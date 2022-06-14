https://arabic.sputniknews.com/20220614/إسرائيل-تعلن-أن-زيارة-بايدن-ستتضمن-خطوات-لتعزيز-اندماجها-في-الشرق-الأوسط-1063597616.html
إسرائيل تعلن أن زيارة بايدن ستتضمن "خطوات لتعزيز اندماجها في الشرق الأوسط"
إسرائيل تعلن أن زيارة بايدن ستتضمن "خطوات لتعزيز اندماجها في الشرق الأوسط"
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الثلاثاء، عن "خطوات تُعنى بتعزيز اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط" خلال الزيارة المقررة للرئيس الأمريكي جو بايدن... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T16:50+0000
2022-06-14T16:50+0000
2022-06-14T16:54+0000
العالم
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1062715627_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_ae91a9d6f00cd75b5bc409caa022d36d.jpg
وقال المكتب في تغريدات على "تويتر" إنه "في إطار زيارة الرئيس المرتقبة، سيتم الكشف عن خطوات تعني بتعزيز اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط وبتعزيز ازدهار المنطقة برمتها".وأضاف أن زيارة بايدن ستتضمن كذلك "تفاهمات بشأن توطيد التعاون الأمني والمدني بين الولايات المتحدة وإسرائيل على نحو سيطلق التحالف القائم بين كلتا الدولتين إلى قمم جديدة".وكانت تقارير أفادت خلال الأسابيع الماضية بأن تفاهمات سرية تجري بين الرياض وتل أبيب برعاية أمريكية ربما تؤدي إلى تطبيع العلاقات في المستقبل القريب.وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق اليوم أن "الرئيس بايدن يزور منطقة الشرق الأوسط في الفترة من 13 إلى 16 يوليو لتعزيز التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وازدهارها وحضور قمة مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن (المعروف باسم GCC + 3)، كما سيلتقي مع نظرائه من المنطقة لتعزيز الأمن والمصالح الاقتصادية والدبلوماسية للولايات المتحدة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1062715627_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_1397f258fd55961c1f81bc10308e742e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار السعودية اليوم
إسرائيل تعلن أن زيارة بايدن ستتضمن "خطوات لتعزيز اندماجها في الشرق الأوسط"
16:50 GMT 14.06.2022 (تم التحديث: 16:54 GMT 14.06.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الثلاثاء، عن "خطوات تُعنى بتعزيز اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط" خلال الزيارة المقررة للرئيس الأمريكي جو بايدن في يوليو/تموز المقبل.
وقال المكتب في تغريدات على "تويتر" إنه "في إطار زيارة الرئيس المرتقبة، سيتم الكشف عن خطوات تعني بتعزيز اندماج إسرائيل في الشرق الأوسط وبتعزيز ازدهار المنطقة برمتها".
وأضاف أن زيارة بايدن ستتضمن كذلك "تفاهمات بشأن توطيد التعاون الأمني والمدني بين الولايات المتحدة وإسرائيل على نحو سيطلق التحالف القائم بين كلتا الدولتين إلى قمم جديدة".
وتابع "ترحب إسرائيل بزيارة الرئيس إلى المنطقة، وبضمن ذلك بزيارته بالغة الأهمية إلى المملكة العربية السعودية وجهوده الرامية إلى تعزيز المصالح المشتركة للدول وإلى توسيع دائرة السلام الإقليمي".
وكانت تقارير أفادت خلال الأسابيع الماضية بأن تفاهمات سرية تجري بين الرياض وتل أبيب برعاية أمريكية ربما تؤدي إلى تطبيع العلاقات في المستقبل القريب.
وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق اليوم أن "الرئيس بايدن يزور منطقة الشرق الأوسط في الفترة من 13 إلى 16 يوليو لتعزيز التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وازدهارها وحضور قمة مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن (المعروف باسم GCC + 3)، كما سيلتقي مع نظرائه من المنطقة لتعزيز الأمن والمصالح الاقتصادية والدبلوماسية للولايات المتحدة".