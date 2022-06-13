https://arabic.sputniknews.com/20220613/في-كوريا-الجنوبيةالقبض-على-أكثر-من-5-آلاف-شخص-خلال-5-أشهر-بسبب-انتهاك-قانون-المطاردة-1063532630.html
في كوريا الجنوبية...القبض على أكثر من 5 آلاف شخص خلال 5 أشهر بسبب انتهاك قانون المطاردة
في كوريا الجنوبية...القبض على أكثر من 5 آلاف شخص خلال 5 أشهر بسبب انتهاك قانون المطاردة
أكدت بيانات حكومية أن السلطات في كوريا الجنوبية قبضت على أكثر من 5 آلاف شخص في 5 أشهر بدعوى انتهاك قانون مكافحة التحرش. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T16:11+0000
2022-06-13T16:11+0000
2022-06-13T16:11+0000
كوريا الجنوبية
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ووفقا لوكالة يونهاب الكورية، قالت وكالة الشرطة الوطنية، اليوم الاثنين، إن الأشهر الخمسة التي انقضت منذ بدء سريان أول قانون لمكافحة الملاحقة في كوريا الجنوبية، تم خلالها القبض على 5 آلاف شخص.ولفتت إلى أن العدد الإجمالي لمن تم القبض عليهم 5248 شخصا، منهم 3039 متهما، على مدى خمسة أشهر منذ دخول القانون في حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2021، ومن بين المتهمين، تم اعتقال 129 رسميا.وبموجب القانون "يمكن للشرطة فرض تدابير طارئة أو تدابير مؤقتة للفصل الجسدي بين الملاحقين والضحايا. وأظهرت البيانات أن الشرطة نفذت 1764 إجراء طارئا و2469 إجراء مؤقتا في الفترة المذكورة".
https://arabic.sputniknews.com/20180308/كوريا-الجنوبية-تواجه-التحرش-الجنسي-الإجراءات-1030603390.html
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كوريا الجنوبية
في كوريا الجنوبية...القبض على أكثر من 5 آلاف شخص خلال 5 أشهر بسبب انتهاك قانون المطاردة
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أكدت بيانات حكومية أن السلطات في كوريا الجنوبية قبضت على أكثر من 5 آلاف شخص في 5 أشهر بدعوى انتهاك قانون مكافحة التحرش.
ووفقا لوكالة يونهاب
الكورية، قالت وكالة الشرطة الوطنية، اليوم الاثنين، إن الأشهر الخمسة التي انقضت منذ بدء سريان أول قانون لمكافحة الملاحقة في كوريا الجنوبية، تم خلالها القبض على 5 آلاف شخص.
ولفتت إلى أن
العدد الإجمالي لمن تم القبض عليهم 5248 شخصا، منهم 3039 متهما، على مدى خمسة أشهر منذ دخول القانون في حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2021، ومن بين المتهمين، تم اعتقال 129 رسميا.
وينص قانون مكافحة المطاردة على عقوبة سجن قدرها 3 سنوات، أو 30 مليون وون (23,300 دولار أمريكي) كغرامة للمطاردة أو التحرش المتكرر بفرد من خلال الاقتراب أو المتابعة أو المنع ضد إرادته.
وبموجب القانون "يمكن للشرطة فرض تدابير طارئة أو تدابير مؤقتة للفصل الجسدي بين الملاحقين والضحايا. وأظهرت البيانات أن الشرطة نفذت
1764 إجراء طارئا و2469 إجراء مؤقتا في الفترة المذكورة".