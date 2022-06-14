إيران تلمح إلى إمكانية تورط "عناصر أجنبية" في تلويث مواقع لديها بجزيئات اليورانيوم
لمّحت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إلى إمكانية تورط "عناصر أجنبية" بتلويث مواقع لديها بجزيئات اليورانيوم، وهي مواقع تطرق إليها تقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية الأخير.
طهران - سبوتنيك. وأوضحت المنظمة في بيان: "بذلنا جهودنا للكشف عن مصدر جزئيات اليورانيوم بمواقع أعلنتها الوكالة الدولية دون التوصل للسبب، فمن المنطقي فرضية تورط عناصر أجنبية بتلويثها".
وتابع البيان: "كررنا سابقاً أنه لا يوجد أي موقع نووي غير معلن عنه في إيران وفق التزامنا باتفاقية الضمانات"، مشيرا إلى أنه بشأن "موقع مريوان، أوضحنا مراراً أنه لا نرى أي قيمة لأي استفسار مطروح يستند على معلومات مزيفة مصدرها الكيان الصهيوني".
وأوضحت المنظمة: "موقع وارمين الذي أشارت الفقرة 22 من تقرير الوكالة إلى وجود أنشطة مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، أوضحنا أن المعلومات لا تستند إلى أدلة موثوقة".
وتابع البيان أن الحديث عن وجود آثار يورانيوم في موقع تورقوز آباد، أوضح أن ذلك "لا يستند إلى معلومات موثوقة وهو موقع صناعي يحتوي على كميات من المواد الكيميائية وغيرها.
وتابع البيان: "كررنا سابقاً أنه لا يوجد أي موقع نووي غير معلن عنه في إيران وفق التزامنا باتفاقية الضمانات"، مشيرا إلى أنه بشأن "موقع مريوان، أوضحنا مراراً أنه لا نرى أي قيمة لأي استفسار مطروح يستند على معلومات مزيفة مصدرها الكيان الصهيوني".
وأوضحت المنظمة: "موقع وارمين الذي أشارت الفقرة 22 من تقرير الوكالة إلى وجود أنشطة مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، أوضحنا أن المعلومات لا تستند إلى أدلة موثوقة".
وتابع البيان أن الحديث عن وجود آثار يورانيوم في موقع تورقوز آباد، أوضح أن ذلك "لا يستند إلى معلومات موثوقة وهو موقع صناعي يحتوي على كميات من المواد الكيميائية وغيرها.