https://arabic.sputniknews.com/20220613/وزير-الطاقة-اللبناني-عقب-لقائه-مع-هوكشتاين-نقف-خلف-قرار-الرئيس-عون-ورأيه-السديد-1063537906.html

وزير الطاقة اللبناني عقب لقائه مع هوكشتاين: نقف خلف قرار الرئيس عون ورأيه السديد

وزير الطاقة اللبناني عقب لقائه مع هوكشتاين: نقف خلف قرار الرئيس عون ورأيه السديد

عقد وزير الطاقة اللبناني وليد فياض اجتماعا، بعد ظهر اليوم الاثنين 13 حزيران/يونيو، في مكتبه في الوزارة مع الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية آموس... 13.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-13T18:29+0000

2022-06-13T18:29+0000

2022-06-13T18:29+0000

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وقال فياض عقب لقائه بالوسيط إنه "أكد خلال الاجتماع مع هوكشتاين والسفيرة الأمريكية وقوفه وجميع المسؤولين في الدولة خلف الرئيس ميشال عون ورأيه السديد فيما يخص الترسيم، وأهمية الموضوع في الموقف الموحد أنه يسهل ويقوي الموقف اللبناني".وأضاف أن "صلب الحديث تمحور حول جر الغاز من مصر والكهرباء من الأردن حيث أبدى الجانب الأمريكي دعمه الكامل للبرنامج وتنفيذ الاتفاقيات، كما أنه أبدى استعداده للتحدث مع البنك الدولي لتسهيل موضوع التمويل".وتابع: "أبدى الأمريكي أيضا استعداده على العمل للحصول على الموافقات اللازمة لعدم مواجهة تداعيات سلبية نتيجة قانون قيصر".وفيما يخص ملف الترسيم وعلاقته بملف الغاز والطاقة، أكد فياض إنه "لا يوجد ربط بين الملفات والوسيط لم يتطرق إلى هذا الموضوع".وزار هوكشتاين مع وفد أمريكي وبحضور السفيرة الأمريكية دورثي شيا، عقب وصوله إلى لبنان، مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم للبحث في تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية.

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