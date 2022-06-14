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https://arabic.sputniknews.com/20220614/البابا-فرنسيس-يأمل-في-لقاء-البطريرك-كيريل-في-كازاخستان---1063582725.html
البابا فرنسيس يأمل في لقاء البطريرك كيريل في كازاخستان
البابا فرنسيس يأمل في لقاء البطريرك كيريل في كازاخستان
أعرب البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، عن أمله في لقاء البطريرك كيريل، أسقف الكنيسة الروسية الأرثوذكسية وبطريرك موسكو وعموم روسيا، في كازاخستان في سبتمبر/أيلول... 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T13:42+0000
2022-06-14T13:42+0000
العالم
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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وقال البابا فرنسيس في لقاء أجراه مع قادة المبشرين اليسوعيين في أوروبا: "كان من المفترض أن ألتقي به في 14 يونيو/ حزيران في القدس للحديث عن أعمالنا. لكن... بالاتفاق المتبادل، قررنا تأجيل الاجتماع إلى موعد لاحق حتى لا يُساء فهم حوارنا".وأضاف البابا: "آمل أن ألتقي به في الجمعية العامة في كازاخستان في سبتمبر (أيلول المقبل). أتمنى أن أحييه وأن أجري محادثة قصيرة معه كقس"، بحسب صحيفة "لا ستامبا".ويعتزم البابا فرنسيس زيارة كازاخستان في سبتمبر المقبل، لحضور المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية، الذي سيعقد في نور سلطان.
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العالم, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

البابا فرنسيس يأمل في لقاء البطريرك كيريل في كازاخستان

13:42 GMT 14.06.2022
© AP Photo / Alessandra Tarantinoالبابا فرنسيس
البابا فرنسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© AP Photo / Alessandra Tarantino
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أعرب البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، عن أمله في لقاء البطريرك كيريل، أسقف الكنيسة الروسية الأرثوذكسية وبطريرك موسكو وعموم روسيا، في كازاخستان في سبتمبر/أيلول المقبل.
وقال البابا فرنسيس في لقاء أجراه مع قادة المبشرين اليسوعيين في أوروبا: "كان من المفترض أن ألتقي به في 14 يونيو/ حزيران في القدس للحديث عن أعمالنا. لكن... بالاتفاق المتبادل، قررنا تأجيل الاجتماع إلى موعد لاحق حتى لا يُساء فهم حوارنا".
وأضاف البابا: "آمل أن ألتقي به في الجمعية العامة في كازاخستان في سبتمبر (أيلول المقبل). أتمنى أن أحييه وأن أجري محادثة قصيرة معه كقس"، بحسب صحيفة "لا ستامبا".
ويعتزم البابا فرنسيس زيارة كازاخستان في سبتمبر المقبل، لحضور المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية، الذي سيعقد في نور سلطان.
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