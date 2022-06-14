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https://arabic.sputniknews.com/20220614/أسكته-بـ-القاضية-مشاغب-ثرثار-يعبث-مع-خصم-تايسون-فيديو-1063576268.html
أسكته بـ "القاضية"... مشاغب ثرثار يعبث مع خصم تايسون... فيديو
أسكته بـ "القاضية"... مشاغب ثرثار يعبث مع خصم تايسون... فيديو
هذا ما يحدث عندما تقرر البحث عن المتاعب في الوقت الخطأ وفي المكان الخطأ وأمام الرجل الخطأ. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T12:13+0000
2022-06-14T12:22+0000
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جوليوس فرانسيس، 57 عاما، ملاكم محترف سابق في الوزن الثقيل، كان في ذروته بطلا بريطانيا وفي عام 2000 نازل مايك تايسون، يعمل حاليا كحارس أمن في ويمبلي.في مقطع فيديو تم نشره أمس الإثنين في إنجلترا، شوهد رجل يواجه أفراد الأمن خارج المدخل، وهو يصرخ بفظاظة ويتوعدهم.يبدو فرانسيس هادئا طوال المواجهة، ويسير ببطء حول الشخص العنيف والعصبي. وعندما بدأ ذلك المشاغب في الابتعاد قليلا وجد نفسه في مواجهة ملاكم الماضي الذي وجه له لكمة واحدة طرحته أرضا مغشيا عليه.تجدر الإشارة إلى أنه عندما واجه فرانسيس مايك تايسون، فقد نجا أيضا لفترة قصيرة، حيث تلقى الضربة القاضية في الدقيقة الأولى من الجولة الثانية. ومع ذلك، كان تايسون في ذروته، وليس مثير شغب هاوٍ.
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منوعات

أسكته بـ "القاضية"... مشاغب ثرثار يعبث مع خصم تايسون... فيديو

12:13 GMT 14.06.2022 (تم التحديث: 12:22 GMT 14.06.2022)
© AFP 2022 / THOMAS SAMSONمايك تايسون
مايك تايسون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© AFP 2022 / THOMAS SAMSON
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هذا ما يحدث عندما تقرر البحث عن المتاعب في الوقت الخطأ وفي المكان الخطأ وأمام الرجل الخطأ.
جوليوس فرانسيس، 57 عاما، ملاكم محترف سابق في الوزن الثقيل، كان في ذروته بطلا بريطانيا وفي عام 2000 نازل مايك تايسون، يعمل حاليا كحارس أمن في ويمبلي.
في مقطع فيديو تم نشره أمس الإثنين في إنجلترا، شوهد رجل يواجه أفراد الأمن خارج المدخل، وهو يصرخ بفظاظة ويتوعدهم.
يبدو فرانسيس هادئا طوال المواجهة، ويسير ببطء حول الشخص العنيف والعصبي. وعندما بدأ ذلك المشاغب في الابتعاد قليلا وجد نفسه في مواجهة ملاكم الماضي الذي وجه له لكمة واحدة طرحته أرضا مغشيا عليه.
تجدر الإشارة إلى أنه عندما واجه فرانسيس مايك تايسون، فقد نجا أيضا لفترة قصيرة، حيث تلقى الضربة القاضية في الدقيقة الأولى من الجولة الثانية. ومع ذلك، كان تايسون في ذروته، وليس مثير شغب هاوٍ.
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