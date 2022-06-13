https://arabic.sputniknews.com/20220613/مطار-بغداد-الدولي-يعلن-استئناف-الرحلات-الجوية-1063510984.html
مطار بغداد الدولي يعلن استئناف الرحلات الجوية
مطار بغداد الدولي يعلن استئناف الرحلات الجوية
أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، عودة الملاحة الجوية إلى طبيعتها. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T09:07+0000
2022-06-13T09:07+0000
2022-06-13T09:07+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104369/98/1043699896_0:333:2931:1982_1920x0_80_0_0_0999619aaff5e056b69ae8b1ac98f233.jpg
جاء هذا في بيان صادر عن إدارة المطار، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن إدارة المطار توضح لجميع مسافريها وشركات الطيران العاملة في المطار، أن حركة الملاحة الجوية بالمطار عادت إلى طبيعتها، بعد توقفها صباح اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية التي أثَّرت في الحركة الجوية في المطار. مشيرا إلى وجود انسيابية في جدول الرحلات الجوية.وأوضحت إدارة المطار أن مدى الرؤية وصل لـ 700 متر. وفي وقت سابق اليوم، قررت إدارة مطار بغداد الدولي، تعليق الرحلات الجوية بسبب العاصفة الترابية.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/تعليق-الحركة-الملاحية-في-مطار-بغداد-بسبب-العاصفة-الترابية-1063506933.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104369/98/1043699896_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3f4634104a0e2679dd5ca0e4b9065df5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
مطار بغداد الدولي يعلن استئناف الرحلات الجوية
تابعنا عبر
أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، عودة الملاحة الجوية إلى طبيعتها.
جاء هذا في بيان صادر عن إدارة المطار، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن إدارة المطار توضح لجميع مسافريها وشركات الطيران العاملة في المطار، أن حركة الملاحة الجوية بالمطار عادت إلى طبيعتها، بعد توقفها صباح اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية التي أثَّرت في الحركة الجوية في المطار. مشيرا إلى وجود انسيابية في جدول الرحلات الجوية.
وأوضحت إدارة المطار أن مدى الرؤية وصل لـ 700 متر.
وفي وقت سابق اليوم، قررت إدارة مطار بغداد الدولي، تعليق الرحلات الجوية بسبب العاصفة الترابية.