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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220614/اعترف-بمسؤوليته-وطلب-العفو-إتمام-التحقيق-مع-ضابط-أوكراني-1063561857.html
اعترف بمسؤوليته وطلب العفو... إتمام التحقيق مع ضابط أوكراني
اعترف بمسؤوليته وطلب العفو... إتمام التحقيق مع ضابط أوكراني
أعلنت سلطة التحقيق في روسيا إتمام التحقيق مع ضابط أوكراني متهم بارتكاب الجرائم بحق المدنيين. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T09:22+0000
2022-06-14T09:22+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأظهر التحقيق أن الملازم أول دينيس نازاروف، قائد كتيبة المدفعية في الجيش الأوكراني، واظب على إصدار أوامره لمرؤوسيه بقصف دور سكنية في بلدات تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية بقذائف شديدة الانفجار في الفترة 28/2/2022 – 10/3/2022 انتهاكا لأحكام معاهدة جنيف الخاصة بحماية المدنيين أثناء الحرب.وأدى القصف الإجرامي إلى قتل طفل وجرح امرأة، وتدمير 40 دارا سكنية في 4 بلدات.واعترف المتهم بمسؤوليته، وطلب العفو.
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اعترف بمسؤوليته وطلب العفو... إتمام التحقيق مع ضابط أوكراني

09:22 GMT 14.06.2022
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصورالتحقيق بشأن جرائم القوات الأوكرانية في مدينة تابعة لجمهورية دونيتسك
التحقيق بشأن جرائم القوات الأوكرانية في مدينة تابعة لجمهورية دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© Sputnik . РИА Новости
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أعلنت سلطة التحقيق في روسيا إتمام التحقيق مع ضابط أوكراني متهم بارتكاب الجرائم بحق المدنيين.
وأظهر التحقيق أن الملازم أول دينيس نازاروف، قائد كتيبة المدفعية في الجيش الأوكراني، واظب على إصدار أوامره لمرؤوسيه بقصف دور سكنية في بلدات تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية بقذائف شديدة الانفجار في الفترة 28/2/2022 – 10/3/2022 انتهاكا لأحكام معاهدة جنيف الخاصة بحماية المدنيين أثناء الحرب.
وأدى القصف الإجرامي إلى قتل طفل وجرح امرأة، وتدمير 40 دارا سكنية في 4 بلدات.
واعترف المتهم بمسؤوليته، وطلب العفو.
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