https://arabic.sputniknews.com/20220613/هيئة-مكافحة-الإرهاب-الإسرائيلية-ترفع-التحذير-من-السفر-إلى-تركيا-لأعلى-مستوى-1063529422.html

هيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية ترفع التحذير من السفر إلى تركيا لأعلى مستوى

هيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية ترفع التحذير من السفر إلى تركيا لأعلى مستوى

قررت إسرائيل، اليوم الاثنين، "رفع مستوى التحذير من السفر إلى مدينة إسطنبول إلى الحد الأقصى"، ضمن تحذيرات رسمية من السفر لتركيا على خلفية إحباط ما وصفته تل أبيب... 13.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-13T14:53+0000

2022-06-13T14:53+0000

2022-06-13T14:53+0000

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

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ونشرت هيئة مكافحة الإرهاب التابعة لهيئة الأمن القومي، بيانًا جاء فيه "رفع مستوى التحذير من السفر إلى إسطنبول إلى المستوى 4، وهو أعلى مستوى"، مشيرة إلى أن ذلك يأتي على خلفية "خشية الأجهزة الأمنية من محاولات إيرانية لضرب أهداف إسرائيلية في كل أنحاء العالم، وفي تركيا بشكل خاص".وحث البيان، "الإسرائيليين الموجودين في إسطنبول على مغادرة المدينة بأقرب وقت ممكن". داعيا "الإسرائيليين الذين يخططون للسفر إلى تركيا للامتناع عن الوصول إليها حتى إشعار آخر".وأشارت هيئة مكافحة الإرهاب إلى "وجود تحذير سفر على مستوى 3 (متوسط) إلى باقي أنحاء تركيا"، داعية إلى الامتناع عن السفر غير الضروري إلى بقية أنحاء هذه الدولة أيضا.ودعا وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، في وقت سابق، مواطنيه إلى عدم السفر إلى تركيا والعودة إلى البلاد بأقرب وقت، وذلك بعد ما قال إنها سلسلة من المحاولات للهجوم على الإسرائيليين الذين ذهبوا في إجازة إلى إسطنبول.وقالت صحيفة جيروزاليم بوست، إن "مسؤولين أمنيين من إسرائيل أبلغوا نظراءهم الأتراك بشأن النوايا لشن هجمات على إسرائيليين على الأراضي التركية، وطلبوا منهم المساعدة في إحباط الهجمات"، مضيفة أن "تلك الهجمات خططت لها شبكة إيرانية تعمل في تركيا".وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت، في وقت سابق، أن "إسرائيل وتركيا أحبطتا هجوما إيرانيا على أهداف إسرائيلية على الأراضي التركية.وأفادت القناة العبرية "الـ13" بأن الرقابة الإسرائيلية سمحت بنشر أخبار تفيد بأن إسرائيل وتركيا نجحتا في إحباط هجوم إيراني على أهداف إسرائيلية في تركيا، الشهر الماضي.وكانت شعبة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي أصدرت تحذيرا للمواطنين الإسرائيليين في تركيا من استهداف إيرانيين لهم داخل الأراضي التركية، ردا على ما نسب لإسرائيل من عمليات اغتيال لمسؤولين وعلماء إيرانيين مختلفين، خلال الأسابيع الماضية.

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