https://arabic.sputniknews.com/20220613/كردستان-العراق-ننظر-بقلق-إلى-التطورات-الأخيرة-ونأمل-ألا-تكون-هناك-فوضى-1063534269.html
كردستان العراق: ننظر بقلق إلى التطورات الأخيرة ونأمل ألا تكون هناك فوضى
كردستان العراق: ننظر بقلق إلى التطورات الأخيرة ونأمل ألا تكون هناك فوضى
أعرب رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، عن قلقه بشأن التطورات السياسية الأخيرة في العراق. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T16:37+0000
2022-06-13T16:37+0000
2022-06-13T16:37+0000
أخبار العراق اليوم
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وقال بارزاني، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "ينظر بقلق إلى التطورات السياسية الأخيرة في العراق"، معرباً عن أمله "ألا تكون هناك تعقيدات وتوترات".ودعا "الأطراف الكردستانية إلى وحدة الصف والتلاحم"، مبيناً أنه "يأمل أن يمثل مجلس النواب العراقي كل العراقيين".ووجّه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، في وقت سابق، أعضاء الكتلة الصدرية بتقديم استقالاتهم إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.وقال الصدر، في رسالته إلى أعضاء كتلته الصدرية في البرلمان: من جانبه، وافق رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب.ونشرت وكالة الأنباء العراقية- واع، فيديو أثناء توقيع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
كردستان العراق: ننظر بقلق إلى التطورات الأخيرة ونأمل ألا تكون هناك فوضى
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أعرب رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، عن قلقه بشأن التطورات السياسية الأخيرة في العراق.
وقال بارزاني، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "ينظر بقلق إلى التطورات السياسية الأخيرة في العراق"، معرباً عن أمله "ألا تكون هناك تعقيدات وتوترات".
ودعا "الأطراف الكردستانية إلى وحدة الصف والتلاحم"، مبيناً أنه "يأمل أن يمثل مجلس النواب العراقي كل العراقيين".
ووجّه زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، في وقت سابق، أعضاء الكتلة الصدرية بتقديم استقالاتهم إلى رئيس البرلمان
محمد الحلبوسي.
وقال الصدر، في رسالته إلى أعضاء كتلته الصدرية في البرلمان:
"على رئيس الكتلة الصدرية، الأخ حسن العذاري، أن يقدم استقالات الأخوات والأخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب".
من جانبه، وافق رئيس البرلمان العراقي
، محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب.
ونشرت وكالة الأنباء العراقية- واع
، فيديو أثناء توقيع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب.