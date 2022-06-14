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https://arabic.sputniknews.com/20220614/أوكرانيا-تشتكي-من-بيروقراطية-الاتحاد-الأوروبي-في-مجال-صادرات-الحبوب-1063577900.html
أوكرانيا تشتكي من بيروقراطية الاتحاد الأوروبي في مجال صادرات الحبوب
أوكرانيا تشتكي من بيروقراطية الاتحاد الأوروبي في مجال صادرات الحبوب
قال نائب وزير السياسة الزراعية في أوكرانيا ماركيان دميتراسيفيتش، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا تواجه تأخيرات في نقل وتصدير الحبوب على الحدود مع الاتحاد الأوروبي... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T12:39+0000
2022-06-14T12:39+0000
العالم
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وأضاف: "بالحديث عما يمكن فعله لتسريع العملية: أولا وقبل كل شيء، لدينا تأخيرات في المراكز الحدودية مع الاتحاد الأوروبي. نحن بحاجة إلى موظفين يعملون في هذه النقاط على مدار الساعة. لقد توصلنا بالفعل إلى اتفاقيات معينة مع شركائنا البولنديين ونتوقع أنه بحلول نهاية يونيو ستعمل جميع هذه النقاط 24/7".وأضاف أيضا أن أوكرانيا تحتاج أيضا إلى تبسيط عدد من الإجراءات الأوروبية لتجهيز الوثائق للنقل واستيراد المنتجات الزراعية.وأوضح دميتراسيفيتش أنه قبل الأزمة، كانت تمر حوالي 90% من الصادرات الزراعية الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود، وأضاف أن البنية التحتية للسكك الحديدية والطرق السريعة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا غير مؤهلة بشكل جيد.كما اقترح نائب الوزير تنظيم مراكز حدودية إضافية على الحدود مع الاتحاد الأوروبي لشاحنات المنتجات الزراعية القادمة من أوكرانيا.
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العالم

أوكرانيا تشتكي من بيروقراطية الاتحاد الأوروبي في مجال صادرات الحبوب

12:39 GMT 14.06.2022
© Sputnik . MOUHAMED DAMOURالحصاد بدأ مجددا.. هل تعود سوريا إلى تصدير القمح؟
الحصاد بدأ مجددا.. هل تعود سوريا إلى تصدير القمح؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© Sputnik . MOUHAMED DAMOUR
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قال نائب وزير السياسة الزراعية في أوكرانيا ماركيان دميتراسيفيتش، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا تواجه تأخيرات في نقل وتصدير الحبوب على الحدود مع الاتحاد الأوروبي بسبب الإجراءات البيروقراطية وساعات العمل محدودة من المراكز الحدودية.
وأضاف: "بالحديث عما يمكن فعله لتسريع العملية: أولا وقبل كل شيء، لدينا تأخيرات في المراكز الحدودية مع الاتحاد الأوروبي. نحن بحاجة إلى موظفين يعملون في هذه النقاط على مدار الساعة. لقد توصلنا بالفعل إلى اتفاقيات معينة مع شركائنا البولنديين ونتوقع أنه بحلول نهاية يونيو ستعمل جميع هذه النقاط 24/7".
وأضاف أيضا أن أوكرانيا تحتاج أيضا إلى تبسيط عدد من الإجراءات الأوروبية لتجهيز الوثائق للنقل واستيراد المنتجات الزراعية.
وأوضح دميتراسيفيتش أنه قبل الأزمة، كانت تمر حوالي 90% من الصادرات الزراعية الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود، وأضاف أن البنية التحتية للسكك الحديدية والطرق السريعة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا غير مؤهلة بشكل جيد.
كما اقترح نائب الوزير تنظيم مراكز حدودية إضافية على الحدود مع الاتحاد الأوروبي لشاحنات المنتجات الزراعية القادمة من أوكرانيا.
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