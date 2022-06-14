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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220614/أوكرانيا-مطالبة-بتقديم-تنازلات-الإعلام-الغربي-يضطر-لوقف-الترويج-لـإخفاقات-موسكو-1063552904.html
أوكرانيا مطالبة بتقديم تنازلات... الإعلام الغربي يضطر لوقف الترويج لـ"إخفاقات" موسكو
أوكرانيا مطالبة بتقديم تنازلات... الإعلام الغربي يضطر لوقف الترويج لـ"إخفاقات" موسكو
أشارت صحيفة إلكترونية فرنسية إلى أن الإعلام الغربي اضطر إلى وقف نشر الأكاذيب عن "إخفاقات" القوات الروسية في أوكرانيا. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T06:50+0000
2022-06-14T06:50+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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ووفق AgoraVox، لم يعد ممكنا إنكار أن بوتين سيدحر بقايا الجيش الأوكراني في دونباس في وقت قريب.وإزاء نجاح روسيا يدعو المزيد من السياسيين الغربيين إلى "وقف النار" و"مفاوضات السلام" مع بوتين حتى إذا اقتضى هذا إجبار أوكرانيا على تقديم تنازلات بتخلي كييف التي ترعاها وتدعمها الدول الغربية عن السيطرة على أجزاء من الأراضي الأوكرانية.وقد دعا كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي السابق، في كلمته خلال اجتماع منتدى دافوس، الغرب إلى التأثير على كييف لاستئناف المفاوضات مع موسكو.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه خلال العملية الخاصة تحرير منطقة دونباس.
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العالم

أوكرانيا مطالبة بتقديم تنازلات... الإعلام الغربي يضطر لوقف الترويج لـ"إخفاقات" موسكو

06:50 GMT 14.06.2022
© Sputnik . Константин Михальчевскийجندي روسيا في خيرسون (أوكرانيا)
جندي روسيا في خيرسون (أوكرانيا) - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© Sputnik . Константин Михальчевский
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أشارت صحيفة إلكترونية فرنسية إلى أن الإعلام الغربي اضطر إلى وقف نشر الأكاذيب عن "إخفاقات" القوات الروسية في أوكرانيا.
ووفق AgoraVox، لم يعد ممكنا إنكار أن بوتين سيدحر بقايا الجيش الأوكراني في دونباس في وقت قريب.
وإزاء نجاح روسيا يدعو المزيد من السياسيين الغربيين إلى "وقف النار" و"مفاوضات السلام" مع بوتين حتى إذا اقتضى هذا إجبار أوكرانيا على تقديم تنازلات بتخلي كييف التي ترعاها وتدعمها الدول الغربية عن السيطرة على أجزاء من الأراضي الأوكرانية.
وقد دعا كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي السابق، في كلمته خلال اجتماع منتدى دافوس، الغرب إلى التأثير على كييف لاستئناف المفاوضات مع موسكو.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه خلال العملية الخاصة تحرير منطقة دونباس.
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