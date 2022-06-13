https://arabic.sputniknews.com/20220613/نائب-رئيس-الوزراء-الأرميني-أرمينيا-وروسيا-تعملان-معا-على-إيجاد-مجالات-جديدة-واعدة-للتعاون-1063543936.html
نائب رئيس الوزراء الأرميني: أرمينيا وروسيا تعملان معا على إيجاد مجالات جديدة واعدة للتعاون
نائب رئيس الوزراء الأرميني: أرمينيا وروسيا تعملان معا على إيجاد مجالات جديدة واعدة للتعاون
أعلن نائب رئيس الوزراء الأرميني، مهير غريغوريان، يوم الاثنين، إن أرمينيا وروسيا تعملان معا على إيجاد مجالات جديدة واعدة للتعاون. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T23:27+0000
2022-06-13T23:27+0000
2022-06-13T23:27+0000
أرمينيا
روسيا
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يريفان - سبوتنيك. وقال غريغوريان خلال حفل استقبال نظمته السفارة الروسية في يريفان بمناسبة يوم "عيد روسيا": "تتميز علاقات التحالف الأرمينية الروسية بالتفاعل في المجال العسكري السياسي، والتعاون الفعال والوثيق في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ورابطة الدول المستقلة وغيرها من المنظمات الدولية".وأضاف، "فضلا عن شراكة ثنائية ناجحة في التجارة، والاقتصاد، والطاقة، والنقل، ومجالات مهمة أخرى. واليوم تهدف جهودنا المشتركة إلى إيجاد مجالات جديدة واعدة للتعاون الاستراتيجي".وهنأ غريغوريان الروس بالعيد متمنيا لهم "الخير والازدهار لروسيا الشقيقة".ويحتفل الشعب الروسي في 12 يونيو/حزيران من كل عام، بيوم روسيا، حيث تقام في مختلف المناطق والمدن حفلات موسيقية وفعاليات رياضية للكبار والأطفال، ويتم إطلاق الألعاب النارية.ويعود الاسم الحالي للعيد إلى عام 2002. ومنذ عام 1994 أصبح الـ12 من يونيو يوم عيد الدولة الرسمي وهو الأول منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.وتم اعتماد الوثيقة نفسها التي كرست لها الاحتفالات، في عام 1990 (مذكرة سيادة الاتحاد الروسي). وأعطت هذه الوثيقة اسما للدولة الجديدة ووضعت أسسا لدستورها المقبل.في عام 2001 وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أهمية اعتماد هذه المذكرة على النحو التالي: "من هذه الوثيقة بدأ تاريخنا الجديد. تاريخ دولة ديمقراطية تعتمد على الحريات المدنية وسيادة القانون. ومعناها الرئيسي هو النجاح والازدهار ورفاهية المواطنين".
https://arabic.sputniknews.com/20220609/وزير-الخارجية-الأرميني-لا-توجد-أزمة-سياسية-في-البلاد-1063329255.html
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أرمينيا, روسيا
نائب رئيس الوزراء الأرميني: أرمينيا وروسيا تعملان معا على إيجاد مجالات جديدة واعدة للتعاون
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أعلن نائب رئيس الوزراء الأرميني، مهير غريغوريان، يوم الاثنين، إن أرمينيا وروسيا تعملان معا على إيجاد مجالات جديدة واعدة للتعاون.
يريفان - سبوتنيك. وقال غريغوريان خلال حفل استقبال نظمته السفارة الروسية في يريفان بمناسبة يوم "عيد روسيا": "تتميز علاقات التحالف الأرمينية الروسية بالتفاعل في المجال العسكري السياسي
، والتعاون الفعال والوثيق في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ورابطة الدول المستقلة وغيرها من المنظمات الدولية".
وأضاف، "فضلا عن شراكة ثنائية ناجحة في التجارة، والاقتصاد، والطاقة، والنقل، ومجالات مهمة أخرى. واليوم تهدف جهودنا المشتركة إلى إيجاد مجالات جديدة واعدة للتعاون الاستراتيجي".
وأعرب غريغوريان عن ثقته بأن يريفان وموسكو ستتمكنان بفضل الجهود المشتركة، توسيع علاقات التحالف وإغنائها بمبادرات جديدة لصالح مواطني أرمينيا وروسيا والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والأمن والاستقرار في العالم والمنطقة.
وهنأ غريغوريان الروس بالعيد متمنيا لهم "الخير والازدهار لروسيا الشقيقة".
ويحتفل الشعب الروسي في 12 يونيو/حزيران من كل عام، بيوم روسيا، حيث تقام في مختلف المناطق والمدن حفلات موسيقية وفعاليات رياضية للكبار والأطفال، ويتم إطلاق الألعاب النارية.
ويعود الاسم الحالي للعيد إلى عام 2002. ومنذ عام 1994 أصبح الـ12 من يونيو يوم عيد الدولة الرسمي وهو الأول منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.
وتم اعتماد الوثيقة نفسها التي كرست لها الاحتفالات، في عام 1990 (مذكرة سيادة الاتحاد الروسي). وأعطت هذه الوثيقة اسما للدولة الجديدة ووضعت أسسا لدستورها المقبل.
في عام 2001 وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أهمية اعتماد هذه المذكرة على النحو التالي: "من هذه الوثيقة بدأ تاريخنا الجديد. تاريخ دولة ديمقراطية تعتمد على الحريات المدنية وسيادة القانون. ومعناها الرئيسي هو النجاح والازدهار ورفاهية المواطنين".