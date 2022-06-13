https://arabic.sputniknews.com/20220613/وفد-من-دونيتسك-يصل-إلى-سوريا-لمقابلة-الرئيس-الأسد-صورة-1063529902.html
وفد من دونيتسك يصل إلى سوريا لمقابلة الرئيس الأسد... صورة
وفد من دونيتسك يصل إلى سوريا لمقابلة الرئيس الأسد... صورة
أعلن وفد من جمهورية دونيتسك الشعبية وصوله إلى سوريا، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس بشار الأسد. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T14:56+0000
2022-06-13T14:56+0000
2022-06-13T14:56+0000
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وحسبما قاله نائب رئيس برلمان جمهورية دونيتسك الشعبية سيرغي بروكوبينكو عبر قناته على "تلغرام": "وصل وفد جمهورية دونيتسك الشعبية إلى الجمهورية العربية السورية"، مضيفا: "ينتظرنا برنامج مزدحم ولقاء بالرئيس السوري بشار الأسد".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 21 من شباط/فبراير، اعتراف روسيا رسمياً باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.كما وقّع الرئيس بوتين مع رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك على اتفاقين منفصلين حول الصداقة والتعاون والمساعدة بين روسيا من جهة، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، من جهةٍ أخرى.إلى ذلك أعلن النائب في مجلس الدوما الروسي، دميتري سابلين، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" أن الرئيس السوري، بشار الأسد، قال إن دمشق ستكون مستعدة للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم
وفد من دونيتسك يصل إلى سوريا لمقابلة الرئيس الأسد... صورة
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أعلن وفد من جمهورية دونيتسك الشعبية وصوله إلى سوريا، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس بشار الأسد.
وحسبما قاله نائب رئيس برلمان جمهورية دونيتسك الشعبية سيرغي بروكوبينكو عبر قناته
على "تلغرام": "وصل وفد جمهورية دونيتسك الشعبية إلى الجمهورية العربية السورية"، مضيفا: "ينتظرنا برنامج مزدحم ولقاء بالرئيس السوري بشار الأسد".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 21 من شباط/فبراير، اعتراف روسيا رسمياً باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
كما وقّع الرئيس بوتين مع رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك على اتفاقين منفصلين حول الصداقة والتعاون والمساعدة بين روسيا من جهة، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، من جهةٍ أخرى.
إلى ذلك أعلن النائب في مجلس الدوما الروسي، دميتري سابلين، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" أن الرئيس السوري، بشار الأسد، قال إن دمشق ستكون مستعدة للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.