https://arabic.sputniknews.com/20220614/الأردن-تحويل-وديعة-إماراتية-بقيمة-333-مليون-دولار-إلى-قرض-ميسر-1063579534.html
الأردن... تحويل وديعة إماراتية بقيمة 333 مليون دولار إلى قرض ميسر
الأردن... تحويل وديعة إماراتية بقيمة 333 مليون دولار إلى قرض ميسر
اتفقت الإمارات والأردن على تحويل قيمة الوديعة البالغة نحو 333 مليون دولار إلى قرض ميسر، بحسب إعلام محلي. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T13:03+0000
2022-06-14T13:03+0000
2022-06-14T13:03+0000
أخبار الأردن
اقتصاد
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ونقلت وكالة "عمون" عن مصدر مسؤول في وزارة المالية لم تسمه، إن الأردن والإمارات اتفقتا على تحويل قيمة الوديعة الإماراتية لدى البنك المركزي الأردني إلى قرض ميسر في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا.وأضاف أن هذا الاتفاق يأتي في ضوء مساندة الإمارات الدائمة للأردن.في سياق متصل، قال المسؤول إن الحكومة الأردنية نجحت في إصدار سندات يوروبوند (سندات دولية)، بقيمة 650 مليون دولار وبسعر كوبون بلغ 7.75 في المئة تستحق بعد خمس سنوات ونصف.واعتبر أن هذا يدل "على ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية بالاقتصاد الأردني على الرغم من حالة عدم الاستقرار الذي تشهده الأسواق المالية العالمية وارتفاع أسعار الفائدة".كما صرح المصدر المسؤول بأنه "سيتم استخدام حصيلة القرض الإماراتي وإصدار اليوروبوند في إطفاء سندات اليوروبوند المستحقة في نهاية الشهر الحالي والبالغة 1 مليار دولار، والذي بدوره لن يزيد من رصيد الدين العام لأن قيمة هذا التمويل جاءت ضمن موازنة التمويل لعام 2022".يشار إلى أن إصدار السندات، يأتي ضمن خطة حكومية لإدارة التدفقات النقدية والدين العام للسنة المالية الحالية.والأردن منخرط مع صندوق النقد الدولي في تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي، من بين بنوده خفض إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي تدريجيا، من 95% حاليا إلى 77% خلال العام الحالي 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/الأردن-انخفاض-الدين-المحلي-244-مليون-دينار-1061104864.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, اقتصاد
الأردن... تحويل وديعة إماراتية بقيمة 333 مليون دولار إلى قرض ميسر
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اتفقت الإمارات والأردن على تحويل قيمة الوديعة البالغة نحو 333 مليون دولار إلى قرض ميسر، بحسب إعلام محلي.
ونقلت وكالة "عمون
" عن مصدر مسؤول في وزارة المالية لم تسمه، إن الأردن والإمارات اتفقتا على تحويل قيمة الوديعة الإماراتية لدى البنك المركزي الأردني إلى قرض ميسر في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا.
وأضاف أن هذا الاتفاق يأتي في ضوء مساندة الإمارات الدائمة للأردن.
في سياق متصل، قال المسؤول إن الحكومة الأردنية نجحت في إصدار سندات يوروبوند (سندات دولية)، بقيمة 650 مليون دولار وبسعر كوبون بلغ 7.75 في المئة تستحق بعد خمس سنوات ونصف.
واعتبر أن هذا يدل "على ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية بالاقتصاد الأردني على الرغم من حالة عدم الاستقرار الذي تشهده الأسواق المالية العالمية وارتفاع أسعار الفائدة".
كما صرح المصدر المسؤول بأنه "سيتم استخدام حصيلة القرض الإماراتي وإصدار اليوروبوند في إطفاء سندات اليوروبوند المستحقة في نهاية الشهر الحالي والبالغة 1 مليار دولار، والذي بدوره لن يزيد من رصيد الدين العام لأن قيمة هذا التمويل جاءت ضمن موازنة التمويل لعام 2022".
يشار إلى أن إصدار السندات، يأتي ضمن خطة حكومية لإدارة التدفقات النقدية والدين العام
للسنة المالية الحالية.
والأردن منخرط مع صندوق النقد الدولي
في تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي، من بين بنوده خفض إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي تدريجيا، من 95% حاليا إلى 77% خلال العام الحالي 2022.