعمل من بنغازي شيء مفرح جدا، كما أتمنى عودة باقي القنصليات الأخرى، على غرار القنصلية الإيطالية". وترى الحوينط أن "هذه العودة وفرت الكثير من المعاناة على الشباب الليبي الذين هم بحاجة للسفر إلى إيطاليا، وهذا دليل أن مدينة تعم بالأمن والأمان لمدينة بنغازي". وأضافت: "أتمنى عودة باقي القنصليات للعمل من المدن الليبية الأخرى".وكان وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أعلن في نيسان/ أبريل 2021، إعادة فتح قنصلية بلاده في بنغازي.
https://arabic.sputniknews.com/20210206/اليونان-تفتح-سفارة-في-طرابلس-وقنصلية-في-بنغازي-1048027911.html
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1061388709_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_54b7b5d4165f7bf25c4be81ca4de4d76.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, إيطاليا
عودة القنصلية الإيطالية للعمل من مدينة بنغازي
تابعنا عبر
عادت القنصلية الإيطالية للعمل من مدينة بنغازي الليبية شرقي البلاد، اليوم الاثنين، وبدأت في استئناف منح التأشيرات للمواطنيين الليبيين القاصدين السفر إلى ايطاليا.
وتعد القنصلية الإيطالية أول قنصلية أوروبية تستأنف عملها من مدينة بنغازي، بعد حالة الاستقرار الأمني التي تشهدها البلاد.
وفي هذا الإطار، قالت الناشطة السياسية، مريم الحوينط، في تصريحات لـ"سبوتنيك
" إن "عودة السلك الدبلوماسي للعمل من بنغازي شيء مفرح جدا، كما أتمنى عودة باقي القنصليات الأخرى، على غرار القنصلية الإيطالية".
وترى الحوينط أن "هذه العودة وفرت الكثير من المعاناة على الشباب الليبي الذين هم بحاجة للسفر إلى إيطاليا، وهذا دليل أن مدينة تعم بالأمن والأمان لمدينة بنغازي".
وأضافت: "أتمنى عودة باقي القنصليات للعمل من المدن الليبية الأخرى".
وكان وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أعلن في نيسان/ أبريل 2021، إعادة فتح قنصلية بلاده في بنغازي.