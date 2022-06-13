https://arabic.sputniknews.com/20220613/قائد-الجيش-الأوكراني-روسيا-تتقدم-في-جمهورية-لوغانسك-بفضل-التفوق-الناري-1063505265.html
قائد الجيش الأوكراني: روسيا تتقدم في جمهورية لوغانسك بفضل التفوق الناري
قائد الجيش الأوكراني: روسيا تتقدم في جمهورية لوغانسك بفضل التفوق الناري
قال قائد الجيش الأوكراني، مساء الأحد، إن روسيا تتقدم في جمهورية لوغانسك بفضل التفوق الناري. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T04:14+0000
2022-06-13T04:14+0000
2022-06-13T04:14+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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ونقلت قناة العربية عن رئيس الأركان الأوكراني فاليري زالوجني، قوله إن القوات الروسية تركز جهودها في شمال جمهورية لوغانسك وتستخدم المدفعية بشكل كثيف ولديها "ميزة التفوق الناري"، حسب قوله.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/أبو-الغيط-العالم-الغربي-يمارس-ضغوط-على-الدول-العربية-للتصويت-لتطويق-روسيا-1063503726.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
قائد الجيش الأوكراني: روسيا تتقدم في جمهورية لوغانسك بفضل التفوق الناري
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قال قائد الجيش الأوكراني، مساء الأحد، إن روسيا تتقدم في جمهورية لوغانسك بفضل التفوق الناري.
ونقلت قناة العربية
عن رئيس الأركان الأوكراني فاليري زالوجني، قوله إن القوات الروسية تركز جهودها في شمال جمهورية لوغانسك
وتستخدم المدفعية بشكل كثيف ولديها "ميزة التفوق الناري"، حسب قوله.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.