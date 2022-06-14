https://arabic.sputniknews.com/20220614/أوكرانيا-مطالبة-بتقديم-تنازلات-الإعلام-الغربي-يضطر-لوقف-الترويج-لـإخفاقات-موسكو-1063552904.html
أوكرانيا مطالبة بتقديم تنازلات... الإعلام الغربي يضطر لوقف الترويج لـ"إخفاقات" موسكو
أوكرانيا مطالبة بتقديم تنازلات... الإعلام الغربي يضطر لوقف الترويج لـ"إخفاقات" موسكو
أشارت صحيفة إلكترونية فرنسية إلى أن الإعلام الغربي اضطر إلى وقف نشر الأكاذيب عن "إخفاقات" القوات الروسية في أوكرانيا. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T06:50+0000
2022-06-14T06:50+0000
2022-06-14T06:50+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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ووفق AgoraVox، لم يعد ممكنا إنكار أن بوتين سيدحر بقايا الجيش الأوكراني في دونباس في وقت قريب.وإزاء نجاح روسيا يدعو المزيد من السياسيين الغربيين إلى "وقف النار" و"مفاوضات السلام" مع بوتين حتى إذا اقتضى هذا إجبار أوكرانيا على تقديم تنازلات بتخلي كييف التي ترعاها وتدعمها الدول الغربية عن السيطرة على أجزاء من الأراضي الأوكرانية.وقد دعا كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي السابق، في كلمته خلال اجتماع منتدى دافوس، الغرب إلى التأثير على كييف لاستئناف المفاوضات مع موسكو.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه خلال العملية الخاصة تحرير منطقة دونباس.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
أوكرانيا مطالبة بتقديم تنازلات... الإعلام الغربي يضطر لوقف الترويج لـ"إخفاقات" موسكو
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أشارت صحيفة إلكترونية فرنسية إلى أن الإعلام الغربي اضطر إلى وقف نشر الأكاذيب عن "إخفاقات" القوات الروسية في أوكرانيا.
ووفق
AgoraVox، لم يعد ممكنا إنكار أن بوتين سيدحر بقايا الجيش الأوكراني في دونباس في وقت قريب.
وإزاء نجاح روسيا يدعو المزيد من السياسيين الغربيين إلى "وقف النار" و"مفاوضات السلام" مع بوتين حتى إذا اقتضى هذا إجبار أوكرانيا على تقديم تنازلات بتخلي كييف التي ترعاها وتدعمها الدول الغربية عن السيطرة على أجزاء من الأراضي الأوكرانية.
وقد دعا كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي السابق، في كلمته خلال اجتماع منتدى دافوس، الغرب إلى التأثير على كييف لاستئناف المفاوضات مع موسكو.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه خلال العملية الخاصة تحرير منطقة دونباس.