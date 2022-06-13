https://arabic.sputniknews.com/20220613/مع-وصول-الوسيط-الأمريكي-ما-سيناريوهات-التفاوض-بين-لبنان-وإسرائيل-وإلى-أي-مدى-يصل-التصعيد؟-1063534905.html

مع وصول الوسيط الأمريكي... ما سيناريوهات التفاوض بين لبنان وإسرائيل وإلى أي مدى يصل التصعيد؟

مع وصول الوسيط الأمريكي... ما سيناريوهات التفاوض بين لبنان وإسرائيل وإلى أي مدى يصل التصعيد؟

بالتزامن مع وصول الوسيط الأمريكي، السفير آموس هوكشتاين، إلى بيروت، تصاعدت حدة التهديدات الإسرائيلية للبنان، حيث هدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي،... 13.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-13T17:06+0000

2022-06-13T17:06+0000

2022-06-13T17:06+0000

تقارير

أخبار لبنان

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وأكد أن "التوتر القادم مع لبنان سيشهد قصفا غير مسبوق"، موضحا أن "الجيش الإسرائيلي يتعامل مع ست جبهات قتال في ستة أبعاد وفي مواجهة عدد كبير من التهديدات المتنوعة".ووصل، اليوم الاثنين، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، المبعوث الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل السفير آموس هوكشتاين.وطرح بعضهم تساؤلات بشأن التهديدات الإسرائيلية الأخيرة، وسيناريوهات المفاوضات المرتقبة، ومدى إمكانية احتواء الموقف، أو الوصول لصدام عسكري بين الطرفين.وساطة أمريكيةوفيما وصل هوكشتاين، اليوم الاثنين، إلى مطار بيروت لبدء نقاش حول أزمة الطاقة في البلاد وموضوع ترسيم الحدود، اعتبر الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن إسرائيل تخرق الاتفاقيات والمفاوضات الدولية، وذلك بإصرارها على التنقيب عن الغاز في منطقة بحرية متنازع عليها.وأكد الرئيس خلال الاجتماع "تمسك لبنان بعودة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، والتي توقفت إثر رفض العدو اعتبار الخط 29 خطا تفاوضيا"، مشددا على أن "الجانب اللبناني رفض الخط الإسرائيلي رقم 1 وخط هوف ومن غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته النفطية والغازية"، وفقا للرئاسة.كما نفى عون رداً على سؤال من الوفد النيابي- وجود أي ارتباط بين المفاوضات حول ترسيم الحدود بمسألة استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن، أو المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.مناورة سياسيةقالت الكاتبة اللبنانية والمحللة السياسية ميساء عبد الخالق، إن التهديدات الإسرائيلية الأخيرة يعتبرها لبنان مناورة إسرائيلية تأتي بالتزامن مع زيارة الوسيط الأمريكي لبيروت، من أجل استكمال التفاوض غير المباشر في ملف ترسيم الحدود، وتأتي من ضمن الضغوط التي تمارسها تل أبيب من أجل إبقاء بيروت ضعيفة في المفاوضات.وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني والتي انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول 2020، توقفت بسبب الخلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، حيث يشكل ملف ترسيم الحدود أهمية كبيرة للبنان، لاسيما بعد اكتشاف احتياطي مهم من الموارد النفطية ضمن المياه الإقليمية للبلاد، ما يشكل موردًا ماليا مهما لسلطات بيروت في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي تواجهها.وتابعت: "يطالب لبنان تعديل المرسوم رقم 6433 الذي اعتبر خط 23 هو خط التفاوض، وتم إرساله للأمم المتحدة، دون التعديل، وهذا يجعل الموقف اللبناني ضعيفًا، علما بأن المفاوضات التي أجراها الجيش اللبناني مع الجانب الإسرائيلي، كان التفاوض على الخط 29 استجابة لدراسة أجراها الجيش والتي تؤكد حق لبنان في 2290 كيلومترًا مربعًا".وأوضحت أن هناك سجالًا دائرًا في لبنان، واتهامات للطبقة السياسية أنها تفاوضت على الخط 23 سرًا، وأضاعت حقوق الشعب اللبناني، فيما فاوض الجيش في النهاية على الخط 29، وأرسل لبنان رسالة للأمم المتحدة قبل أسابيع يؤكد فيها على تمسكه بحقوقه وثروته البحرية، وأن حقل كاريش يقع ضمن المنطقة المتنازع عليها، وطلب لبنان عدم قيام إسرائيل بأي أعمال تنقيب في المناطق المتنازع عليها تجنبا لخطوات قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.احتمالات مفتوحةبدوره اعتبر سركيس أبوزيد، المحلل السياسي اللبناني، أن التهديدات الإسرائيلية جاءت ردًا على تهددات "حزب الله" من أجل فرض توازن على المفاوضات، لأنها الآن بعد كل الإرباكات والتهديدات المتبادلة تجري على نار ساخنة، مما يفرض على الوسيط الأمريكي أن يتدخل من أجل احتواء الأزمة، حتى لا تذهب الأمور إلى مواجهة عسكرية شاملة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، المواجهة العسكرية الشاملة يتفاداها الجميع، لأنها ليس من مصلحة أحد، بسبب الوضع الداخلي المأزوم في إسرائيل، وبسبب الأزمة الاقتصادية المالية في لبنان، لا سيما عشية موسم سياحي موعود قد يسهم في حل الوضع الاقتصادي في لبنان، فالتهديدات جزء من لعبة المفاوضات، لكن جميع الأطراف تتفاداها.وتابع: "بكل الحالات هناك استنفارات متبادلة، وهناك استعداد في لبنان على مختلف المستويات العسكرية، نظرا لأن كل الاحتمالات مفتوحة في هذه اللحظات الحرجة، لكن المفصل الأساسي يتعلق بالدور الأمريكي ومدى قدرته على الضغط من أجل حل المشاكل الملحة، وربما تأجيل الأزمات المختلف عليها لمرحلة لاحقة، وعلى ضوء هذا الدور يمكن أن تعرف الاتجاهات التي ستذهب إليها الأزمة".ويرى أن الوضع حساس وحرج، والكل ينتطر مع احتمال كل التوقعات، لكن من المرجح أن تذهب الأمور للاحتواء، وعدم الذهاب لمقاربة عسكرية شاملة قد تلهب المنطقة، وتكون كارثية على الجميع.ويُعتقد أن المنطقة المتنازع عليها، التي يبلغ عرضها مئات الأميال المربعة، تحتوي على رواسب كبيرة من الغاز الطبيعي، وهو ما قد يغير قواعد اللعبة بالنسبة للبنان، الغارق في أزمة اقتصادية مدمرة.

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