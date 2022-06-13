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https://arabic.sputniknews.com/20220613/وزير-الطاقة-اللبناني-عقب-لقائه-مع-هوكشتاين-نقف-خلف-قرار-الرئيس-عون-ورأيه-السديد-1063537906.html
وزير الطاقة اللبناني عقب لقائه مع هوكشتاين: نقف خلف قرار الرئيس عون ورأيه السديد
وزير الطاقة اللبناني عقب لقائه مع هوكشتاين: نقف خلف قرار الرئيس عون ورأيه السديد
عقد وزير الطاقة اللبناني وليد فياض اجتماعا، بعد ظهر اليوم الاثنين 13 حزيران/يونيو، في مكتبه في الوزارة مع الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية آموس... 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T18:29+0000
2022-06-13T18:29+0000
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وقال فياض عقب لقائه بالوسيط إنه "أكد خلال الاجتماع مع هوكشتاين والسفيرة الأمريكية وقوفه وجميع المسؤولين في الدولة خلف الرئيس ميشال عون ورأيه السديد فيما يخص الترسيم، وأهمية الموضوع في الموقف الموحد أنه يسهل ويقوي الموقف اللبناني".وأضاف أن "صلب الحديث تمحور حول جر الغاز من مصر والكهرباء من الأردن حيث أبدى الجانب الأمريكي دعمه الكامل للبرنامج وتنفيذ الاتفاقيات، كما أنه أبدى استعداده للتحدث مع البنك الدولي لتسهيل موضوع التمويل".وتابع: "أبدى الأمريكي أيضا استعداده على العمل للحصول على الموافقات اللازمة لعدم مواجهة تداعيات سلبية نتيجة قانون قيصر".وفيما يخص ملف الترسيم وعلاقته بملف الغاز والطاقة، أكد فياض إنه "لا يوجد ربط بين الملفات والوسيط لم يتطرق إلى هذا الموضوع".وزار هوكشتاين مع وفد أمريكي وبحضور السفيرة الأمريكية دورثي شيا، عقب وصوله إلى لبنان، مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم للبحث في تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية.
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وزير الطاقة اللبناني عقب لقائه مع هوكشتاين: نقف خلف قرار الرئيس عون ورأيه السديد

18:29 GMT 13.06.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayاجتماع وزير الطاقة اللبناني وليد فياض مع الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين
اجتماع وزير الطاقة اللبناني وليد فياض مع الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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عقد وزير الطاقة اللبناني وليد فياض اجتماعا، بعد ظهر اليوم الاثنين 13 حزيران/يونيو، في مكتبه في الوزارة مع الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين الذي وصل إلى لبنان اليوم.
وقال فياض عقب لقائه بالوسيط إنه "أكد خلال الاجتماع مع هوكشتاين والسفيرة الأمريكية وقوفه وجميع المسؤولين في الدولة خلف الرئيس ميشال عون ورأيه السديد فيما يخص الترسيم، وأهمية الموضوع في الموقف الموحد أنه يسهل ويقوي الموقف اللبناني".
© Sputnik . Abdul Kader Albayوزير الطاقة اللبناني وليد فياض
وزير الطاقة اللبناني وليد فياض - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
وزير الطاقة اللبناني وليد فياض
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وأضاف أن "صلب الحديث تمحور حول جر الغاز من مصر والكهرباء من الأردن حيث أبدى الجانب الأمريكي دعمه الكامل للبرنامج وتنفيذ الاتفاقيات، كما أنه أبدى استعداده للتحدث مع البنك الدولي لتسهيل موضوع التمويل".
© Sputnik . Abdul Kader Albayاجتماع وزير الطاقة اللبناني وليد فياض مع الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين
اجتماع وزير الطاقة اللبناني وليد فياض مع الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
اجتماع وزير الطاقة اللبناني وليد فياض مع الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وتابع: "أبدى الأمريكي أيضا استعداده على العمل للحصول على الموافقات اللازمة لعدم مواجهة تداعيات سلبية نتيجة قانون قيصر".
وفيما يخص ملف الترسيم وعلاقته بملف الغاز والطاقة، أكد فياض إنه "لا يوجد ربط بين الملفات والوسيط لم يتطرق إلى هذا الموضوع".
© Sputnik . Abdul Kader Albayاجتماع وزير الطاقة اللبناني وليد فياض مع الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين
اجتماع وزير الطاقة اللبناني وليد فياض مع الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
اجتماع وزير الطاقة اللبناني وليد فياض مع الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتاين
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وزار هوكشتاين مع وفد أمريكي وبحضور السفيرة الأمريكية دورثي شيا، عقب وصوله إلى لبنان، مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم للبحث في تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية.
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