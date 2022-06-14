https://arabic.sputniknews.com/20220614/أمريكا-فنلندا-والسويد-قد-تشاركان-بقمة-الناتو-في-مدريد-1063595257.html
أمريكا: فنلندا والسويد قد تشاركان بقمة الناتو في مدريد
أمريكا: فنلندا والسويد قد تشاركان بقمة الناتو في مدريد
أعلنت جوليان سميث السفيرة الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الثلاثاء، أن فنلندا والسويد قد تشاركان في قمة الناتو المقبلة في مدريد بصفة مدعوين غير... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T16:28+0000
2022-06-14T16:28+0000
2022-06-14T16:28+0000
الناتو
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت السفيرة الأمريكية: "هدفنا هنا هو أن نحاول ونرى ما إذا كان من الممكن أن تجلس السويد وفنلندا على الطاولة في مدريد بصفة مدعوين".وأضافت: "العديد منا كانت لديه آمال أن نرى هاتين الدولتين تنضمان إلينا في مدريد على الطاولة مع باقي القادة، لا نعرف إذا ما كان هذا سيحدث".وقالت السفيرة الأمريكية إن الولايات المتحدة تعمل في الغرف المغلقة على معالجة المخاوف التي أثارتها تركيا بشأن انضمام فنلندا والسويد المحتمل إلى التحالف.وأضافت سميث أنه من المقرر أن تعقد قمة مدريد في الفترة من 28 إلى 30 يونيو/ حزيران، وستتضمن مناقشات حول مجالات من بينها وضع قوة الناتو ودعم أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/تقرير-أمريكي-يظهر-كيف-أدت-العملية-الروسية-الخاصة-في-أوكرانيا-لتقسيم-الناتو-1063463702.html
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الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا: فنلندا والسويد قد تشاركان بقمة الناتو في مدريد
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أعلنت جوليان سميث السفيرة الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الثلاثاء، أن فنلندا والسويد قد تشاركان في قمة الناتو المقبلة في مدريد بصفة مدعوين غير أعضاء على الرغم من موقف تركيا الرافض لانضمامهما.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت السفيرة الأمريكية: "هدفنا هنا هو أن نحاول ونرى ما إذا كان من الممكن أن تجلس السويد وفنلندا على الطاولة في مدريد بصفة مدعوين".
وأضافت: "العديد منا كانت لديه آمال أن نرى هاتين الدولتين تنضمان إلينا في مدريد على الطاولة مع باقي القادة، لا نعرف إذا ما كان هذا سيحدث".
وقالت السفيرة الأمريكية إن الولايات المتحدة تعمل في الغرف المغلقة على معالجة المخاوف التي أثارتها تركيا بشأن انضمام فنلندا والسويد المحتمل
إلى التحالف.
وأضافت سميث أنه من المقرر أن تعقد قمة مدريد في الفترة من 28 إلى 30 يونيو/ حزيران، وستتضمن مناقشات حول مجالات من بينها وضع قوة الناتو ودعم أوكرانيا.