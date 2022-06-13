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https://arabic.sputniknews.com/20220613/ما-هو-قمر-الفراولة-ومتى-يمكن-مشاهدته-1063537148.html
ما هو "قمر الفراولة" ومتى يمكن مشاهدته؟
ما هو "قمر الفراولة" ومتى يمكن مشاهدته؟
تطلق القبائل الأمريكية الأصلية مصطلح "قمر الفراولة" على البدر، الذي يتزامن ظهوره في السماء مع موسم حصاد ثمار الفراولة الصيفية في أمريكا الشمالية. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T17:59+0000
2022-06-13T17:59+0000
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ويظهر البدر الذي يلقب بـ "قمر الفراولة" في الـ 14 من يونيو/ حزيران الجاري، حسبما ذكرت مجلة "نيوزويك"، اليوم الاثنين، التي أشارت إلى أنه سيكون من الممكن مشاهدته بصورة أكثر لمعانا وإشراقا من أي وقت آخر.ويظهر القمر ممتلئا يومي الاثنين والأربعاء، لكنه يكون في ذروة اكتماله يوم الثلاثاء المقبل.ويقول خبراء الفلك إن القمر يكون في أقرب نقطة إلى الأرض في هذه الأثناء، مشيرين إلى أن موقعه يجعل حجمه يبدو أكبر مما يكون عليه عندما يكون في أبعد نقطة عن الأرض، في ظاهرة مرتبطة بـ "الخداع البصري".
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ما هو "قمر الفراولة" ومتى يمكن مشاهدته؟

17:59 GMT 13.06.2022
© AP Photo / Ringo H.W. Chiuخسوف القمر، القمر الدموي، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 15 مايو 2022
خسوف القمر، القمر الدموي، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 15 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
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تطلق القبائل الأمريكية الأصلية مصطلح "قمر الفراولة" على البدر، الذي يتزامن ظهوره في السماء مع موسم حصاد ثمار الفراولة الصيفية في أمريكا الشمالية.
ويظهر البدر الذي يلقب بـ "قمر الفراولة" في الـ 14 من يونيو/ حزيران الجاري، حسبما ذكرت مجلة "نيوزويك"، اليوم الاثنين، التي أشارت إلى أنه سيكون من الممكن مشاهدته بصورة أكثر لمعانا وإشراقا من أي وقت آخر.
ويظهر القمر ممتلئا يومي الاثنين والأربعاء، لكنه يكون في ذروة اكتماله يوم الثلاثاء المقبل.
ويقول خبراء الفلك إن القمر يكون في أقرب نقطة إلى الأرض في هذه الأثناء، مشيرين إلى أن موقعه يجعل حجمه يبدو أكبر مما يكون عليه عندما يكون في أبعد نقطة عن الأرض، في ظاهرة مرتبطة بـ "الخداع البصري".
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