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https://arabic.sputniknews.com/20220613/مباحثات-تركية-لبنانية-لتعزيز-التعاون-الاقتصادي-1063506645.html
مباحثات تركية لبنانية لتعزيز التعاون الاقتصادي
مباحثات تركية لبنانية لتعزيز التعاون الاقتصادي
أجرى وزير التجارة التركي محمد موش مباحثات مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T06:30+0000
2022-06-13T06:30+0000
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أخبار تركيا اليوم
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جاء ذلك على هامش المؤتمر الوزاري الثاني عشر الذي تنظمه منظمة التجارة العالمية في جنيف، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الوزير التركي، يوم الأحد: "ناقشنا التجارة الثنائية والاستثمارات والمقاولات، نولي أهمية كبيرة لتطوير علاقاتنا مع لبنان".وأضاف أنه التقى في وقت لاحق بوزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا.وأوضح أنهما ناقشا "العلاقات التجارية الثنائية والاستثمارات وآلية الاقتصاد والتجارة المشتركة مع التشيك، والعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وتحديث الاتحاد الجمركي".وخلال المؤتمر الذي من المقرر أن يستمر حتى 15 يونيو/ حزيران، يناقش وزراء الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، دور المنظمة في مكافحة وباء كورونا وآثاره.
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أخبار لبنان, أخبار تركيا اليوم

مباحثات تركية لبنانية لتعزيز التعاون الاقتصادي

06:30 GMT 13.06.2022
© Photoوزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام
وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
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أجرى وزير التجارة التركي محمد موش مباحثات مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الوزاري الثاني عشر الذي تنظمه منظمة التجارة العالمية في جنيف، بحسب وكالة "الأناضول".
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وقال الوزير التركي، يوم الأحد: "ناقشنا التجارة الثنائية والاستثمارات والمقاولات، نولي أهمية كبيرة لتطوير علاقاتنا مع لبنان".
وأضاف أنه التقى في وقت لاحق بوزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا.
وأوضح أنهما ناقشا "العلاقات التجارية الثنائية والاستثمارات وآلية الاقتصاد والتجارة المشتركة مع التشيك، والعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وتحديث الاتحاد الجمركي".
وخلال المؤتمر الذي من المقرر أن يستمر حتى 15 يونيو/ حزيران، يناقش وزراء الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، دور المنظمة في مكافحة وباء كورونا وآثاره.
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