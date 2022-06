اكتشاف مثير وصفه العلماء بالكنز عثروا عليه في "خريطة الحمض النووي" للكون... صور وفيديو

#Gaia sees strange stars...



"Strange ‘starquakes’, stellar DNA, asymmetric motions and other fascinating insights in this most detailed Milky Way survey to date."#Science #GaiaDR3 #Space @ESAGaia

⏯️https://t.co/Z5PSr8VyWo

⏯️https://t.co/iitAOlzxLL

⏯️https://t.co/IdeUkqn0SO pic.twitter.com/Uwkm9SYU7H