https://arabic.sputniknews.com/20220614/اشتية-يطالب-أمريكا-بالتدخل-لوقف-محاولات-تهويد-القدس-1063611575.html
اشتية يطالب أمريكا بالتدخل لوقف محاولات تهويد القدس
اشتية يطالب أمريكا بالتدخل لوقف محاولات تهويد القدس
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، بتدخل الولايات المتحدة لوقف جميع المحاولات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس وتقسيم المسجد الأقصى. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T21:13+0000
2022-06-14T21:13+0000
2022-06-14T21:14+0000
القدس
أخبار فلسطين اليوم
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جاء ذلك خلال استقباله مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف، ونائبها هادي عمرو، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال رئيس الوزراء إنه من المهم "تدخل الإدارة الأمريكية لوقف كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، ووقف كافة محاولات إسرائيل لتهويد مدينة القدس وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا".وأكد اشتية على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع، وبذل كافة الجهود لإزالة العقبات أمام هذا الحل وعلى رأسها الاستيطان.ودعا رئيس الوزراء لإعادة فتح القنصلية الأمريكية بمدينة القدس، بجانب رفع منظمة التحرير الفلسطينية عن القائمة الأمريكية للإرهاب، وإعادة فتح مكتب المنظمة في واشنطن.وأجرى اشتية مباحثات مع الوفد الأمريكي حول آخر المستجدات، والأوضاع التي تشهدها الأراضي الفلسطينية نتيجة "تصعيد إسرائيل إجراءاتها وانتهاكاتها بحق الفلسطينيين ومقدساتهم".
https://arabic.sputniknews.com/20220614/فلسطين-تتهم-بينت-باستغلال-زيارة-بايدن-لتنفيذ-مزيد-من-المشاريع-الاستيطانية-التهويدية-للقدس-ومقدساتها-1063566784.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
القدس, أخبار فلسطين اليوم
اشتية يطالب أمريكا بالتدخل لوقف محاولات تهويد القدس
21:13 GMT 14.06.2022 (تم التحديث: 21:14 GMT 14.06.2022) تابعنا عبر
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، بتدخل الولايات المتحدة لوقف جميع المحاولات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس وتقسيم المسجد الأقصى.
جاء ذلك خلال استقباله مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف، ونائبها هادي عمرو، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية
الرسمية.
وقال رئيس الوزراء إنه من المهم "تدخل الإدارة الأمريكية لوقف كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، ووقف كافة محاولات إسرائيل لتهويد مدينة القدس وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا".
وأكد اشتية على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع، وبذل كافة الجهود لإزالة العقبات أمام هذا الحل وعلى رأسها الاستيطان.
ودعا رئيس الوزراء لإعادة فتح القنصلية الأمريكية بمدينة القدس، بجانب رفع منظمة التحرير الفلسطينية عن القائمة الأمريكية للإرهاب، وإعادة فتح مكتب المنظمة في واشنطن.
وأجرى اشتية مباحثات مع الوفد الأمريكي حول آخر المستجدات، والأوضاع التي تشهدها الأراضي الفلسطينية نتيجة "تصعيد إسرائيل إجراءاتها وانتهاكاتها بحق الفلسطينيين ومقدساتهم".