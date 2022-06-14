عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220614/إيران-تلمح-إلى-إمكانية-تورط-عناصر-أجنبية-في-تلويث-مواقع-لديها-بجزيئات-اليورانيوم-1063559725.html
إيران تلمح إلى إمكانية تورط "عناصر أجنبية" في تلويث مواقع لديها بجزيئات اليورانيوم
إيران تلمح إلى إمكانية تورط "عناصر أجنبية" في تلويث مواقع لديها بجزيئات اليورانيوم
لمّحت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إلى إمكانية تورط "عناصر أجنبية" بتلويث مواقع لديها بجزيئات اليورانيوم، وهي مواقع تطرق إليها تقرير الوكالة... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T08:43+0000
2022-06-14T08:43+0000
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104371/51/1043715162_0:126:1280:846_1920x0_80_0_0_4e24654502b9f366a6efc88c6664c462.jpg
طهران - سبوتنيك. وأوضحت المنظمة في بيان: "بذلنا جهودنا للكشف عن مصدر جزئيات اليورانيوم بمواقع أعلنتها الوكالة الدولية دون التوصل للسبب، فمن المنطقي فرضية تورط عناصر أجنبية بتلويثها".وتابع البيان: "كررنا سابقاً أنه لا يوجد أي موقع نووي غير معلن عنه في إيران وفق التزامنا باتفاقية ‎الضمانات"، مشيرا إلى أنه بشأن "موقع ‎مريوان، أوضحنا مراراً أنه لا نرى أي قيمة لأي استفسار مطروح يستند على معلومات مزيفة مصدرها الكيان الصهيوني".وأوضحت المنظمة: "‏موقع ‎وارمين الذي أشارت الفقرة 22 من تقرير الوكالة إلى وجود أنشطة مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، أوضحنا أن المعلومات لا تستند إلى أدلة موثوقة".وتابع البيان أن الحديث عن وجود آثار يورانيوم في موقع ‎تورقوز آباد، أوضح أن ذلك "لا يستند إلى معلومات موثوقة وهو موقع صناعي يحتوي على كميات من المواد الكيميائية وغيرها.
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104371/51/1043715162_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1d01be6c141bfe7a8a2d80a5b369dd1c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران

إيران تلمح إلى إمكانية تورط "عناصر أجنبية" في تلويث مواقع لديها بجزيئات اليورانيوم

08:43 GMT 14.06.2022
CC BY 2.0 / Marabu / تخصيب اليورانيوم - صورة تعبيرية لمحطة الطاقة النووية
تخصيب اليورانيوم - صورة تعبيرية لمحطة الطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
CC BY 2.0 / Marabu /
تابعنا عبرTelegram
لمّحت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إلى إمكانية تورط "عناصر أجنبية" بتلويث مواقع لديها بجزيئات اليورانيوم، وهي مواقع تطرق إليها تقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية الأخير.
طهران - سبوتنيك. وأوضحت المنظمة في بيان: "بذلنا جهودنا للكشف عن مصدر جزئيات اليورانيوم بمواقع أعلنتها الوكالة الدولية دون التوصل للسبب، فمن المنطقي فرضية تورط عناصر أجنبية بتلويثها".

وتابع البيان: "كررنا سابقاً أنه لا يوجد أي موقع نووي غير معلن عنه في إيران وفق التزامنا باتفاقية ‎الضمانات"، مشيرا إلى أنه بشأن "موقع ‎مريوان، أوضحنا مراراً أنه لا نرى أي قيمة لأي استفسار مطروح يستند على معلومات مزيفة مصدرها الكيان الصهيوني".

وأوضحت المنظمة: "‏موقع ‎وارمين الذي أشارت الفقرة 22 من تقرير الوكالة إلى وجود أنشطة مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، أوضحنا أن المعلومات لا تستند إلى أدلة موثوقة".

وتابع البيان أن الحديث عن وجود آثار يورانيوم في موقع ‎تورقوز آباد، أوضح أن ذلك "لا يستند إلى معلومات موثوقة وهو موقع صناعي يحتوي على كميات من المواد الكيميائية وغيرها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала