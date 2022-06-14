https://arabic.sputniknews.com/20220614/إعلام-ماكرون-يخون-أوكرانيا-1063573815.html
إعلام: ماكرون يخون أوكرانيا
إعلام: ماكرون يخون أوكرانيا
رأت صحيفة بريطانية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "خان أوكرانيا". 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T11:43+0000
2022-06-14T11:43+0000
2022-06-14T11:43+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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فوفقا لـ"ديلي أكسبريس"، خان ماكرون نظام الحكم في أوكرانيا حينما أقبلت بلاده على استيراد المزيد من الغاز الروسي رغم اتفاق بلدان الاتحاد الأوروبي على تخفيض استيراد الغاز من روسيا.وذكرت الصحيفة نقلا عن تقرير مركز أبحاث الطاقة أن فرنسا استوردت كميات كبيرة من الغاز المسال وأصناف الوقود الأحفوري الأخرى بقيمة 900 مليون يورو من روسيا في ابريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين.ولجأ الغرب المؤيد لنظام الحكم الحالي في أوكرانيا إلى استخدام سلاح العقوبات في محاولة لإجبار روسيا على وقف عمليتها العسكرية ضد نظام الحكم الأوكراني. وشملت العقوبات حظر أو تخفيض استيراد المنتجات الروسية.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه خلال العملية الخاصة تحرير منطقة دونباس.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: ماكرون يخون أوكرانيا
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رأت صحيفة بريطانية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "خان أوكرانيا".
فوفقا
لـ"ديلي أكسبريس"، خان ماكرون نظام الحكم في أوكرانيا حينما أقبلت بلاده على استيراد المزيد من الغاز الروسي رغم اتفاق بلدان الاتحاد الأوروبي على تخفيض استيراد الغاز من روسيا.
وذكرت الصحيفة نقلا عن تقرير مركز أبحاث الطاقة أن فرنسا استوردت كميات كبيرة من الغاز المسال وأصناف الوقود الأحفوري الأخرى بقيمة 900 مليون يورو من روسيا في ابريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين.
ولجأ الغرب المؤيد لنظام الحكم الحالي في أوكرانيا إلى استخدام سلاح العقوبات في محاولة لإجبار روسيا على وقف عمليتها العسكرية ضد نظام الحكم الأوكراني. وشملت العقوبات حظر أو تخفيض استيراد المنتجات الروسية.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه خلال العملية الخاصة تحرير منطقة دونباس.