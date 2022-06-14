عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220614/أمريكا-فنلندا-والسويد-قد-تشاركان-بقمة-الناتو-في-مدريد-1063595257.html
أمريكا: فنلندا والسويد قد تشاركان بقمة الناتو في مدريد
أمريكا: فنلندا والسويد قد تشاركان بقمة الناتو في مدريد
أعلنت جوليان سميث السفيرة الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الثلاثاء، أن فنلندا والسويد قد تشاركان في قمة الناتو المقبلة في مدريد بصفة مدعوين غير... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T16:28+0000
2022-06-14T16:28+0000
الناتو
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061840899_53:0:1228:661_1920x0_80_0_0_3a78ed440ccecb4a075fa5919ca6f2e8.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقالت السفيرة الأمريكية: "هدفنا هنا هو أن نحاول ونرى ما إذا كان من الممكن أن تجلس السويد وفنلندا على الطاولة في مدريد بصفة مدعوين".وأضافت: "العديد منا كانت لديه آمال أن نرى هاتين الدولتين تنضمان إلينا في مدريد على الطاولة مع باقي القادة، لا نعرف إذا ما كان هذا سيحدث".وقالت السفيرة الأمريكية إن الولايات المتحدة تعمل في الغرف المغلقة على معالجة المخاوف التي أثارتها تركيا بشأن انضمام فنلندا والسويد المحتمل إلى التحالف.وأضافت سميث أنه من المقرر أن تعقد قمة مدريد في الفترة من 28 إلى 30 يونيو/ حزيران، وستتضمن مناقشات حول مجالات من بينها وضع قوة الناتو ودعم أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/تقرير-أمريكي-يظهر-كيف-أدت-العملية-الروسية-الخاصة-في-أوكرانيا-لتقسيم-الناتو-1063463702.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061840899_200:0:1081:661_1920x0_80_0_0_c0c2f4bf9d33cf6e6f2f81cfe058e001.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا: فنلندا والسويد قد تشاركان بقمة الناتو في مدريد

16:28 GMT 14.06.2022
© Photoعلم الناتو وفنلندا
علم الناتو وفنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© Photo
تابعنا عبرTelegram
أعلنت جوليان سميث السفيرة الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الثلاثاء، أن فنلندا والسويد قد تشاركان في قمة الناتو المقبلة في مدريد بصفة مدعوين غير أعضاء على الرغم من موقف تركيا الرافض لانضمامهما.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت السفيرة الأمريكية: "هدفنا هنا هو أن نحاول ونرى ما إذا كان من الممكن أن تجلس السويد وفنلندا على الطاولة في مدريد بصفة مدعوين".
شعار حلف شمال الأطلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
تقرير أمريكي يظهر كيف أدت العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا لتقسيم الناتو
12 يونيو, 06:59 GMT
وأضافت: "العديد منا كانت لديه آمال أن نرى هاتين الدولتين تنضمان إلينا في مدريد على الطاولة مع باقي القادة، لا نعرف إذا ما كان هذا سيحدث".
وقالت السفيرة الأمريكية إن الولايات المتحدة تعمل في الغرف المغلقة على معالجة المخاوف التي أثارتها تركيا بشأن انضمام فنلندا والسويد المحتمل إلى التحالف.
وأضافت سميث أنه من المقرر أن تعقد قمة مدريد في الفترة من 28 إلى 30 يونيو/ حزيران، وستتضمن مناقشات حول مجالات من بينها وضع قوة الناتو ودعم أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала