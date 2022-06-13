https://arabic.sputniknews.com/20220613/كيف-فشلت-محاولة-اغتيال-الفنان-الهندي-سلمان-خان-1063531251.html
الفنان الهندي سلمان خان يتعرض لمحاولة اغتيال
الفنان الهندي سلمان خان يتعرض لمحاولة اغتيال
تصدر اسم الفنان الهندي سلمان خان محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تعرض لمحاولة اغتيال على يد رجل مسلح. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T15:44+0000
2022-06-13T15:44+0000
2022-06-13T15:44+0000
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جرت محاولة الاغتيال خلال ركوب سلمان خان لدراجته النارية، حيث حاول أحد الأشخاص قتله، لكن تردده قاد إلى إلقاء القبض عليه قبل أن يتمكن من إطلاق النار، حسبما ذكرت صحيفة "المواطن" السعودية، اليوم الاثنين.ولفتت الصحيفة إلى أن الفنان الهندي تلقى تهديدا بالقتل، قبل أيام، وذلك عقب اغتيال الفنان شبديب سينغ سيدو، الشهير بسم "سيدو موس والا".وقالت وسائل إعلام هندية إن سلمان خان ووالده سالم خان تسلما رسالة تهديد مكتوبة تتوعدهما بمصير سيدو موس، وتم توقيعها بحروف "جي بي" في إشارة إلى عصابات جولدي برار، ولورانس ببشوي.وذكرت الصحيفة أن الشرطة الهندية تحقق في الحادث لمعرفة ما إذا كانت تلك العصابات وراء الحادث أم لا، مشيرة إلى أن ذلك سيتضح خلال التحقيق مع المتهم الذي تم إلقاء القبض عليه.
https://arabic.sputniknews.com/20220129/سلمان-خان-يثير-تفاعلا-واسعا-برسالته-عن-سمير-غانم-ودلال-عبد-العزيز-وابنتهما-ترد-عليه--1057422053.html
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منوعات
الفنان الهندي سلمان خان يتعرض لمحاولة اغتيال
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تصدر اسم الفنان الهندي سلمان خان محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تعرض لمحاولة اغتيال على يد رجل مسلح.
جرت محاولة الاغتيال خلال ركوب سلمان خان لدراجته النارية، حيث حاول أحد الأشخاص قتله، لكن تردده قاد إلى إلقاء القبض عليه قبل أن يتمكن من إطلاق النار، حسبما ذكرت
صحيفة "المواطن" السعودية، اليوم الاثنين.
ولفتت الصحيفة إلى أن الفنان الهندي
تلقى تهديدا بالقتل، قبل أيام، وذلك عقب اغتيال الفنان شبديب سينغ سيدو، الشهير بسم "سيدو موس والا".
وقالت وسائل إعلام هندية إن سلمان خان ووالده
سالم خان تسلما رسالة تهديد مكتوبة تتوعدهما بمصير سيدو موس، وتم توقيعها بحروف "جي بي" في إشارة إلى عصابات جولدي برار، ولورانس ببشوي.
وذكرت الصحيفة أن الشرطة الهندية تحقق في الحادث لمعرفة ما إذا كانت تلك العصابات وراء الحادث أم لا، مشيرة إلى أن ذلك سيتضح خلال التحقيق مع المتهم الذي تم إلقاء القبض عليه.