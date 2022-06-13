https://arabic.sputniknews.com/20220613/قصر-العظم-في-دمشق-يتمايل-على-أنغام-الرقصات-الاحتفالية-بالعيد-الوطني-لروسيا-صور-1063516451.html

"قصر العظم" في دمشق يتمايل على أنغام الرقصات الاحتفالية بالعيد الوطني لروسيا... صور

"قصر العظم" في دمشق يتمايل على أنغام الرقصات الاحتفالية بالعيد الوطني لروسيا... صور

انضم "قصر العظم" في العاصمة السورية دمشق إلى جوقة الاحتفالات بالعيد الوطني لروسيا الاتحادية، بالتزامن مع العديد من الدول العربية والأجنبية، من خلال عروض راقصة... 13.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-13T10:59+0000

2022-06-13T10:59+0000

2022-06-13T10:59+0000

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في 12 يونيو/حزيران، احتفل العالم بالعيد الوطني لروسيا الاتحادية وهو يوم قومي يطلق عليه "يوم روسيا" احتفاء بالإعلان عن سيادة دولة جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية في عام 1990، حيث كان هذا الاسم الرسمي لروسيا في ذلك الوقت والذي يعود إرثه التاريخي إلى عدة قرون لثلاث دول سلافية حديثة، وهي روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا.وأكد نيكولاي سوخوف مدير المركز الثقافي الروسي بدمشق في تصريح لـ "سبوتنيك " أن الاحتفال بالعيد الوطني لروسيا هو فخر للانتصارات التي حققتها البلاد على النازية وللإنجازات التي حققها الشعب الروسي في مختلف المجالات العسكرية والصناعية والتكنولوجية والتعليم والثقافة.وأشار سوخوف، إلى أن الرقصات الروسية التي قدمت بمناسبة هذا العيد متزامنة مع 32 مدينة من كل أنحاء العالم روسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، ستظهر على شاشات التلفزة الروسية.ولفت إلى أن الجالية الروسية في دمشق جميعها شاركت بهذا العيد وهم مواطنون من دول الاتحاد السوفيتي سابقاً فقسم كبير منهم من أوكرانيا وداغستان ومولدوفا، حيث لا يوجد أي نوع من التفرقة فنحن نعيش كعائلة واحدة في جميع نشاطاتنا وتربية أطفالنا بروح الثقافة الروسية المتميزة مع تنوع القوميات والتي تنسجم فيها جميع ثقافات الشعوب.وختم مدير المركز الثقافي الروسي بدمشق حديثه: "معظم الأطفال الحاضرين ولدوا في زمن الحرب والأوضاع الاقتصادية الصعبة، فهذا الحفل يقدّم لهم جزءاً من رؤية المستقبل بأنه هناك التعليم والثقافة اللتان تعطيان كل طفل وإنسان الأمل والدعم الروحي".أما دينا نعمة راقصة بالفرقة الروسية العارضة في الحفل، فأشارت في تصريحها لـ"سبوتنيك" إلى أهمية نشر الثقافة الروسية كالغناء والرقص والعادات والتقاليد، لذلك "تعد هذه الفعاليات والمناسبات الرسمية جزء بسيط للتعبير عن شعورنا في مثل هذه الأوقات الصعبة نحن بحاجة إلى أن نشاهد فرحة الأولاد وأن نرسم الابتسامة على وجوههم لننسيهم كل أيام الحزن والحرب التي عاشوا فيها".وفي سياق متصل، أكدت داريا علي، راقصة بالفرقة الروسية في تصريح لـ " سبوتنيك" أن "هذا الحدث العظيم اليوم يشارك فيه من خلال الاحتفال باليوم الوطني لروسيا الاتحادية العديد من الدول وسيبث على الشاشة الكبيرة في سانت بطرسبورغ".مبينة أن الفعالية تضم العديد من الفقرات الفنية وتمثل احتفالية تعكس الأدب والثقافة والفنون الروسية إلى جانب عرض للقوميات والثقافة الروسية.وتم خلال الاحتفالية التي أقيمت في قصر العظم تقديم فقرات منوعة من الأناشيد الوطنية الروسية وأغان من الفلكلور الروسي أداها عدد من أطفال الجالية، إضافة لعرض عسكري للشرطة العسكرية ومسابقات رياضية بين الشباب.ويذكر أن روسيا تحتفل رسمياً بهذه المناسبة وهو يوم إقرار المؤتمر الأول لنواب الشعب في روسيا الاتحادية إعلان السيادة الوطنية لروسيا عام 1990، وفي إطار تلك المناسبة يمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين أوسمة الاستحقاق وجوائز الدولة لأهم الشخصيات الاجتماعية والثقافية والسياسية والعملية في البلاد في إطار تقليد سنوي.

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