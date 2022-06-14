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https://arabic.sputniknews.com/20220614/إيلون-ماسك-يواجه-موظفي-تويتر-لأول-مرة-في-اجتماع-على-مستوى-الشركة-1063565140.html
إيلون ماسك يواجه موظفي "تويتر" لأول مرة في اجتماع على مستوى الشركة
إيلون ماسك يواجه موظفي "تويتر" لأول مرة في اجتماع على مستوى الشركة
يعتزم الملياردير، إيلون ماسك، التحدث إلى موظفي منصة التغريدات "تويتر" لأول مرة، وذلك في اجتماع على مستوى الشركة، بعد إطلاق عرض شرائه مقابل 44 مليار دولار. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T10:03+0000
2022-06-14T10:03+0000
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وقال مصدر، أمس الاثنين، نقلا عن رسالة بالبريد الإلكتروني من باراج أغراوال، الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، إنه من المقرر أن يتحدث ماسك في الاجتماع المنعقد يوم الخميس المقبل، وسيتلقى فيه أسئلة مباشرة من الموظفين، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.يأتي هذا بعد أن قالت شركة "تويتر"، الأسبوع الماضي، إنها تتوقع تصويت المساهمين على البيع بحلول أوائل شهر أغسطس/ آب الماضي.ومنذ أن تقدّم إيلون ماسك بعرض للاستحواذ على "تويتر"، أعرب العديد من موظفي الشركة عن مخاوفهم من أن السلوك غير المنتظم للملياردير من الممكن أن يزعزع استقرار أعمال منصة التواصل الاجتماعي ويضر بها ماليا.وكان إيلون ماسك حذر شركة "تويتر" من أنه قد يبتعد عن صفقته للاستحواذ عليها، في حال فشلت في تقديم البيانات الخاصة بالحسابات المزيفة والمزعجة، التي يسعى للحصول عليها.
https://arabic.sputniknews.com/20220527/إيلون-ماسك-يرفض-استخدام-لقب-ملياردير-كازدراء-خطأ-أخلاقي-وغبي-1062785512.html
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إيلون ماسك يواجه موظفي "تويتر" لأول مرة في اجتماع على مستوى الشركة

10:03 GMT 14.06.2022
© AFP 2022 / PATRICK PLEULالملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك
الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك
© AFP 2022 / PATRICK PLEUL
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يعتزم الملياردير، إيلون ماسك، التحدث إلى موظفي منصة التغريدات "تويتر" لأول مرة، وذلك في اجتماع على مستوى الشركة، بعد إطلاق عرض شرائه مقابل 44 مليار دولار.
وقال مصدر، أمس الاثنين، نقلا عن رسالة بالبريد الإلكتروني من باراج أغراوال، الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، إنه من المقرر أن يتحدث ماسك في الاجتماع المنعقد يوم الخميس المقبل، وسيتلقى فيه أسئلة مباشرة من الموظفين، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
يأتي هذا بعد أن قالت شركة "تويتر"، الأسبوع الماضي، إنها تتوقع تصويت المساهمين على البيع بحلول أوائل شهر أغسطس/ آب الماضي.
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ومنذ أن تقدّم إيلون ماسك بعرض للاستحواذ على "تويتر"، أعرب العديد من موظفي الشركة عن مخاوفهم من أن السلوك غير المنتظم للملياردير من الممكن أن يزعزع استقرار أعمال منصة التواصل الاجتماعي ويضر بها ماليا.
وكان إيلون ماسك حذر شركة "تويتر" من أنه قد يبتعد عن صفقته للاستحواذ عليها، في حال فشلت في تقديم البيانات الخاصة بالحسابات المزيفة والمزعجة، التي يسعى للحصول عليها.
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