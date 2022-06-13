https://arabic.sputniknews.com/20220613/فيراري-تتجه-نحو-عصر-إنتاج-السيارات-الكهربائية-الكاملة-1063516301.html

فيراري تتجه نحو عصر إنتاج السيارات الكهربائية الكاملة

فيراري تتجه نحو عصر إنتاج السيارات الكهربائية الكاملة

تعتزم شركة "فيراري" الإيطالية توسيع نشاطها لإنتاج سيارات كهربائية بالكامل لأول مرة في تاريخ عملاق صناعة السيارات الفارهة. 13.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-13T10:49+0000

2022-06-13T10:49+0000

2022-06-13T10:49+0000

مجتمع

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ونقلت رويترز تقارير تفيد بأن الشركة تخطط لتوسعة مصنع فيراري مارانيلو في إيطاليا، ليشمل خط إنتاج ثالث مخصص للسيارات الكهربائية، ومنشأة للبحث وتطوير البطاريات.وأضافت التقارير بأن شركة "فيراري" من المتوقع أن تكشف عن استراتيجيتها الجديدة لصناعة السيارات الكهربائية الأسبوع المقبل في 16 يونيو/ حزيران خلال يوم أسواق رأس المال.يشار إلى أن التوجه إلى السيارات الكهربائية لا علاقة له بالمبيعات، إذ وصلت مبيعات سيارات فيراري الفارهة إلى رقم قياسي 11155 سيارة في 2021.ويعمل الرئيس التنفيذي لشركة فيراري، بينيديتو فيجنا، على وضع خطط الشركة للأعوام الأربعة المقبلة، حيث ابتعدت عن المحركات V12 متجهة نحو الكهرباء، ومن المنتظر أن تطلق الشركة أول سيارة كهربائية بالكامل لها بحلول عام 2025، إلا أنها لديها الكثير من العمل الذي يتعين عليها القيام بها لإنجاز هذا التحول.وفي وقت سابق، صرحت هيئة تنظيم السوق في الصين، في أبريل/ نيسان الماضي، أن شركة "فيراري" الإيطالية لصناعة السيارات ‏الرياضية الفاخرة، ستستدعي 2222 سيارة في الصين، بسبب عطل محتمل في أنظمة الكبح.‏وذكرت إدارة الدولة لتنظيم السوق إن السحب يشمل طرازات "458 Italia" و"458 Speciale" و"458 Speciale A" و"458 Spider" و"488 GTB" و"488 Spider"، بالإضافة إلى السيارات المستوردة في الفترة من مارس/ آذار 2010 ومارس 2019، وفقا لوكالة "رويترز".

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