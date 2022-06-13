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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/قائد-الجيش-الأوكراني-روسيا-تتقدم-في-جمهورية-لوغانسك-بفضل-التفوق-الناري-1063505265.html
قائد الجيش الأوكراني: روسيا تتقدم في جمهورية لوغانسك بفضل التفوق الناري
قائد الجيش الأوكراني: روسيا تتقدم في جمهورية لوغانسك بفضل التفوق الناري
قال قائد الجيش الأوكراني، مساء الأحد، إن روسيا تتقدم في جمهورية لوغانسك بفضل التفوق الناري. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T04:14+0000
2022-06-13T04:14+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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ونقلت قناة العربية عن رئيس الأركان الأوكراني فاليري زالوجني، قوله إن القوات الروسية تركز جهودها في شمال جمهورية لوغانسك وتستخدم المدفعية بشكل كثيف ولديها "ميزة التفوق الناري"، حسب قوله.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/أبو-الغيط-العالم-الغربي-يمارس-ضغوط-على-الدول-العربية-للتصويت-لتطويق-روسيا-1063503726.html
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أخبار أوكرانيا

قائد الجيش الأوكراني: روسيا تتقدم في جمهورية لوغانسك بفضل التفوق الناري

04:14 GMT 13.06.2022
© Sputnik . Gennady Dubovoy / الذهاب إلى بنك الصورجنود شيشانيون في جمهورية لوغانسك الشعبية
جنود شيشانيون في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© Sputnik . Gennady Dubovoy
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قال قائد الجيش الأوكراني، مساء الأحد، إن روسيا تتقدم في جمهورية لوغانسك بفضل التفوق الناري.
ونقلت قناة العربية عن رئيس الأركان الأوكراني فاليري زالوجني، قوله إن القوات الروسية تركز جهودها في شمال جمهورية لوغانسك وتستخدم المدفعية بشكل كثيف ولديها "ميزة التفوق الناري"، حسب قوله.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط في موسكو (5 يوليو/تيمزو 2017) - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
أبو الغيط: العالم الغربي يمارس ضغوطا على الدول العربية للتصويت من أجل تطويق روسيا
أمس, 22:24 GMT
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
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