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استهداف منزل صحفي يوناني بارز في هجوم بالقنابل
استهداف منزل صحفي يوناني بارز في هجوم بالقنابل
تعرض منزل الصحفي اليوناني البارز، أريس بورتوسالت، لهجوم بالقنابل، صباح اليوم، أسفر عن بعض الخسائر المادية. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T09:59+0000
2022-06-14T09:59+0000
اليونان
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ووفقا لموقع إيكاثي ماريني اليوناني، فقد انفجرت عبوة ناسفة في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، في أثينا، في منزل الصحفي أريس بورتوسالت، المذيع اليوناني المعروف.ولفتت إلى أن الحادث وقع في حوالي الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي (00:00 بتوقيت غرينتش)، حيث قام الجناة بتركيب عبوة ناسفة تم إنتاجها باستخدام بخاخات الغاز، إلا أن ثلاث منها فقط انفجرت.ومعلّقا على الهجوم، قال بورتوسالت على التلفزيون: "المأساة هي أن لدينا إرهاب، وللأسف لدينا إرهاب في اليونان"، مؤكدا أن "سبع عائلات أخرى تتشارك في المبنى السكني الذي أسكن فيه".وكان منزل بورتوسالت قد تعرض في العام قبل الماضي، 2020، لهجوم من قبل مخربين من جماعة روفيكوناس الأناركية، الذين رسموا شعارات على الجدران، ووصفوه بأنه نازي.يشار إلى أن المعارضة كثيرا ما تنتقد قناة "سكاي وبورتوسالت"، متهمة إياهما بتبييض وجه الحكومة وحزب الديمقراطية الجديدة الحاكم.
https://arabic.sputniknews.com/20200727/اليونان-إطلاق-نار-على-صحفي-يعمل-لدى-جريدة-ماكيليو-الصفراء-1046109787.html
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اليونان

استهداف منزل صحفي يوناني بارز في هجوم بالقنابل

09:59 GMT 14.06.2022
© AP Photo / Yorgos Karahalisاندلاع حرائق هائلة في غابات جنوب اليونان
اندلاع حرائق هائلة في غابات جنوب اليونان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© AP Photo / Yorgos Karahalis
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تعرض منزل الصحفي اليوناني البارز، أريس بورتوسالت، لهجوم بالقنابل، صباح اليوم، أسفر عن بعض الخسائر المادية.
ووفقا لموقع إيكاثي ماريني اليوناني، فقد انفجرت عبوة ناسفة في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، في أثينا، في منزل الصحفي أريس بورتوسالت، المذيع اليوناني المعروف.
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ولفتت إلى أن الحادث وقع في حوالي الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي (00:00 بتوقيت غرينتش)، حيث قام الجناة بتركيب عبوة ناسفة تم إنتاجها باستخدام بخاخات الغاز، إلا أن ثلاث منها فقط انفجرت.

ونقل الموقع عن الإذاعة المحلية، أن الانفجار دمر مدخل المبنى وتسبب في نشوب حريق صغير.

ومعلّقا على الهجوم، قال بورتوسالت على التلفزيون: "المأساة هي أن لدينا إرهاب، وللأسف لدينا إرهاب في اليونان"، مؤكدا أن "سبع عائلات أخرى تتشارك في المبنى السكني الذي أسكن فيه".
وكان منزل بورتوسالت قد تعرض في العام قبل الماضي، 2020، لهجوم من قبل مخربين من جماعة روفيكوناس الأناركية، الذين رسموا شعارات على الجدران، ووصفوه بأنه نازي.

ووقع اعتداء مماثل في فبراير/شباط من هذا العام، ضد الصحفي اليوناني ديميتريس كامبوراكيس ورئيس الحرس الخاص فاسيليس دوما.

يشار إلى أن المعارضة كثيرا ما تنتقد قناة "سكاي وبورتوسالت"، متهمة إياهما بتبييض وجه الحكومة وحزب الديمقراطية الجديدة الحاكم.
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