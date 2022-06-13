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https://arabic.sputniknews.com/20220613/مطار-بغداد-الدولي-يعلن-استئناف-الرحلات-الجوية-1063510984.html
مطار بغداد الدولي يعلن استئناف الرحلات الجوية
مطار بغداد الدولي يعلن استئناف الرحلات الجوية
أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، عودة الملاحة الجوية إلى طبيعتها. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T09:07+0000
2022-06-13T09:07+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن إدارة المطار، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن إدارة المطار توضح لجميع مسافريها وشركات الطيران العاملة في المطار، أن حركة الملاحة الجوية بالمطار عادت إلى طبيعتها، بعد توقفها صباح اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية التي أثَّرت في الحركة الجوية في المطار. مشيرا إلى وجود انسيابية في جدول الرحلات الجوية.وأوضحت إدارة المطار أن مدى الرؤية وصل لـ 700 متر. وفي وقت سابق اليوم، قررت إدارة مطار بغداد الدولي، تعليق الرحلات الجوية بسبب العاصفة الترابية.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/تعليق-الحركة-الملاحية-في-مطار-بغداد-بسبب-العاصفة-الترابية-1063506933.html
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أخبار العراق اليوم

مطار بغداد الدولي يعلن استئناف الرحلات الجوية

09:07 GMT 13.06.2022
© AP Photo / Karim Kadimوصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد
وصول طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية إلى مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© AP Photo / Karim Kadim
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أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الاثنين، عودة الملاحة الجوية إلى طبيعتها.
جاء هذا في بيان صادر عن إدارة المطار، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
طائرة خاصة إماراتية، تصل ظهر اليوم، إلى مطار بغداد الدولي، محملة 10 أطنان، ونص من المساعدات الطبية، العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
تعليق الحركة الملاحية في مطار بغداد بسبب العاصفة الترابية
06:45 GMT
وقال البيان إن إدارة المطار توضح لجميع مسافريها وشركات الطيران العاملة في المطار، أن حركة الملاحة الجوية بالمطار عادت إلى طبيعتها، بعد توقفها صباح اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية التي أثَّرت في الحركة الجوية في المطار. مشيرا إلى وجود انسيابية في جدول الرحلات الجوية.
وأوضحت إدارة المطار أن مدى الرؤية وصل لـ 700 متر.
وفي وقت سابق اليوم، قررت إدارة مطار بغداد الدولي، تعليق الرحلات الجوية بسبب العاصفة الترابية.
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