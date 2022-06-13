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https://arabic.sputniknews.com/20220613/وكالة-الفضاء-الأوروبية-تعلن-استئناف-النقاش-مع-نظيرتها-الروسية-حول-مهمة-لاستكشاف-المريخ-1063535745.html
وكالة الفضاء الأوروبية تعلن استئناف النقاش مع نظيرتها الروسية حول مهمة لاستكشاف المريخ
وكالة الفضاء الأوروبية تعلن استئناف النقاش مع نظيرتها الروسية حول مهمة لاستكشاف المريخ
استأنفت وكالة الفضاء الأوروبية النقاش مع وكالة الفضاء الروسية، روسكوسموس، حول مهمة "إكسومارس"، الموجهة لاستكشاف المريخ، فيما قد تظهر معلومات جديدة بهذا الشأن... 13.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-13T17:21+0000
2022-06-13T17:21+0000
العالم
روسيا
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وحسبما صرح المتحدث باسم الوكالة الأوروبية لوكالة "سبوتنيك"،: "أجرينا مناقشات (مع روسكوسموس) بشأن إكسومارس، قد تظهر معلومات جديدة بعد اجتماع مجلس وكالة الفضاء الأوروبية يوم الأربعاء 15 يونيو".وفي وقت سابق، وجد المجلس الحاكم للوكالة أنه من المستحيل زيادة مستوى التعاون مع روسكوسموس في مهمة إكسومارس بسبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، حيث قالت وكالة الفضاء الأوروبية، إنها ستمتثل بالكامل للعقوبات المفروضة على روسيا من الاتحاد الأوروبي.وبخصوص الاستكشاف الفضائي، كان رئيس وكالة الفضاء الروسية، روسكوسموس، دميتري روغوزين، قد أكد عزم الوكالة إبلاغ حكومة البلاد، بخطة لإنهاء التعاون مع الشركاء الغربيين في محطة الفضاء الدولية؛ وذلك على خلفية العقوبات على قطاع الفضاء الروسي، بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزم عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، في محاولة للضغط عليها لوقف العملية العسكرية، التي بدأتها في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن "الهدف من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، يتمثل في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات".
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العالم, روسيا

وكالة الفضاء الأوروبية تعلن استئناف النقاش مع نظيرتها الروسية حول مهمة لاستكشاف المريخ

17:21 GMT 13.06.2022
© Sputnik . Alexei Filippov / الذهاب إلى بنك الصورأعلن مدير البث التلفزيوني لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" عن حدوث عطل للصاروخ الحامل "سويوز إم إس -10" الذي يحمل على متنه الطاقم الجديد لمحطة الفضاء الدولية.
أعلن مدير البث التلفزيوني لوكالة الفضاء الروسية روسكوسموس عن حدوث عطل للصاروخ الحامل سويوز إم إس -10 الذي يحمل على متنه الطاقم الجديد لمحطة الفضاء الدولية. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
© Sputnik . Alexei Filippov
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استأنفت وكالة الفضاء الأوروبية النقاش مع وكالة الفضاء الروسية، روسكوسموس، حول مهمة "إكسومارس"، الموجهة لاستكشاف المريخ، فيما قد تظهر معلومات جديدة بهذا الشأن بعد 15 حزيران/يونيو.
وحسبما صرح المتحدث باسم الوكالة الأوروبية لوكالة "سبوتنيك"،: "أجرينا مناقشات (مع روسكوسموس) بشأن إكسومارس، قد تظهر معلومات جديدة بعد اجتماع مجلس وكالة الفضاء الأوروبية يوم الأربعاء 15 يونيو".
وفي وقت سابق، وجد المجلس الحاكم للوكالة أنه من المستحيل زيادة مستوى التعاون مع روسكوسموس في مهمة إكسومارس بسبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، حيث قالت وكالة الفضاء الأوروبية، إنها ستمتثل بالكامل للعقوبات المفروضة على روسيا من الاتحاد الأوروبي.
وبخصوص الاستكشاف الفضائي، كان رئيس وكالة الفضاء الروسية، روسكوسموس، دميتري روغوزين، قد أكد عزم الوكالة إبلاغ حكومة البلاد، بخطة لإنهاء التعاون مع الشركاء الغربيين في محطة الفضاء الدولية؛ وذلك على خلفية العقوبات على قطاع الفضاء الروسي، بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزم عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، في محاولة للضغط عليها لوقف العملية العسكرية، التي بدأتها في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن "الهدف من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، يتمثل في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات".
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