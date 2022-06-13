https://arabic.sputniknews.com/20220613/لبنان-نقيب-الأطباء-يحذر-من-سرعة-انتشار-مرض-خطير-1063513946.html
لبنان... نقيب الأطباء يحذر من سرعة انتشار مرض خطير
لبنان... نقيب الأطباء يحذر من سرعة انتشار مرض خطير
حذر نقيب الأطباء اللبناني يوسف بخاش من سرعة انتشار مرض التهاب الكبد الفيروسي الألفي "Hepatite A". 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T10:16+0000
2022-06-13T10:16+0000
2022-06-13T10:16+0000
أخبار لبنان
الصحة
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وقال نقيب الأطباء في بيان إنه مرض شديد العدوى يتسبب في قصور في عمل الكبد، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.وأرجع بخاش الانتشار السريع للمرض إلى نقص المياه الصالحة للشرب وسوء الصرف الصحي والنظافة العامة، معتبرا أن أسوأ ما في الأمر هو فترة حضانة المرض التي تمتد من 15 إلى 50 يوما.وأشار نقيب الأطباء إلى أن عدد الإصابات بالمرض بلغ 118 إصابة خلال أقل من أسبوع.ونصح نقيب الأطباء بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والنظافة الشخصية في المنزل بغسل اليدين جيدا بعد استخدام المرحاض وقبل تحضير الطعام أو تناوله، واستخدام مياه موثوقة في الشرب وتنظيف الخضار والفاكهة.وحث على ضرورة العمل لتوفير اللقاح المضاد ومن ثم إجراء حملة تطعيم استباقية للوقاية من المرض في المجتمعات المعرضة لخطر الإصابة على أن تبدأ بكبار السن ومن يعاني من مشاكل صحية وأمراض مزمنة.واعتبر أن الكشف المبكر للمرض من الأولويات لكونه يؤدي إلى عزل المصابين وحصر تفشي العدوى والقضاء على الوباء.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/السفير-الإيراني-لدى-بيروت-مستعدون-لمساعدة-لبنان-في-استثمار-نفطه-وغازه-1063485834.html
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أخبار لبنان, الصحة
لبنان... نقيب الأطباء يحذر من سرعة انتشار مرض خطير
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حذر نقيب الأطباء اللبناني يوسف بخاش من سرعة انتشار مرض التهاب الكبد الفيروسي الألفي "Hepatite A".
وقال نقيب الأطباء في بيان إنه مرض شديد العدوى يتسبب في قصور في عمل الكبد، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام
.
وأرجع بخاش الانتشار السريع للمرض إلى نقص المياه الصالحة للشرب وسوء الصرف الصحي والنظافة العامة، معتبرا أن أسوأ ما في الأمر هو فترة حضانة المرض التي تمتد من 15 إلى 50 يوما.
وأشار نقيب الأطباء إلى أن عدد الإصابات بالمرض بلغ 118 إصابة خلال أقل من أسبوع.
ونصح نقيب الأطباء بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والنظافة الشخصية في المنزل بغسل اليدين جيدا بعد استخدام المرحاض وقبل تحضير الطعام أو تناوله، واستخدام مياه موثوقة في الشرب وتنظيف الخضار والفاكهة.
وحث على ضرورة العمل لتوفير اللقاح المضاد ومن ثم إجراء حملة تطعيم استباقية للوقاية من المرض في المجتمعات المعرضة لخطر الإصابة على أن تبدأ بكبار السن ومن يعاني من مشاكل صحية وأمراض مزمنة.
واعتبر أن الكشف المبكر للمرض من الأولويات لكونه يؤدي إلى عزل المصابين وحصر تفشي العدوى والقضاء على الوباء.