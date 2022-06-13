https://arabic.sputniknews.com/20220613/مسؤول-إسرائيلي-يكشف-تفاصيل-خطيرة-تركيا-تعتقل-عددا-من-نشطاء-الحرس-الثوري-1063521571.html
مسؤول إسرائيلي يكشف تفاصيل خطيرة: تركيا تعتقل عددا من نشطاء الحرس الثوري
مسؤول إسرائيلي يكشف تفاصيل خطيرة: تركيا تعتقل عددا من نشطاء الحرس الثوري
كشف مصدر إسرائيلي كبير، عن اعتقال عدد من نشطاء الحرس الثوري الإيراني، في عملية مشتركة بين الأجهزة الأمنية التركية ونظيرتها الإسرائيلية. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T12:20+0000
2022-06-13T12:20+0000
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وذكر المصدر أن المعتقلين "كانوا متورطين في محاولة اختطاف سياح إسرائيليين في تركيا الشهر المنصرم" وفق موقع قناة "I24" الإسرائيلية.ولم يصدر تعليق من السلطات التركية أو الإيرانية.وكان موقع "واينت" الإسرائيلي، قد أفاد بأن "المخابرات الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى لإحباط العمليات المخطط لها في تركيا"، ونقل عن مسؤول أمني مطلع قوله "على ضوء صورة الوضع الاستخباراتي، من الأفضل للإسرائيليين ألا يزوروا تركيا هذه الفترة".وبحسب تقارير استخباراتية، فإن نية إيران باستهداف إسرائيليين في الخارج "موجودة منذ عامين"، غير أن الأمر يختلف هذه المرة إذ "تنوي ايران استهداف سياح إسرائيليين وليس فقط أهداف رسمية".وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست إن "مسؤولين أمنيين من إسرائيل أبلغوا نظراءهم الأتراك بشأن النوايا لشن هجمات على إسرائيليين على الأراضي التركية، وطلبوا منهم المساعدة في إحباط الهجمات"، مضيفة أن "تلك الهجمات خططت لها شبكة إيرانية تعمل في تركيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220612/مسؤول-إسرائيلي-على-الإسرائيليين-مغادرة-تركيا-فورا-بسبب-وجود-خطر-مباشر-على-حياتهم-1063496451.html
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العالم, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم
مسؤول إسرائيلي يكشف تفاصيل خطيرة: تركيا تعتقل عددا من نشطاء الحرس الثوري
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كشف مصدر إسرائيلي كبير، عن اعتقال عدد من نشطاء الحرس الثوري الإيراني، في عملية مشتركة بين الأجهزة الأمنية التركية ونظيرتها الإسرائيلية.
وذكر المصدر أن المعتقلين "كانوا متورطين في محاولة اختطاف سياح إسرائيليين في تركيا الشهر المنصرم" وفق موقع قناة "I24" الإسرائيلية
.
ولم يصدر تعليق من السلطات التركية أو الإيرانية.
وكان موقع "واينت" الإسرائيلي، قد أفاد بأن "المخابرات الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى لإحباط العمليات المخطط لها في تركيا"، ونقل عن مسؤول أمني مطلع قوله "على ضوء صورة الوضع الاستخباراتي، من الأفضل للإسرائيليين ألا يزوروا تركيا هذه الفترة".
وبحسب تقارير استخباراتية، فإن نية إيران باستهداف إسرائيليين في الخارج "موجودة منذ عامين"، غير أن الأمر يختلف هذه المرة إذ "تنوي ايران استهداف سياح إسرائيليين وليس فقط أهداف رسمية".
وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست
إن "مسؤولين أمنيين من إسرائيل أبلغوا نظراءهم الأتراك بشأن النوايا لشن هجمات على إسرائيليين على الأراضي التركية، وطلبوا منهم المساعدة في إحباط الهجمات"، مضيفة أن "تلك الهجمات خططت لها شبكة إيرانية تعمل في تركيا".