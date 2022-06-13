https://arabic.sputniknews.com/20220613/لحظة-اصطدام-الروبوت-سبايدرمان-بواجهة-مبنى-أثناء-تحليقه-فيديو-1063507904.html
لحظة اصطدام الروبوت "سبايدرمان" بواجهة مبنى أثناء تحليقه... فيديو
لحظة اصطدام الروبوت "سبايدرمان" بواجهة مبنى أثناء تحليقه... فيديو
تداولت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر لحظة اصطدام روبوت لشخصية سبايدرمان الشهيرة، بواجهة مبنى بسبب خلل أثناء تحليق الروبوت. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T07:19+0000
2022-06-13T07:19+0000
2022-06-13T07:19+0000
نادي الفيديو
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ويُظهر المقطع الذي عرضه موقع قناة "فوكس 11" تحطم الروبوت بعد فترة وجيزة من تحليقه الذي كان ضمن عرض تقدمه شركة "ديزني كاليفورنيا".وحلق سبايدرمان متعلقا بحبل وبعد ثوان بدأ يتأرجح، ثم هبط بشكل مفاجئ بعكس ما كان مخططا له، فاصطدم بواجهة المبنى بدلا من الهبوط على سطحه.وقع الحادث وسط صدمة جمهور المتفرجين الذين تعالت صيحات دهشتهم، ولحسن الحظ فإن العرض تم تنفيذه بواسطة الروبوت وليس رجلا حقيقيا يرتدي قناع سبايدرمان.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
لحظة اصطدام الروبوت "سبايدرمان" بواجهة مبنى أثناء تحليقه... فيديو
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تداولت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر لحظة اصطدام روبوت لشخصية سبايدرمان الشهيرة، بواجهة مبنى بسبب خلل أثناء تحليق الروبوت.
ويُظهر المقطع الذي عرضه موقع قناة "فوكس 11
" تحطم الروبوت بعد فترة وجيزة من تحليقه الذي كان ضمن عرض تقدمه شركة "ديزني كاليفورنيا".
وحلق سبايدرمان متعلقا بحبل وبعد ثوان بدأ يتأرجح، ثم هبط بشكل مفاجئ بعكس ما كان مخططا له، فاصطدم بواجهة المبنى بدلا من الهبوط على سطحه.
وقع الحادث وسط صدمة جمهور المتفرجين الذين تعالت صيحات دهشتهم، ولحسن الحظ فإن العرض تم تنفيذه بواسطة الروبوت وليس رجلا حقيقيا يرتدي قناع سبايدرمان.