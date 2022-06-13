عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220613/وفد-من-دونيتسك-يصل-إلى-سوريا-لمقابلة-الرئيس-الأسد-صورة-1063529902.html
وفد من دونيتسك يصل إلى سوريا لمقابلة الرئيس الأسد... صورة
وفد من دونيتسك يصل إلى سوريا لمقابلة الرئيس الأسد... صورة
أعلن وفد من جمهورية دونيتسك الشعبية وصوله إلى سوريا، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس بشار الأسد. 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T14:56+0000
2022-06-13T14:56+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104341/88/1043418843_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_cbb237e5263f31aae7b3bae17a91b571.jpg
وحسبما قاله نائب رئيس برلمان جمهورية دونيتسك الشعبية سيرغي بروكوبينكو عبر قناته على "تلغرام": "وصل وفد جمهورية دونيتسك الشعبية إلى الجمهورية العربية السورية"، مضيفا: "ينتظرنا برنامج مزدحم ولقاء بالرئيس السوري بشار الأسد".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 21 من شباط/فبراير، اعتراف روسيا رسمياً باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.كما وقّع الرئيس بوتين مع رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك على اتفاقين منفصلين حول الصداقة والتعاون والمساعدة بين روسيا من جهة، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، من جهةٍ أخرى.إلى ذلك أعلن النائب في مجلس الدوما الروسي، دميتري سابلين، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" أن الرئيس السوري، بشار الأسد، قال إن دمشق ستكون مستعدة للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104341/88/1043418843_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_3c986ed77ea642515fe255dc54b77ff9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا, العالم

وفد من دونيتسك يصل إلى سوريا لمقابلة الرئيس الأسد... صورة

14:56 GMT 13.06.2022
© Sputnik . رئاسة الجمهورية العربية السورية / الذهاب إلى بنك الصورمقابلة السيد الرئيس بشار الأسد مع قناة روسيا 24– و وكالة سبوتينك
مقابلة السيد الرئيس بشار الأسد مع قناة روسيا 24– و وكالة سبوتينك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© Sputnik . رئاسة الجمهورية العربية السورية
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن وفد من جمهورية دونيتسك الشعبية وصوله إلى سوريا، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس بشار الأسد.
وحسبما قاله نائب رئيس برلمان جمهورية دونيتسك الشعبية سيرغي بروكوبينكو عبر قناته على "تلغرام": "وصل وفد جمهورية دونيتسك الشعبية إلى الجمهورية العربية السورية"، مضيفا: "ينتظرنا برنامج مزدحم ولقاء بالرئيس السوري بشار الأسد".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 21 من شباط/فبراير، اعتراف روسيا رسمياً باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

كما وقّع الرئيس بوتين مع رئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك على اتفاقين منفصلين حول الصداقة والتعاون والمساعدة بين روسيا من جهة، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، من جهةٍ أخرى.
إلى ذلك أعلن النائب في مجلس الدوما الروسي، دميتري سابلين، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" أن الرئيس السوري، بشار الأسد، قال إن دمشق ستكون مستعدة للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие НМ ЛНР разгружают гуманитарную помощь для жителей Трехизбенки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала