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وثائق تكشف معلومات مثيرة: كيف يعيش الرئيس الأفغاني السابق وأعوانه بعد الهروب؟
وثائق تكشف معلومات مثيرة: كيف يعيش الرئيس الأفغاني السابق وأعوانه بعد الهروب؟
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الرئيس الأفغاني السابق، أشرف غني وعددا من الوزراء، يعيشون في بيوت فارهة في الولايات المتحدة والإمارات وتركيا، اشتروها خلال... 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T15:57+0000
2022-06-13T15:57+0000
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وذكرت الصحيفة أنه وفقا لوثائق عامة ومقابلات وسجلات أخرى قامت بمراجعتها، فإن بعض المسؤولين الذين شغلوا مناصب عليا خلال فترة غني، التي بدأت في عام 2014، يعيشون الآن في قصور على طول ساحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية.وبحسب الوثائق، يعيش مسؤولون ومشرعون سابقون في مدن أوروبية كبرى، إضافة إلى الإمارات وتركيا.وأفادت الصحيفة بأن أسرة حمد الله محب، الذي كان مستشارا أمنيا للرئيس غني، انتقلت إلى منزل في ولاية فلوريدا الأمريكية، فيما تمتلك زوجته عقارا استثماريا في واشنطن.وأضافت الصحيفة أن وزير الخزانة السابق خالد بايندا يمتلك عقارات تزيد قيمتها على مليون دولار بالقرب من واشنطن.ويمتلك وزير الاقتصاد السابق مصطفى مستور شقة في دبي، يقول إنه اشتراها قبل توليه منصبه، بينما كان يعيش في شقة اشتراها في مدينة إسطنبول قبل أشهر قليلة من سيطرة حركة "طالبان" على السلطة في أفغانستان.
https://arabic.sputniknews.com/20211219/مستشار-أشرف-غني-السابق-يكشف-لأول-مرة-سبب-إخفاء-الأخير-هروبه-من-أفغانستان-على-الأمريكيين-1054355441.html
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العالم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أفغانستان اليوم

وثائق تكشف معلومات مثيرة: كيف يعيش الرئيس الأفغاني السابق وأعوانه بعد الهروب؟

15:57 GMT 13.06.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأفغاني أشرف غني
الرئيس الأفغاني أشرف غني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الرئيس الأفغاني السابق، أشرف غني وعددا من الوزراء، يعيشون في بيوت فارهة في الولايات المتحدة والإمارات وتركيا، اشتروها خلال سنوات الحرب.
وذكرت الصحيفة أنه وفقا لوثائق عامة ومقابلات وسجلات أخرى قامت بمراجعتها، فإن بعض المسؤولين الذين شغلوا مناصب عليا خلال فترة غني، التي بدأت في عام 2014، يعيشون الآن في قصور على طول ساحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وبحسب الوثائق، يعيش مسؤولون ومشرعون سابقون في مدن أوروبية كبرى، إضافة إلى الإمارات وتركيا.
الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2021
مستشار أشرف غني السابق يكشف لأول مرة سبب إخفاء الأخير هروبه من أفغانستان على الأمريكيين
19 ديسمبر 2021, 07:24 GMT
وأفادت الصحيفة بأن أسرة حمد الله محب، الذي كان مستشارا أمنيا للرئيس غني، انتقلت إلى منزل في ولاية فلوريدا الأمريكية، فيما تمتلك زوجته عقارا استثماريا في واشنطن.
وأضافت الصحيفة أن وزير الخزانة السابق خالد بايندا يمتلك عقارات تزيد قيمتها على مليون دولار بالقرب من واشنطن.
ويمتلك وزير الاقتصاد السابق مصطفى مستور شقة في دبي، يقول إنه اشتراها قبل توليه منصبه، بينما كان يعيش في شقة اشتراها في مدينة إسطنبول قبل أشهر قليلة من سيطرة حركة "طالبان" على السلطة في أفغانستان.
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