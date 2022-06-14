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اشتية يطالب أمريكا بالتدخل لوقف محاولات تهويد القدس
اشتية يطالب أمريكا بالتدخل لوقف محاولات تهويد القدس
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، بتدخل الولايات المتحدة لوقف جميع المحاولات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس وتقسيم المسجد الأقصى. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T21:13+0000
2022-06-14T21:14+0000
القدس
أخبار فلسطين اليوم
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جاء ذلك خلال استقباله مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف، ونائبها هادي عمرو، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال رئيس الوزراء إنه من المهم "تدخل الإدارة الأمريكية لوقف كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، ووقف كافة محاولات إسرائيل لتهويد مدينة القدس وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا".وأكد اشتية على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع، وبذل كافة الجهود لإزالة العقبات أمام هذا الحل وعلى رأسها الاستيطان.ودعا رئيس الوزراء لإعادة فتح القنصلية الأمريكية بمدينة القدس، بجانب رفع منظمة التحرير الفلسطينية عن القائمة الأمريكية للإرهاب، وإعادة فتح مكتب المنظمة في واشنطن.وأجرى اشتية مباحثات مع الوفد الأمريكي حول آخر المستجدات، والأوضاع التي تشهدها الأراضي الفلسطينية نتيجة "تصعيد إسرائيل إجراءاتها وانتهاكاتها بحق الفلسطينيين ومقدساتهم".
https://arabic.sputniknews.com/20220614/فلسطين-تتهم-بينت-باستغلال-زيارة-بايدن-لتنفيذ-مزيد-من-المشاريع-الاستيطانية-التهويدية-للقدس-ومقدساتها-1063566784.html
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القدس, أخبار فلسطين اليوم

اشتية يطالب أمريكا بالتدخل لوقف محاولات تهويد القدس

21:13 GMT 14.06.2022 (تم التحديث: 21:14 GMT 14.06.2022)
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، رام الله، فلسطين 9 يونيو 2020
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، رام الله، فلسطين 9 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© REUTERS / POOL
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طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، بتدخل الولايات المتحدة لوقف جميع المحاولات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس وتقسيم المسجد الأقصى.
جاء ذلك خلال استقباله مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف، ونائبها هادي عمرو، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
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وقال رئيس الوزراء إنه من المهم "تدخل الإدارة الأمريكية لوقف كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، ووقف كافة محاولات إسرائيل لتهويد مدينة القدس وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا".
وأكد اشتية على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع، وبذل كافة الجهود لإزالة العقبات أمام هذا الحل وعلى رأسها الاستيطان.
ودعا رئيس الوزراء لإعادة فتح القنصلية الأمريكية بمدينة القدس، بجانب رفع منظمة التحرير الفلسطينية عن القائمة الأمريكية للإرهاب، وإعادة فتح مكتب المنظمة في واشنطن.
وأجرى اشتية مباحثات مع الوفد الأمريكي حول آخر المستجدات، والأوضاع التي تشهدها الأراضي الفلسطينية نتيجة "تصعيد إسرائيل إجراءاتها وانتهاكاتها بحق الفلسطينيين ومقدساتهم".
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