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https://arabic.sputniknews.com/20220613/مسؤول-إيراني-إسرائيل-اغتالت-العالمين-أيوب-انتظاري-وكمران-أغملائي-بتسميم-طعامهما-1063542178.html
مسؤول إيراني: إسرائيل اغتالت العالمين أيوب انتظاري وكمران أغملائي بتسميم طعامهما
مسؤول إيراني: إسرائيل اغتالت العالمين أيوب انتظاري وكمران أغملائي بتسميم طعامهما
قال مسؤول إيراني، مساء اليوم الاثنين، إن بلاده "تعتقد أن إسرائيل اغتالت عالمين إيرانيين بتسميم طعامهما". 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T20:50+0000
2022-06-13T20:50+0000
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
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اونقلت صحيفة ​نيويورك تايمز​ الأمريكية، عن المسؤول الإيراني، قوله إننا "نعتقد أن ​إسرائيل اغتالت عالمين إيرانيين بتسميم طعامهما"، لافتا إلى أن "مهندس الطيران أيوب الإنتصاري والجيولوجي كمران أغملائي عانيا أعراض تسمم قبل الوفاة".وأضاف المسؤول الإيراني أن "أعراض التسمم بدأت في الظهور على انتظاري وأغملائي بعد مأدبة عشاء حضراها في مدينة يزد"، متابعا: "العالمان النوويان توفيا بالأعراض نفسها في مكانين مختلفين، والداعي إلى المأدبة اختفى ويجري البحث عنه".وكانت وكالة تسنيم الإيرانية، نقلت عن مصادر قضائية مسؤولة في محافظة يزد، قولها، إن "كل الأخبار التي تداولتها بعض منصات التواصل حول الوفاة الغامضة للمهندس الإيراني أيوب انتظاري كأحد النخب الإيرانية في مجال علوم الفضاء كاذبة وغير صحيحة".وأضافت المصادر أن "أيوب انتظاري لم يكن عالما بارزا، وكان موظفا عاديا في إحدى الشركات الصناعية، فضلا عن أنه كان مريضا وتوفي لأسباب طبيعية في المستشفى، ويتم التحقيق في أسباب وفاته".وفي الثالث من الشهر الجاري، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصدر مطلع، أن أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني قتل بحادثة داخل منزله، كما نفى المصدر في الوقت نفسه أنباء عن اغتيال العقيد في الحرس الثوري علي إسماعيل زاده.وفي 22 مايو/ أيار الماضي، لقي العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي مصرعه برصاص أطلقه شخصان كانا على دراجة نارية في طهران، أثناء عودته إلى منزله.وفقدت إيران خلال الـ12 عاما الأخيرة عددا من كبار العلماء والعسكريين والسياسيين في عمليات اغتيال، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء هذه العمليات.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/إيران-تعلن-مقتل-موظف-في-وزارة-الدفاع-بعد-أقل-من-يوم-على-مقتل-أحد-منتسبي-الحرس-الثوري-1063527982.html
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أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم

مسؤول إيراني: إسرائيل اغتالت العالمين أيوب انتظاري وكمران أغملائي بتسميم طعامهما

20:50 GMT 13.06.2022
© AFP 2022 / STRINGERالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي مع قادة الحرس الثوري
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي مع قادة الحرس الثوري - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© AFP 2022 / STRINGER
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قال مسؤول إيراني، مساء اليوم الاثنين، إن بلاده "تعتقد أن إسرائيل اغتالت عالمين إيرانيين بتسميم طعامهما".
اونقلت صحيفة ​نيويورك تايمز​ الأمريكية، عن المسؤول الإيراني، قوله إننا "نعتقد أن ​إسرائيل اغتالت عالمين إيرانيين بتسميم طعامهما"، لافتا إلى أن "مهندس الطيران أيوب الإنتصاري والجيولوجي كمران أغملائي عانيا أعراض تسمم قبل الوفاة".
الحرس الثوري الإيراني، إيران 11 فبراير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
إيران تعلن مقتل موظف في وزارة الدفاع بعد أقل من يوم على مقتل أحد منتسبي الحرس الثوري
14:27 GMT
وأضاف المسؤول الإيراني أن "أعراض التسمم بدأت في الظهور على انتظاري وأغملائي بعد مأدبة عشاء حضراها في مدينة يزد"، متابعا: "العالمان النوويان توفيا بالأعراض نفسها في مكانين مختلفين، والداعي إلى المأدبة اختفى ويجري البحث عنه".
وكانت وكالة تسنيم الإيرانية، نقلت عن مصادر قضائية مسؤولة في محافظة يزد، قولها، إن "كل الأخبار التي تداولتها بعض منصات التواصل حول الوفاة الغامضة للمهندس الإيراني أيوب انتظاري كأحد النخب الإيرانية في مجال علوم الفضاء كاذبة وغير صحيحة".
وأضافت المصادر أن "أيوب انتظاري لم يكن عالما بارزا، وكان موظفا عاديا في إحدى الشركات الصناعية، فضلا عن أنه كان مريضا وتوفي لأسباب طبيعية في المستشفى، ويتم التحقيق في أسباب وفاته".
وفي الثالث من الشهر الجاري، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصدر مطلع، أن أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني قتل بحادثة داخل منزله، كما نفى المصدر في الوقت نفسه أنباء عن اغتيال العقيد في الحرس الثوري علي إسماعيل زاده.
وفي 22 مايو/ أيار الماضي، لقي العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي مصرعه برصاص أطلقه شخصان كانا على دراجة نارية في طهران، أثناء عودته إلى منزله.
وفقدت إيران خلال الـ12 عاما الأخيرة عددا من كبار العلماء والعسكريين والسياسيين في عمليات اغتيال، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء هذه العمليات.
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