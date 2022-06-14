عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220614/اكتشاف-مثير-وصفه-العلماء-بالكنز-عثروا-عليه-في-خريطة-الحمض-النووي-للكون-صور-وفيديو--1063574753.html
اكتشاف مثير وصفه العلماء بالكنز عثروا عليه في "خريطة الحمض النووي" للكون... صور وفيديو
اكتشاف مثير وصفه العلماء بالكنز عثروا عليه في "خريطة الحمض النووي" للكون... صور وفيديو
اكتشف العلماء ظاهرة غريبة جدا تتعرض لها النجوم، بعد أن قاموا بإنشاء ما وصف بـ"خريطة الحمض النووي" للكون. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T11:50+0000
2022-06-14T11:50+0000
علوم
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102878/24/1028782417_0:114:3167:1895_1920x0_80_0_0_74ad1d0581412926d6f915bde2885b80.jpg
واكتشف العلماء ظاهرة "الزلازل النجمية"، المعروفة باسم "التذبذبات غير الشعاعية"، بواسطة مهمة "Gaia" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، بقيادة علماء في جامعة كامبريدج.ورصد الاكتشاف غير المتوقع في أحدث بيانات المرصد، والتي وصفها العلماء بـ"الكنز"، حيث تتضمن تفاصيل جديدة ومحسنة لما يقرب من ملياري نجم في مجرة ​​درب التبانة.وعندما قام العلماء بتجميع هذه النجوم معا، شكلت في نهايتها "خريطة للحمض النووي" للكون، وهي عبارة عن صورة مرئية متعددة الأبعاد للكويكبات والكواكب والنجوم والمجرات، "تساعد العلماء على تحديد أكثر الزوايا الصالحة للسكن في مجرتنا"، بحسب "ديلي ميل".ولكن من أكثر الاكتشافات إثارة للدهشة، هو الاكتشاف الذي عثر عليه العلماء ضمن البيانات النجمية للمرصد الأوروبي، حيث تم تأكيد اكتشاف زلازل نجمية، وهي حركات صغيرة على سطح النجوم، والتي غيرت أشكال النجوم، وهو أمر لم يُنشأ المرصد في الأصل من أجله.يذكر أن مرصد "Gaia" كان قد اكتشف سابقا تذبذبات شعاعية تتسبب في تضخم النجوم وتقلصها بشكل دوري، مع الحفاظ على شكلها الكروي.لكن المرصد اكتشف أيضا اهتزازات أخرى مثيرة وصفها علماء الفلك بأنها "أشبه بموجات تسونامي واسعة النطاق''، حيث تغير هذه التذبذبات غير الشعاعية شكل النجم وبالتالي يصعب اكتشافها.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/علماء-يبتكرون-جلدا-بشريا-حيا-قريبا-لن-نميز-الروبوتات-عن-الإنسان-فيديو--1063359898.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102878/24/1028782417_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_672acaee9b270691f51665e61006c558.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم, مجتمع

اكتشاف مثير وصفه العلماء بالكنز عثروا عليه في "خريطة الحمض النووي" للكون... صور وفيديو

11:50 GMT 14.06.2022
© Photo / ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/L. Matrà/M. A. MacGregorفم الحوت - نجم يقع في كوكبة الحوت الجنوبي، محاط بهالة من الغاز والنار والغبار
فم الحوت - نجم يقع في كوكبة الحوت الجنوبي، محاط بهالة من الغاز والنار والغبار - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© Photo / ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/L. Matrà/M. A. MacGregor
تابعنا عبرTelegram
اكتشف العلماء ظاهرة غريبة جدا تتعرض لها النجوم، بعد أن قاموا بإنشاء ما وصف بـ"خريطة الحمض النووي" للكون.
واكتشف العلماء ظاهرة "الزلازل النجمية"، المعروفة باسم "التذبذبات غير الشعاعية"، بواسطة مهمة "Gaia" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، بقيادة علماء في جامعة كامبريدج.
ورصد الاكتشاف غير المتوقع في أحدث بيانات المرصد، والتي وصفها العلماء بـ"الكنز"، حيث تتضمن تفاصيل جديدة ومحسنة لما يقرب من ملياري نجم في مجرة ​​درب التبانة.
وجه روبوت معدني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
علماء يبتكرون "جلدا بشريا حيا".. قريبا لن نميز الروبوتات عن الإنسان... فيديو
9 يونيو, 20:51 GMT
وعندما قام العلماء بتجميع هذه النجوم معا، شكلت في نهايتها "خريطة للحمض النووي" للكون، وهي عبارة عن صورة مرئية متعددة الأبعاد للكويكبات والكواكب والنجوم والمجرات، "تساعد العلماء على تحديد أكثر الزوايا الصالحة للسكن في مجرتنا"، بحسب "ديلي ميل".
ولكن من أكثر الاكتشافات إثارة للدهشة، هو الاكتشاف الذي عثر عليه العلماء ضمن البيانات النجمية للمرصد الأوروبي، حيث تم تأكيد اكتشاف زلازل نجمية، وهي حركات صغيرة على سطح النجوم، والتي غيرت أشكال النجوم، وهو أمر لم يُنشأ المرصد في الأصل من أجله.
يذكر أن مرصد "Gaia" كان قد اكتشف سابقا تذبذبات شعاعية تتسبب في تضخم النجوم وتقلصها بشكل دوري، مع الحفاظ على شكلها الكروي.
لكن المرصد اكتشف أيضا اهتزازات أخرى مثيرة وصفها علماء الفلك بأنها "أشبه بموجات تسونامي واسعة النطاق''، حيث تغير هذه التذبذبات غير الشعاعية شكل النجم وبالتالي يصعب اكتشافها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала