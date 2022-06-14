https://arabic.sputniknews.com/20220614/إدارة-بايدن-التعريفات-الجمركية-التي-فرضها-ترامب-على-البضائع-الصينية-غير-مسؤولة-1063591298.html

إدارة بايدن: التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على البضائع الصينية "غير مسؤولة"

إدارة بايدن: التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على البضائع الصينية "غير مسؤولة"

ردت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، على تقارير تزعم أن البيت الأبيض يتجه إلى إزالة بعض التعريفات الجمركية على البضائع الصينية، والتي كان فرضها... 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T14:55+0000

2022-06-14T14:55+0000

2022-06-14T14:55+0000

جو بايدن

الصين

دونالد ترامب

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحفيين إن إدارة بايدن ستناقش بعض التعريفات "غير المسؤولة" التي فرضها ترامب.وأضافت: "لقد قلنا منذ البداية إن بعض تعريفات ترامب كانت غير مسؤولة، ولا تساعد في نمو الاقتصاد أو الأمن القومي، ولذلك نحن نناقش هذا الموضوع ونعمل على إزالة تلك التعريفات".وأضافت بيير مشددة أن "أولوية البيت الأبيض هي تأمين مصالح العمال الأمريكيين".ورفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض الكشف عن تفاصيل المحادثات الجارية، قائلة: "ليس لدي أي شيء أشاركه، هذا أمر نناقشه داخليا".وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يدرس رفع بعض الرسوم الجمركية التي فرضها سلفه دونالد ترامب على الصين. وبحسب ما ورد، فقد ناقش بايدن الأمر مع بعض الأعضاء الرئيسيين في حكومته الأسبوع الماضي. وقال التقرير إنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بعد، لكن من المتوقع صدور إعلان رسمي بحلول نهاية شهر يونيو/ حزيران الجاري.وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، يوم الأربعاء الماضي، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يدرس بنشاط مجموعة متنوعة من الخيارات لتخفيف التعريفات التجارية الأمريكية المفروضة على الصين، من أجل المساعدة في تخفيف التضخم في الولايات المتحدة.

https://arabic.sputniknews.com/20190629/ترامب-واشنطن-ترفع-التعريفات-1042027376.html

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جو بايدن, الصين, دونالد ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية