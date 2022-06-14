https://arabic.sputniknews.com/20220614/البابا-فرنسيس-يأمل-في-لقاء-البطريرك-كيريل-في-كازاخستان---1063582725.html
البابا فرنسيس يأمل في لقاء البطريرك كيريل في كازاخستان
البابا فرنسيس يأمل في لقاء البطريرك كيريل في كازاخستان
أعرب البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، عن أمله في لقاء البطريرك كيريل، أسقف الكنيسة الروسية الأرثوذكسية وبطريرك موسكو وعموم روسيا، في كازاخستان في سبتمبر/أيلول... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T13:42+0000
2022-06-14T13:42+0000
2022-06-14T13:42+0000
العالم
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103326/70/1033267018_0:125:2335:1438_1920x0_80_0_0_e98b647e520942f0e00170713c714b44.jpg
وقال البابا فرنسيس في لقاء أجراه مع قادة المبشرين اليسوعيين في أوروبا: "كان من المفترض أن ألتقي به في 14 يونيو/ حزيران في القدس للحديث عن أعمالنا. لكن... بالاتفاق المتبادل، قررنا تأجيل الاجتماع إلى موعد لاحق حتى لا يُساء فهم حوارنا".وأضاف البابا: "آمل أن ألتقي به في الجمعية العامة في كازاخستان في سبتمبر (أيلول المقبل). أتمنى أن أحييه وأن أجري محادثة قصيرة معه كقس"، بحسب صحيفة "لا ستامبا".ويعتزم البابا فرنسيس زيارة كازاخستان في سبتمبر المقبل، لحضور المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية، الذي سيعقد في نور سلطان.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103326/70/1033267018_125:0:2210:1564_1920x0_80_0_0_f7f5709b6ef0ee8332342dfea969a6fc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
البابا فرنسيس يأمل في لقاء البطريرك كيريل في كازاخستان
تابعنا عبر
أعرب البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، عن أمله في لقاء البطريرك كيريل، أسقف الكنيسة الروسية الأرثوذكسية وبطريرك موسكو وعموم روسيا، في كازاخستان في سبتمبر/أيلول المقبل.
وقال البابا فرنسيس في لقاء أجراه مع قادة المبشرين
اليسوعيين في أوروبا: "كان من المفترض أن ألتقي به في 14 يونيو/ حزيران في القدس للحديث عن أعمالنا. لكن... بالاتفاق المتبادل، قررنا تأجيل الاجتماع إلى موعد لاحق حتى لا يُساء فهم حوارنا".
وأضاف البابا: "آمل أن ألتقي به في الجمعية العامة في كازاخستان في سبتمبر (أيلول المقبل). أتمنى أن أحييه وأن أجري محادثة قصيرة معه كقس"، بحسب صحيفة "لا ستامبا".
ويعتزم البابا فرنسيس زيارة كازاخستان في سبتمبر المقبل، لحضور المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية، الذي سيعقد في نور سلطان.