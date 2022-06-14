https://arabic.sputniknews.com/20220614/الأقمار-الصناعية-تكشف-استعدادات-إيران-لإطلاق-صاروخ-ضخم-إلى-الفضاء-صور-1063610541.html
الأقمار الصناعية تكشف استعدادات إيران لإطلاق صاروخ ضخم إلى الفضاء... صور
الأقمار الصناعية تكشف استعدادات إيران لإطلاق صاروخ ضخم إلى الفضاء... صور
كشفت صور الأقمار الصناعية، اليوم الثلاثاء، استعداد إيران لإطلاق ما يبدو أنه صاروخ فضائي ضخم، والذي ظهر منتصبا على منصة إطلاق في منطقة بالصحراء، في الوقت الذي... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T20:47+0000
2022-06-14T20:47+0000
2022-06-14T20:47+0000
أخبار إيران
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وأظهرت الصور التي التقطتها شركة "ماكسار تكنولوجيز" منصة إطلاق في ميناء الإمام الخميني الفضائي في محافظة سمنان الريفية الإيرانية، وهو موقع لمحاولات فاشلة متكررة لوضع قمر صناعي في المدار، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".وأظهرت مجموعة من الصور صاروخا على ناقلة يستعد للرفع ووضعه على برج الإطلاق. وأظهرت صورة لاحقة الصاروخ على ما يبدو قائما على البرج. لم تعترف إيران بإطلاق مرتقب في ميناء فضائي ولم ترد بعثتها لدى الأمم المتحدة في نيويورك على الفور على طلب للتعليق.ومع ذلك، قالت وكالة أنباء "إيرنا" التي تديرها الدولة في مايو/ أيار إن إيران سيكون لديها على الأرجح سبعة أقمار صناعية محلية الصنع جاهزة للإطلاق بحلول نهاية السنة التقويمية الفارسية في مارس/آذار 2023.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, العالم
الأقمار الصناعية تكشف استعدادات إيران لإطلاق صاروخ ضخم إلى الفضاء... صور
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كشفت صور الأقمار الصناعية، اليوم الثلاثاء، استعداد إيران لإطلاق ما يبدو أنه صاروخ فضائي ضخم، والذي ظهر منتصبا على منصة إطلاق في منطقة بالصحراء، في الوقت الذي لا تزال فيه التوترات عالية بشأن برنامج طهران النووي.
وأظهرت الصور التي التقطتها شركة "ماكسار تكنولوجيز" منصة إطلاق في ميناء الإمام الخميني الفضائي في محافظة سمنان الريفية الإيرانية، وهو موقع لمحاولات فاشلة متكررة لوضع قمر صناعي
في المدار، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".
وأظهرت مجموعة من الصور صاروخا على ناقلة يستعد للرفع ووضعه على برج الإطلاق. وأظهرت صورة لاحقة الصاروخ على ما يبدو قائما على البرج.
لم تعترف إيران بإطلاق مرتقب في ميناء فضائي ولم ترد بعثتها لدى الأمم المتحدة في نيويورك على الفور على طلب للتعليق.
ومع ذلك، قالت وكالة أنباء "إيرنا" التي تديرها الدولة في مايو/ أيار إن إيران سيكون لديها على الأرجح سبعة أقمار صناعية
محلية الصنع جاهزة للإطلاق بحلول نهاية السنة التقويمية الفارسية في مارس/آذار 2023.