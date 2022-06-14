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https://arabic.sputniknews.com/20220614/الأمم-المتحدة-تعتبر-قصف-مستشفى-للولادة-في-دونيتسك-انتهاكا-للقانون-الدولي-1063545617.html
الأمم المتحدة تعتبر قصف مستشفى للولادة في دونيتسك "انتهاكا للقانون الدولي"
الأمم المتحدة تعتبر قصف مستشفى للولادة في دونيتسك "انتهاكا للقانون الدولي"
أعربت الأمم المتحدة، يوم الاثنين، عن قلقها إزاء القصف الذي طال مستشفى للولادة في دونيتسك . 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T00:09+0000
2022-06-14T00:09+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار جمهورية دونيتسك
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للصحفيين، "شاهدنا تقارير إعلامية تتحدث عن قصف لمستشفى للولادة في دونيتسك. هذا مقلق للغاية. أي هجوم على البنية التحتية المدنية وخاصة المرافق الطبية، يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي".وقال مراسل وكالة سبوتنيك، "قصفت المدفعية الأوكرانية مركز دونيتسك الجمهوري لحماية الأمومة والطفولة. وبعد القصف المكثف، يواصل الأطباء تقديم المساعدة".كان مراسل "سبوتنيك" في دونيتسك أفاد يوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية أمطرت دونيتسك، بواحدة من أعنف الهجمات في الفترة الأخيرة، ولا تزال مستمرة حتى الآن.واضطر صحفيو الوكالة للنزول إلى ملجأ في منطقة كويبيشيفسكي بالمدينة، حيث كان القصف قريبا من المكان، ويعتقد أنه كان براجمات أوراغان الصاروخية.وفي وقت سابق من الاثنين، قصفت القوات الأوكرانية، سوقا مزدحمة في وسط دونيتسك، وسقط قتلى وجرحى، وفق ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك".وبحسب مكتب مراقبة وقف إطلاق النار في جمهورية دونيتسك الشعبية: ارتفع عدد الجرحى إثر قصف من قبل القوات الأوكرانية لسوق مايسكي في منطقة بودنوفسك في دونيتسك إلى 18.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/-القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-بشكل-مكثف-والناس-تذهب-للملاجئ-1063526971.html
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أخبار جمهورية دونيتسك

الأمم المتحدة تعتبر قصف مستشفى للولادة في دونيتسك "انتهاكا للقانون الدولي"

00:09 GMT 14.06.2022
© Sputnik . Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورتداعيات القصف الأوكراني، دونيتسك
تداعيات القصف الأوكراني، دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
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أعربت الأمم المتحدة، يوم الاثنين، عن قلقها إزاء القصف الذي طال مستشفى للولادة في دونيتسك .
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للصحفيين، "شاهدنا تقارير إعلامية تتحدث عن قصف لمستشفى للولادة في دونيتسك. هذا مقلق للغاية. أي هجوم على البنية التحتية المدنية وخاصة المرافق الطبية، يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي".
واندلع حريق في مستشفى التوليد في دونيتسك بعد سقوط قذيفة أطلقتها قوات كييف أثناء استهدافها العنيف لجمهورية دونيتسك الشعبية يوم الاثنين.
وقال مراسل وكالة سبوتنيك، "قصفت المدفعية الأوكرانية مركز دونيتسك الجمهوري لحماية الأمومة والطفولة. وبعد القصف المكثف، يواصل الأطباء تقديم المساعدة".
كان مراسل "سبوتنيك" في دونيتسك أفاد يوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية أمطرت دونيتسك، بواحدة من أعنف الهجمات في الفترة الأخيرة، ولا تزال مستمرة حتى الآن.
دورية للقوات التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية عند فوهة البركان من الغارة الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية ياتسكوفكا المحررة، 20 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بشكل مكثف والناس تذهب للملاجئ
أمس, 14:06 GMT
واضطر صحفيو الوكالة للنزول إلى ملجأ في منطقة كويبيشيفسكي بالمدينة، حيث كان القصف قريبا من المكان، ويعتقد أنه كان براجمات أوراغان الصاروخية.
وفي وقت سابق من الاثنين، قصفت القوات الأوكرانية، سوقا مزدحمة في وسط دونيتسك، وسقط قتلى وجرحى، وفق ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك".
وبحسب مكتب مراقبة وقف إطلاق النار في جمهورية دونيتسك الشعبية: ارتفع عدد الجرحى إثر قصف من قبل القوات الأوكرانية لسوق مايسكي في منطقة بودنوفسك في دونيتسك إلى 18.
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Военнослужащие НМ ЛНР разгружают гуманитарную помощь для жителей Трехизбенки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 12:48 GMT
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