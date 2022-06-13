عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220613/كردستان-العراق-ننظر-بقلق-إلى-التطورات-الأخيرة-ونأمل-ألا-تكون-هناك-فوضى-1063534269.html
كردستان العراق: ننظر بقلق إلى التطورات الأخيرة ونأمل ألا تكون هناك فوضى
كردستان العراق: ننظر بقلق إلى التطورات الأخيرة ونأمل ألا تكون هناك فوضى
أعرب رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، عن قلقه بشأن التطورات السياسية الأخيرة في العراق. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T16:37+0000
2022-06-13T16:37+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102121/51/1021215119_0:0:3642:2049_1920x0_80_0_0_694d889ec4a1551205fb739c50187b70.jpg
وقال بارزاني، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "ينظر بقلق إلى التطورات السياسية الأخيرة في العراق"، معرباً عن أمله "ألا تكون هناك تعقيدات وتوترات".ودعا "الأطراف الكردستانية إلى وحدة الصف والتلاحم"، مبيناً أنه "يأمل أن يمثل مجلس النواب العراقي كل العراقيين".ووجّه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، في وقت سابق، أعضاء الكتلة الصدرية بتقديم استقالاتهم إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.وقال الصدر، في رسالته إلى أعضاء كتلته الصدرية في البرلمان: من جانبه، وافق رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب.ونشرت وكالة الأنباء العراقية- واع، فيديو أثناء توقيع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102121/51/1021215119_86:0:3642:2667_1920x0_80_0_0_e0caca71a1252866e63b950d7e9c47b4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم

كردستان العراق: ننظر بقلق إلى التطورات الأخيرة ونأمل ألا تكون هناك فوضى

16:37 GMT 13.06.2022
© AP Photoنيجيرفان البارزاني
نيجيرفان البارزاني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© AP Photo
تابعنا عبرTelegram
أعرب رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، عن قلقه بشأن التطورات السياسية الأخيرة في العراق.
وقال بارزاني، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "ينظر بقلق إلى التطورات السياسية الأخيرة في العراق"، معرباً عن أمله "ألا تكون هناك تعقيدات وتوترات".
ودعا "الأطراف الكردستانية إلى وحدة الصف والتلاحم"، مبيناً أنه "يأمل أن يمثل مجلس النواب العراقي كل العراقيين".
ووجّه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، في وقت سابق، أعضاء الكتلة الصدرية بتقديم استقالاتهم إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
وقال الصدر، في رسالته إلى أعضاء كتلته الصدرية في البرلمان:
"على رئيس الكتلة الصدرية، الأخ حسن العذاري، أن يقدم استقالات الأخوات والأخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب".
من جانبه، وافق رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب.
ونشرت وكالة الأنباء العراقية- واع، فيديو أثناء توقيع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие НМ ЛНР разгружают гуманитарную помощь для жителей Трехизбенки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала