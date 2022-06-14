https://arabic.sputniknews.com/20220614/إسرائيل-تلقي-القبض-على-شبكة-أوكرانية-لتورطها-في-تهريب-مخدرات-1063564702.html
إسرائيل تلقي القبض على شبكة أوكرانية لتورطها في تهريب مخدرات
إسرائيل تلقي القبض على شبكة أوكرانية لتورطها في تهريب مخدرات
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، القبض على شبكة لتهريب المخدرات يديرها مواطنون من الجنسية الأوكرانية. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T10:01+0000
2022-06-14T10:01+0000
2022-06-14T10:01+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وأفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأن الشرطة اعتقلت سبعة من سكان وسط إسرائيل للاشتباه في تشغيلهم شبكة لتهريب مخدرات وصلت قيمتها ملايين الدولارات في جميع أنحاء البلاد.وأضافت أن المنظمة التي يديرها سكان أوكرانيون مع آخرين، تقوم بتهريب المخدرات من خلال تطبيقات على الهواتف المحمولة ومجموعة من السعاة الذين يستأجرون المركبات.وقامت شرطة منقطة "رحوفوت" (وسط)، باستخدام وسائل تكنولوجية مختلفة لتعقب المشتبه بهم وتحليل تصرفاتهم الجنائية، ما تمخض عن كشف هوية أعضاء الشبكة وطريقة تجارتهم، ابتداء من مرحلة حجز المخدرات وصولا إلى توزيعها على عملاء في مختلف أنحاء إسرائيل.وفقا للاشتباه، قام مديرو الشبكة الأربعة – من سكان أوكرانيا، مع آخرين، بتشغيل نظام منظم يعمل بطريقة منهجية، في هيكل وتقسيم منظم للأدوار بدوام كامل مع الالتزام بجدول زمني ضيق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، الذي يتضمن "تركيز الطلبات"، و"إعداد طرود البريد السريع"، و"نقطة تجميع السعاة" (من مركبة إلى مركبة)، وحركة المرور الخاضعة للإشراف في المركبات المستأجرة من نفس النوع في جميع أنحاء إسرائيل.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل تلقي القبض على شبكة أوكرانية لتورطها في تهريب مخدرات
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، القبض على شبكة لتهريب المخدرات يديرها مواطنون من الجنسية الأوكرانية.
وأفادت القناة 14 الإسرائيلية
، بأن الشرطة اعتقلت سبعة من سكان وسط إسرائيل للاشتباه في تشغيلهم شبكة لتهريب مخدرات وصلت قيمتها ملايين الدولارات في جميع أنحاء البلاد.
وأضافت أن المنظمة التي يديرها سكان أوكرانيون مع آخرين، تقوم بتهريب المخدرات من خلال تطبيقات على الهواتف المحمولة ومجموعة من السعاة الذين يستأجرون المركبات.
وقامت شرطة منقطة "رحوفوت" (وسط)، باستخدام وسائل تكنولوجية مختلفة لتعقب المشتبه بهم وتحليل تصرفاتهم الجنائية، ما تمخض عن كشف هوية أعضاء الشبكة وطريقة تجارتهم، ابتداء من مرحلة حجز المخدرات
وصولا إلى توزيعها على عملاء في مختلف أنحاء إسرائيل.
وفقا للاشتباه، قام مديرو الشبكة الأربعة – من سكان أوكرانيا، مع آخرين، بتشغيل نظام منظم يعمل بطريقة منهجية، في هيكل وتقسيم منظم للأدوار بدوام كامل مع الالتزام بجدول زمني ضيق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، الذي يتضمن "تركيز الطلبات"، و"إعداد طرود البريد السريع"، و"نقطة تجميع السعاة" (من مركبة إلى مركبة)، وحركة المرور الخاضعة للإشراف في المركبات المستأجرة من نفس النوع في جميع أنحاء إسرائيل.