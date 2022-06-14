عربي
المفوضية الأوروبية تعلن عن توقيع اتفاق ثلاثي بين الاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل بهدف تصدير الغاز
https://arabic.sputniknews.com/20220614/اتفاق-كندي-دنماركي-ينهي-حرب-الخمور-على-جزيرة-في-القطب-الشمالي-1063601654.html
اتفاق كندي دنماركي ينهي "حرب الخمور" على جزيرة في القطب الشمالي
اتفاق كندي دنماركي ينهي "حرب الخمور" على جزيرة في القطب الشمالي
توصلت كندا والدنمارك إلى تسوية لـ "حرب" ذات طبيعة لطيفة استمرت لعقود باستخدام أسلحة مثل الأعلام والويسكي والشنابس على جزيرة في المحيط القطبي. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T18:34+0000
2022-06-14T18:34+0000
أخبار كندا
أخبار الدنمارك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/02/1049732499_0:233:2809:1813_1920x0_80_0_0_a20d6431f5f7c6d17cf02fe8b69cd625.jpg
من المقرر أن يعلن الجانبان، اليوم الثلاثاء، رسميا عن اتفاق لتقسيم جزيرة هانز وإقامة أول حدود برية بين كندا وأوروبا خلال احتفالية التوقيع في أوتاوا بمشاركة وزيري خارجية البلدين.ويعد تقسيم الجزيرة التي تأخذ شكل كلية وحل المأزق المتواصل منذ 49 عاما بمثابة نموذج لحل النزاعات الإقليمية سلميا، بحسب "فرانس برس".وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي: "القطب الشمالي هو منارة للتعاون الدولي، حيث تسود سيادة القانون".وأضافت: "مع تعرض الأمن العالمي للتهديد، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تعمل ديمقراطيات مثل كندا والدنمارك معا، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية، لحل خلافاتنا وفقًا للقانون الدولي".وأطلق على النزاع بين الجانبين "حرب الخمور" لأنه في عام 1984، ذهب أحد الوزراء الدنماركيين للجزيرة، ووضع علم بلاده فوقها مع لافتة تقول "مرحبا بكم في الجزيرة الدنماركية"، ثم ترك وراءه زجاجة من أحد أنواع الخمور الفاخرة.وأصبح هذا التصرف تقليدا متبعا من الجانبين، فعندما يذهب وفد من الجيش الكندي للجزيرة، يرفع العلم الكندي ويضع زجاجة خمر مع لافتة مكتوب عليها "أهلا بكم في كندا".
https://arabic.sputniknews.com/20220611/خبير-تسوية-النزاع-بين-كندا-والدنمارك-ليس-لها-تأثير-على-الحقوق-البحرية-المحيطة-1063433715.html
أخبار الدنمارك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/02/1049732499_40:0:2769:2047_1920x0_80_0_0_276c79a0a6277379b9e13f392bc43113.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار كندا, أخبار الدنمارك

اتفاق كندي دنماركي ينهي "حرب الخمور" على جزيرة في القطب الشمالي

18:34 GMT 14.06.2022
© Photo / Eirik Gronningsaeter / HIPAصورة بعنوان "ملاذ آمن"، للمصور إيريك غرونينغسايتر من النرويج، الفائز بالمركز الثالث في فئة "عامة - الألوان" من مسابقة التصوير الدولية "جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي"
صورة بعنوان ملاذ آمن، للمصور إيريك غرونينغسايتر من النرويج، الفائز بالمركز الثالث في فئة عامة - الألوان من مسابقة التصوير الدولية جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© Photo / Eirik Gronningsaeter / HIPA
تابعنا عبرTelegram
توصلت كندا والدنمارك إلى تسوية لـ "حرب" ذات طبيعة لطيفة استمرت لعقود باستخدام أسلحة مثل الأعلام والويسكي والشنابس على جزيرة في المحيط القطبي.
من المقرر أن يعلن الجانبان، اليوم الثلاثاء، رسميا عن اتفاق لتقسيم جزيرة هانز وإقامة أول حدود برية بين كندا وأوروبا خلال احتفالية التوقيع في أوتاوا بمشاركة وزيري خارجية البلدين.
محطة الحافلات العمومية بيونير في تورونتو، كندا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
خبير: تسوية النزاع بين كندا والدنمارك ليس لها تأثير على الحقوق البحرية المحيطة
11 يونيو, 12:57 GMT
ويعد تقسيم الجزيرة التي تأخذ شكل كلية وحل المأزق المتواصل منذ 49 عاما بمثابة نموذج لحل النزاعات الإقليمية سلميا، بحسب "فرانس برس".
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي: "القطب الشمالي هو منارة للتعاون الدولي، حيث تسود سيادة القانون".
وأضافت: "مع تعرض الأمن العالمي للتهديد، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تعمل ديمقراطيات مثل كندا والدنمارك معا، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية، لحل خلافاتنا وفقًا للقانون الدولي".
وأطلق على النزاع بين الجانبين "حرب الخمور" لأنه في عام 1984، ذهب أحد الوزراء الدنماركيين للجزيرة، ووضع علم بلاده فوقها مع لافتة تقول "مرحبا بكم في الجزيرة الدنماركية"، ثم ترك وراءه زجاجة من أحد أنواع الخمور الفاخرة.
وأصبح هذا التصرف تقليدا متبعا من الجانبين، فعندما يذهب وفد من الجيش الكندي للجزيرة، يرفع العلم الكندي ويضع زجاجة خمر مع لافتة مكتوب عليها "أهلا بكم في كندا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала