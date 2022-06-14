https://arabic.sputniknews.com/20220614/اكتشاف-مثير-وصفه-العلماء-بالكنز-عثروا-عليه-في-خريطة-الحمض-النووي-للكون-صور-وفيديو--1063574753.html
اكتشاف مثير وصفه العلماء بالكنز عثروا عليه في "خريطة الحمض النووي" للكون... صور وفيديو
اكتشاف مثير وصفه العلماء بالكنز عثروا عليه في "خريطة الحمض النووي" للكون... صور وفيديو
اكتشف العلماء ظاهرة غريبة جدا تتعرض لها النجوم، بعد أن قاموا بإنشاء ما وصف بـ"خريطة الحمض النووي" للكون. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T11:50+0000
2022-06-14T11:50+0000
2022-06-14T11:50+0000
علوم
مجتمع
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واكتشف العلماء ظاهرة "الزلازل النجمية"، المعروفة باسم "التذبذبات غير الشعاعية"، بواسطة مهمة "Gaia" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، بقيادة علماء في جامعة كامبريدج.ورصد الاكتشاف غير المتوقع في أحدث بيانات المرصد، والتي وصفها العلماء بـ"الكنز"، حيث تتضمن تفاصيل جديدة ومحسنة لما يقرب من ملياري نجم في مجرة درب التبانة.وعندما قام العلماء بتجميع هذه النجوم معا، شكلت في نهايتها "خريطة للحمض النووي" للكون، وهي عبارة عن صورة مرئية متعددة الأبعاد للكويكبات والكواكب والنجوم والمجرات، "تساعد العلماء على تحديد أكثر الزوايا الصالحة للسكن في مجرتنا"، بحسب "ديلي ميل".ولكن من أكثر الاكتشافات إثارة للدهشة، هو الاكتشاف الذي عثر عليه العلماء ضمن البيانات النجمية للمرصد الأوروبي، حيث تم تأكيد اكتشاف زلازل نجمية، وهي حركات صغيرة على سطح النجوم، والتي غيرت أشكال النجوم، وهو أمر لم يُنشأ المرصد في الأصل من أجله.يذكر أن مرصد "Gaia" كان قد اكتشف سابقا تذبذبات شعاعية تتسبب في تضخم النجوم وتقلصها بشكل دوري، مع الحفاظ على شكلها الكروي.لكن المرصد اكتشف أيضا اهتزازات أخرى مثيرة وصفها علماء الفلك بأنها "أشبه بموجات تسونامي واسعة النطاق''، حيث تغير هذه التذبذبات غير الشعاعية شكل النجم وبالتالي يصعب اكتشافها.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/علماء-يبتكرون-جلدا-بشريا-حيا-قريبا-لن-نميز-الروبوتات-عن-الإنسان-فيديو--1063359898.html
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علوم, مجتمع
اكتشاف مثير وصفه العلماء بالكنز عثروا عليه في "خريطة الحمض النووي" للكون... صور وفيديو
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اكتشف العلماء ظاهرة غريبة جدا تتعرض لها النجوم، بعد أن قاموا بإنشاء ما وصف بـ"خريطة الحمض النووي" للكون.
واكتشف العلماء ظاهرة "الزلازل النجمية"، المعروفة باسم "التذبذبات غير الشعاعية"، بواسطة مهمة "Gaia" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، بقيادة علماء في جامعة كامبريدج.
ورصد الاكتشاف غير المتوقع في أحدث بيانات المرصد، والتي وصفها العلماء بـ"الكنز"، حيث تتضمن تفاصيل جديدة ومحسنة لما يقرب من ملياري نجم في مجرة درب التبانة.
وعندما قام العلماء بتجميع هذه النجوم معا، شكلت في نهايتها "خريطة للحمض النووي" للكون، وهي عبارة عن صورة مرئية متعددة الأبعاد للكويكبات والكواكب والنجوم والمجرات، "تساعد العلماء على تحديد أكثر الزوايا الصالحة للسكن في مجرتنا"، بحسب "ديلي ميل"
.
ولكن من أكثر الاكتشافات إثارة للدهشة، هو الاكتشاف الذي عثر عليه العلماء ضمن البيانات النجمية للمرصد الأوروبي، حيث تم تأكيد اكتشاف زلازل نجمية، وهي حركات صغيرة على سطح النجوم، والتي غيرت أشكال النجوم، وهو أمر لم يُنشأ المرصد في الأصل من أجله.
يذكر أن مرصد "Gaia" كان قد اكتشف سابقا تذبذبات شعاعية تتسبب في تضخم النجوم وتقلصها بشكل دوري، مع الحفاظ على شكلها الكروي.
لكن المرصد اكتشف أيضا اهتزازات أخرى مثيرة وصفها علماء الفلك بأنها "أشبه بموجات تسونامي واسعة النطاق''، حيث تغير هذه التذبذبات غير الشعاعية شكل النجم وبالتالي يصعب اكتشافها.