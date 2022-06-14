https://arabic.sputniknews.com/20220614/إعلام-بايدن-يصل-إلى-السعودية-15-يوليو-ويلتقى-مع-محمد-بن-سلمان-1063558492.html

إعلام: بايدن يقرر زيارة السعودية واللقاء مع محمد بن سلمان

إعلام: بايدن يقرر زيارة السعودية واللقاء مع محمد بن سلمان

قالت قناة أمريكية إن من المتوقع أن تعلن واشنطن والرياض في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن سيزور المملكة يومي 15 و16 من شهر يوليو/تموز المقبل. 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T08:12+0000

2022-06-14T08:12+0000

2022-06-14T08:14+0000

جو بايدن

ولي العهد محمد بن سلمان

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وبحسب ما نقلته شبكة "إن بي سي نيوز" عن ثلاثة مصادر مطلعة، ستعلن البلدان أن بايدن سيجري زيارة للدولة الخليجية يلتقي خلالها بولي العهد محمد بن سلمان.وقالت المصادر إن اليوم الأول من الزيارة سيخصص لإجراء محادثات ثنائية، بما في ذلك مع ولي العهد السعودي.وفي اليوم الثاني، من المتوقع أن يلتقي بايدن مع مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم قادة من دول الخليج.ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق.ويأتي ذلك، بعد حوالي 10 أيام من تأجيل جولة للرئيس الأمريكي كانت مقررة لإسرائيل والسعودية في أواخر يونيو/حزيران الجاري، حسبما صرحت عدة مصادر في ذلك الوقت.عندما سُئل بايدن، الأسبوع الماضي، عن رحلة محتملة إلى الرياض، قال لشبكة "إن بي سي نيوز" إنه إذا ذهب فسوف يناقش أيضا تحسين العلاقات السعودية مع إسرائيل.ومع ذلك، فإن السعوديين ليسوا مستعدين بعد للاعتراف بإسرائيل كما فعلت دول عربية الأخرى، وفقا للمصادر الثلاثة المطلعة.ونفى بايدن أن تكون الزيارة التي نوقشت منذ فترة طويلة إلى المملكة العربية السعودية تهدف في المقام الأول إلى حمل السعوديين على ضخ المزيد من النفط لخفض أسعار الغاز المتزايدة الناجمة عن عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد صادرات النفط الروسية.ومع ذلك، أقر مسؤولون أمريكيون آخرون بأن قضية النفط عامل مهم.قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية إن الرئيس الأمريكي سيتطرق إلى حقوق الإنسان في المملكة، لكن الزيارة تهدف إلى حد كبير إلى إصلاح العلاقات بعد أن أشار بايدن في عام 2019، إلى السعودية على أنها دولة "منبوذة"، على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، على ما أفادت الشبكة الإخبارية الأمريكية.

https://arabic.sputniknews.com/20220612/إعلام-بايدن-يزور-إسرائيل-في-14-يوليو-1063501427.html

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جو بايدن, ولي العهد محمد بن سلمان