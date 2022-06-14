https://arabic.sputniknews.com/20220614/اعترف-بمسؤوليته-وطلب-العفو-إتمام-التحقيق-مع-ضابط-أوكراني-1063561857.html
اعترف بمسؤوليته وطلب العفو... إتمام التحقيق مع ضابط أوكراني
اعترف بمسؤوليته وطلب العفو... إتمام التحقيق مع ضابط أوكراني
أعلنت سلطة التحقيق في روسيا إتمام التحقيق مع ضابط أوكراني متهم بارتكاب الجرائم بحق المدنيين. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T09:22+0000
2022-06-14T09:22+0000
2022-06-14T09:22+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأظهر التحقيق أن الملازم أول دينيس نازاروف، قائد كتيبة المدفعية في الجيش الأوكراني، واظب على إصدار أوامره لمرؤوسيه بقصف دور سكنية في بلدات تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية بقذائف شديدة الانفجار في الفترة 28/2/2022 – 10/3/2022 انتهاكا لأحكام معاهدة جنيف الخاصة بحماية المدنيين أثناء الحرب.وأدى القصف الإجرامي إلى قتل طفل وجرح امرأة، وتدمير 40 دارا سكنية في 4 بلدات.واعترف المتهم بمسؤوليته، وطلب العفو.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
اعترف بمسؤوليته وطلب العفو... إتمام التحقيق مع ضابط أوكراني
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أعلنت سلطة التحقيق في روسيا إتمام التحقيق مع ضابط أوكراني متهم بارتكاب الجرائم بحق المدنيين.
وأظهر
التحقيق أن الملازم أول دينيس نازاروف، قائد كتيبة المدفعية في الجيش الأوكراني، واظب على إصدار أوامره لمرؤوسيه بقصف دور سكنية في بلدات تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية بقذائف شديدة الانفجار في الفترة 28/2/2022 – 10/3/2022 انتهاكا لأحكام معاهدة جنيف الخاصة بحماية المدنيين أثناء الحرب.
وأدى القصف الإجرامي إلى قتل طفل وجرح امرأة، وتدمير 40 دارا سكنية في 4 بلدات.
واعترف المتهم بمسؤوليته، وطلب العفو.