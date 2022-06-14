https://arabic.sputniknews.com/20220614/أول-امرأة--تعمل-كمسعفة-طوارئ-على-الدراجات-النارية-في-تركيا-1063563315.html

أول امرأة تعمل كمسعفة طوارئ على الدراجات النارية في تركيا

أول امرأة تعمل كمسعفة طوارئ على الدراجات النارية في تركيا

جمعت امرأة تركية بين شغفها للعمل كمسعف وحبها لركوب دراجة نارية، لتصبح أول امرأة في البلاد تختار هذا التوجه. 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T09:34+0000

2022-06-14T09:34+0000

2022-06-14T09:34+0000

العالم

أخبار تركيا اليوم

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وأفادت صحيفة "hurriyet daily news" التركية عن أن صبيحة سوزر، البالغة من العمر 28 عاما، هي أول امرأة تعمل كمسعف في تركيا للطوارئ على الدراجات النارية في مقاطعة إسكيشهير الشمالية الغربية.وكانت السلطة المحلية المسؤولة عن خدمات الإسعاف في المحافظة قد أطلقت هذا القسم بـ 12 موظفا قبل أقل من شهر لتقديم المساعدة الطبية بطريقة أسرع بكثير أو في الحالات التي لا تستطيع فيها سيارات الإسعاف الوصول إلى أماكن الطوارئ بسبب الازدحام المروري أو الطرق الضيقة، حيث يمكن أن يكون وقت استجابة وحدة الإسعاف في حالات الطوارئ للدراجات النارية قصيرا يصل إلى 3 دقائق.وقالت سوزر: "منذ إطلاق الخدمة قبل 20 يوما، استجبنا لـ 170 حالة طارئة"، مضيفة: "لدينا جميع المعدات الضرورية على دراجاتنا النارية التي تمتلكها سيارة إسعاف.. الاختلاف الوحيد هو أننا نتحرك على عجلتين"، موضحة فعالية الخدمة التي يقدمونها.وأشارت سوزر إلى أن حركة المرور تعد مشكلة حقيقية في إسكيشهر والتي قد تسبب مشاكل لسيارات الإسعاف العادية، "ولكن يمكننا الوصول إلى مكان الحادث أسرع بكثير من سيارة الإسعاف".من جهة ثانية، اعترفت بوجود بعض المشاكل التي تواجهها على الطرق "هناك بعض سائقي السيارات الذين لا يعرفون من نحن، ولا يمهدون الطريق لنا"، الأمر الذي قد يؤثر على السرعة التي يتطلبها هذا العمل في بعض الأحيان.في حين أكدت سوزر: "أنا فخورة بما أفعله. خاصة وأنني أفعل شيئين أحبهما أكثر في نفس الوقت: العمل كمسعف وركوب دراجة نارية".

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